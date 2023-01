L’AÉUM adopte une motion contre le génocide ouïghour

Le 16 janvier dernier, lors de l’assemblée générale (AG) de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM), les deux étudiants Samuel Massey et Leo Larman Brown ont proposé une motion concernant « les droits des Ouïghours et le désinvestissement relatif au génocide ouïghour ». Passée sans quorum lors de l’AG, elle a finalement été adoptée le 19 janvier dernier lors du Conseil législatif de l’AÉUM. La motion faisait partie de l’Initiative universités propres (Clean Universities Initiative, CUI) du Projet de Défense des droits des Ouïghours (URAP).

Une initiative pour les droits ouïghours et le désinvestissement du génocide

Il y a bientôt un an, URAP a lancé sa campagne Initiative universités propres afin de pousser les universités canadiennes à retirer leurs investissements dans les entreprises impliquées dans le génocide des Ouïghours en Chine.

Dans un rapport appuyant la motion, les membres de l’URAP ont mis en avant la part de responsabilité qu’aurait McGill dans l’oppression du peuple ouïghour à travers ses investissements. Au total, l’URAP soutient que McGill aurait investi environ 115 millions de dollars canadiens dans 111 entreprises identifiées par l’organisation comme participantes au génocide.

Les Ouïghours sont une minorité musulmane de près de 25 millions d’individus, dont 12 millions sont regroupés dans le Xinjiang, une province du Nord-Ouest de la Chine. Au début des années 2010, le gouvernement chinois a annoncé se lancer dans une campagne de lutte contre le terrorisme dans cette région. Néanmoins, selon plusieurs organismes défenseurs des droits humains dont Human Right Watch, cette « lutte contre le terrorisme (tdlr) » s’est surtout exprimée à travers une oppression croissante du peuple ouïghour, qui représente 45% de la population de la région.

Aujourd’hui, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) comme Human Rights Watch ou Amnistie internationale accusent la Chine de crimes contre l’humanité à l’encontre du peuple ouïghour. Ces dernières dénoncent notamment l’exercice d’arrestations et de détentions arbitraires, de tortures, et de surveillance de masse perpétrés par la Chine contre le peuple ouïghour depuis 2010.

Selon Leo Larman Brown, un étudiant représentant l’Initiative université propres à McGill et principal porteur de la motion, « le génocide ouïghour ne reçoit pas l’attention qu’il mérite ». En effet, il soutient que les persécutions telles que dénoncées par des groupes humanitaires sont relativement invisibilisées : ce génocide ne reçoit qu’une faible couverture médiatique. D’après les recherches du Délit, seule une petite partie d’institutions, dont les assemblées canadienne et française, ont reconnu les actions du gouvernement chinois comme un « génocide » et un « crime contre l’humanité ».

Ce qu’il faut retenir du rapport

Dans le cadre de leurs recherches pour le rapport appuyant la motion présentée à l’AÉUM, les membres de l’Initiative universités propres ont créé un algorithme évaluant le niveau de complicité entre le génocide et certaines entreprises dans lesquelles McGill investit. Cet algorithme à recensé 111 entreprises qui seraient liées au génocide. Au sein de ces 111 firmes, 67 sont considérées comme « faiblement complices », soit des entreprises qui ne sont pas directement impliquées mais ayant des fournisseurs concernés, 18 sont considérées comme « moyennement complices », soit celles disposant d’une présence dans la région du Xinjiang, et enfin, les entreprises décrites comme « hautement complices » dans le génocide sont au nombre de 26.

Dans son rapport, l’URAP considère ces 26 entreprises comme « hautement complices » à cause de certaines caractéristiques qu’elles regroupent. Selon l’organisation, ces dernières participeraient à la surveillance de masse des Ouïghours et auraient des partenariats avec Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), une entreprise nationale chinoise connue pour son rôle primordial dans l’organisation de l’oppression des Ouïghours. D’après le rapport, ces entreprises « hautement complices » ont aussi une présence dans la région du Xinjiang, une participation au transfert de travailleurs forcés, ou encore des liens avec des entreprises qui ont été sanctionnées par l’administration américaine.

Au cour de notre entretien, Leo Larman Brown a mis l’accent sur la préoccupation majeure que représente le lien entre 15 de ces firmes « hautement complices » et l’entreprise XPCC, considérée dans le rapport comme « créée pour supprimer et coloniser les peuples autochtones de la région ouïghour ». Il a insisté sur le fait que XPCC est une entreprise officiellement sanctionnée par le gouvernement canadien, et qu’en finançant certaines de ces entreprises, McGill maintient un lien indirect avec XPCC.

« Puisque le génocide a été reconnu par le gouvernement, il est plus probable de convaincre McGill de retirer ses investissements » Val Mansy, vice président·e aux affaires externes de l’AÉUM

Adoption de la motion : déception ou avancée ?

En réalité, la motion n’a pas été adoptée directement par l’assemblée générale, mais plutôt par le Conseil législatif. En effet, pour pouvoir adopter une motion légitimement, l’assemblée générale de l’AÉUM nécessite de rassembler un quorum de 350 personnes. Or, lors du vote, seules 50 personnes étaient présentes, rendant l’approbation de la motion uniquement consultative. La responsabilité de décider l’adoption du texte a donc été transférée au conseil législatif, qui a voté son adoption à 17 voix contre une le 19 janvier dernier.

Lors de l’assemblée générale et du Conseil législatif de l’AÉUM, des questions ont été soulevées quant à la possibilité de voir la motion bloquée par l’administration de McGill comme cela avait été le cas pour la motion de solidarité avec la Palestine en mars dernier. Lors du Conseil législatif, Val Mansy, vice-président·e aux affaires externes de l’AÉUM, a précisé que l’AÉUM avait été « indépendante dans la décision à prendre », et s’est montré·e confiant·e : « Puisqu’il (le génocide, ndlr) a été reconnu par le gouvernement, il est plus probable selon moi de convaincre McGill (de retirer ses investissements, ndlr) ».

Au cours de l’assemblée générale, un participant a fait part de ses préoccupations quant à l’impact réel de cette motion : « Nous savons que pendant de nombreuses années, McGill a ignoré tout ce que l’AÉUM a acquis dans la direction du désinvestissement ». Interrogée par Le Délit sur les politiques d’investissement de McGill, Frédérique Mazerolle, agente des relations avec les médias de l’Université, nous a affirmé que « McGill a un engagement de longue date envers la durabilité et la responsabilité sociale », notamment exprimé dans l’approbation en 2020 « des modifications de l’énoncé de la politique d’investissement du fonds de dotation afin d’y inclure des Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ».

L’absence de quorum lors du vote de cette motion a été source de déception pour Leo Larman Brown, qui constate que le manque de participation des étudiant·e·s est devenu un problème récurrent au sein de l’assemblée générale. En effet, en naviguant sur le site internet de l’AÉUM, Le Délit a pu constater que depuis le 25 février 2019, il n’y a eu qu’une seule assemblée générale régulière dans laquelle le quorum était représenté.

Vers la fin de l’entrevue, Leo Larman Brown semblait néanmoins confiant après l’adoption de cette motion. Pour lui, même s’il est clair que McGill ne peut pas désinvestir du jour au lendemain, l’adoption représente déjà « une première étape très importante ». L’étudiant souligne : « Nous (Clean Universities, ndlr) n’avons pas l’intention de devenir ennemis de McGill ». Il affirme être « impatient de travailler main dans la main avec l’administration pour faire avancer les choses ».

