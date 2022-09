Pluralité des arts sur le campus

Le McGill Arts Collective (Collectif d’arts de McGill, tdlr), est un nouveau club étudiant qui vise à rassembler les artistes du campus de tous les niveaux et toutes les disciplines artistiques, afin de créer une communauté multidisciplinaire qui se réunit toutes les deux semaines. Le Délit s’est entretenu avec Brune Bettler, coprésidente du club, et Zoe Dubin, outreach executive (agente de liaison, tdlr), afin de discuter de ce nouveau club étudiant et du manque d’espaces artistiques multidisciplinaires sur le campus.

Le Délit (LD): Qu’est-ce que le McGill Arts Collective ?

Brune Bettler (BB): C’est le premier club étudiant d’arts multimédias à l’Université. Notre but est de créer une communauté d’artistes à McGill ; on trouve qu’il manquait une communauté d’artistes interdisciplinaire sur le campus. Du coup, on voulait créer un club qui organiserait des événements toutes les deux semaines pour encourager la créativité et réunir les artistes de McGill.

Zoe Dubin (ZD): Il y a des clubs d’arts visuels, de musique… mais il n’y a pas vraiment de club où des artistes de disciplines différentes peuvent se réunir et discuter de leurs œuvres et de leurs projets ; donner cette possibilité aux étudiant·e·s est très important pour nous.

LD : Une expérience préalable en art est-elle nécessaire pour se joindre au McGill Arts Collective ?

ZD : C’est ouvert à toutes et à tous ! On veut vraiment attirer des gens de tous les niveaux artistiques ; les gens avec beaucoup d’expérience vont, par exemple, pouvoir se porter volontaires pour présenter leurs œuvres aux autres membres du club afin d’obtenir des rétroactions, tandis que celles et ceux qui sont moins familier·ère·s avec divers domaines artistiques pourront donner leurs avis sur les œuvres des autres et participer à nos divers événements en s’initiant à plusieurs formes d’arts. Seule la créativité est requise !

« Il n’y a pas vraiment de club où des artistes de disciplines différentes peuvent se réunir et discuter de leurs œuvres et de leurs projets ; donner cette possibilité aux étudiant·e·s est très important pour nous »

LD : Les artistes qui présenteront leurs œuvres seront-ils·elles toutes et tous des étudiant·e·s de McGill, ou prévoyez-vous aussi inviter des artistes de la communauté montréalaise qui ne sont pas nécessairement à McGill ?

BB : Pour l’instant, ce sera seulement des étudiantes et étudiants de McGill. Lorsque le club va s’agrandir, on aimerait bien inclure des artistes de Montréal aussi.

LD : Votre site internet mentionne que votre club organisera deux types d’événements : des tables rondes, et des événements thématiques. Quelle est la différence entre les deux ?

ZD : Les tables rondes seront des événements qui auront lieu de façon régulière. On encouragera vraiment la discussion critique d’œuvres d’art que les volontaires voudront présenter. Les événements thématiques, quant à eux, seront plus éclectiques, et les participant·e·s seront amené·e·s à explorer ou découvrir des disciplines artistiques multiples.

LD : Brune, tu as cocréé le club avec Darren Li au printemps 2022. Pourquoi l’avoir créé à ce moment-là, et par quoi votre décision a‑t-elle été motivée ?

BB : En fait, nous sommes les deux dans la Faculté des sciences ; Darren est en biologie quantitative, et je suis en biologie lymphatique. Nous trouvions qu’à McGill, il y avait beaucoup de clubs étudiants concentrés sur l’école et très peu de clubs artistiques. Comme l’a mentionné Zoe, il y a déjà des clubs artistiques à l’Université, mais de ces clubs, il y en a énormément qui sont spécialisés dans une seule forme d’art. Darren faisait de la peinture, moi, de la photographie. L’idée nous est venue de créer une nouvelle communauté où nous pourrions regrouper des gens de tous les domaines artistiques. Nous pensons que le club pourra compléter nos études et notre vie à Montréal et à McGill, car cela nous permettra de ne pas faire que des sciences et des mathématiques !

LD : Quelle est la procédure pour rejoindre le McGill Arts Collective ?

BB : Pour l’instant, on a trois formes d’adhésion. Pour être membre toute l’année, il faudra payer 15 dollars au total, et cela donnera accès à tous nos événements de l’année. Nous nous sommes un peu inspiré·e·s du format du Outdoors Club de McGill (Club de plein air de McGill, tdlr) ; c’est un club énorme avec plein de gens qui aiment passer du temps ensemble. Au sein de ce groupe, il y a différentes spécialités ; certaines personnes vont faire du vélo, d’autres du camping, de la randonnée, etc. Nous aimerions donc faire un peu la même chose avec le McGill Arts Collective. Pour celles et ceux qui ne veulent pas être membre à l’année ou qui sont intéressé·e·s par un seul événement, il sera toujours possible de payer cinq dollars à la porte pour y participer. Sinon, pour les autres, les gens pourront toujours nous suivre sur nos médias sociaux (les coordonnées sont incluses à la fin de cet article, ndlr), ou encore s’inscrire à notre infolettre où on partagera nos événements futurs et des suggestions d’événements artistiques à aller voir à Montréal.

« Dans l’équipe exécutive, nous sommes huit, majoritairement toutes et tous en U3, mais il y en a aussi en U4, et nous provenons des Facultés des arts, des sciences et de génie »

LD : Vos événements seront-ils bilingues ou seront-ils plutôt organisés dans une seule langue ?

BB : J’avoue que nous n’y avons pas encore trop pensé, mais ce sera sûrement majoritairement en anglais.

ZD : Je crois que les tables rondes seront majoritairement en anglais, mais s’il y a beaucoup de membres qui parlent en français, nous créerons un petit espace pour le français.

LD : Votre premier événement était le 8 septembre dernier, au parc Jeanne-Mance. Comment s’est-il déroulé ?

BB : Nous nous sommes retrouvé·e·s à Jeanne-Mance entre 18h et 21h. Il y avait au moins une quinzaine de personnes qui sont restées pendant les trois heures, en plus de plusieurs autres qui partaient et revenaient. C’était vraiment une opportunité pour n’importe qui de venir nous voir et se renseigner sur le club, en plus de rencontrer d’autres personnes créatives. Au total, je dirais qu’environ 45 personnes sont venues nous voir. Il y avait des gens de toutes les facultés, tous les programmes, qui sont venus pour rencontrer des gens et passer un bon moment. C’était somme toute un événement social pour nous faire connaître et pour commencer à regrouper notre petite communauté.

LD : En ce moment, à quoi ressemble la démographie de votre club ?

BB : Nous venons vraiment juste de commencer, donc nous n’avons pas encore de statistiques. Dans l’équipe exécutive, nous sommes huit, majoritairement toutes et tous en U3, mais il y en a aussi en U4, et nous provenons des Facultés des arts, des sciences et de génie. En termes d’art, pour le moment, nous avons des gens en peinture, en photographie, en mode, en dessin et en danse.

Vous pouvez retrouver le McGill Arts Collective sur Instagram, Facebook, leur site internet et au mcgillartscollective@​gmail.​com. Le prochain événement du club sera un événement de peinture et poésie le 22 septembre prochain à 18h à la Porte Jaune au 3625 Aylmer.

Dans la même édition