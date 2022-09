Comment fonctionnent les élections ?

Cet article s’inscrit dans le cadre de notre dossier sur les élections provinciales du Québec 2022. Afin de comprendre le fonctionnement de ces élections, il faut d’abord se familiariser avec certains aspects du régime politique québécois qui se trouve être intimement lié à la structure du gouvernement provincial.

L’élection

L’Assemblée nationale est le principal organe décisionnel au niveau provincial. Elle est constituée de 125 député·e·s à partir desquel·le·s sont choisi·e·s les ministres. Ces député·e·s représentent chacun·e· une région administrative distincte nommée circonscription. Les limites de ces 125 circonscriptions sont établies par la Commission de la représentation électorale, une institution indépendante qui a pour mandat d’établir la carte électorale du Québec. La carte électorale repose sur le principe de représentation effective des électeur·rice·s en assurant l’égalité du vote entre les électeur·rice·s peu importe leur circonscription. Le processus électoral invite les électeur·rice·s à voter pour un·e candidat·e qui sera élu·e comme représentant·e de leur circonscription. Ces candidat·e·s peuvent choisir d’adhérer à un parti politique ou de se présenter en tant qu’indépendant·e. Une fois élu·e·s député·e·s, il·elle·s serviront d’intermédiaire entre les citoyen·ne·s de leur circonscription et l’administration publique. Il·elle·s exerceront ce droit notamment en votant des projets de loi, en questionnant directement d’autres député·e·s et ministres, ou en débattant divers enjeux.

« Le vote est un choix personnel ! Personne n’a le droit de vous forcer à voter »

Le système électoral au Québec est représentatif. Il fonctionne selon un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Cela signifie que l’électeur·rice vote pour un·e candidat·e (uninominal), une fois (un tour) et que le·a candidat·e qui remporte le plus de votes est élu·e (majoritaire). À cet égard, il y a eu des projets de loi pour réformer le mode de scrutin. Par exemple, le·a candidat·e élu·e peut avoir reçu un faible pourcentage de votes par rapport à la quantité d’électeur·rice·s totale car la majorité des voix se répartissent chez les autres candidat·e·s.

La formation d’un gouvernement à l’issue des élections

Le gouvernement est formé par le parti ayant le plus de député·e·s élu·e·s à l’Assemblée nationale. Si

ce nombre de député·e·s élu·e·s est plus de la moitié du nombre total de député·e·s (63 député·e·s élu·e·s sur un total de 125), on dira que le gouvernement est majoritaire. Dans le cas inverse, on dira que le gouvernement est minoritaire. L’ensemble des député·e·s n’appartenant pas au gouvernement seront nommé·e·s l’opposition. Le ou la chef·fe du parti à la tête du gouvernement, s’il·elle est élu·e député·e, devient le·a premier·ère ministre. Le ou la chef·fe de chaque parti est habituellement élu·e par les membres de son parti avant les élections. Il·elle aura la responsabilité de nommer les ministres, qui peuvent ou non être des député·es membres de son parti.

Comment voter ?

Les élections ont presque toujours lieu le premier lundi du mois d’octobre, soit le 3 octobre en 2022. Afin de promouvoir la participation électorale, les employeurs sont dans l’obligation d’offrir aux employé·e·s quatre heures de congé payé afin de leur permettre d’exercer leur droit de vote le jour des élections. Avant de pouvoir voter, vous devez être inscrit·e sur la liste électorale. Vous pouvez vérifier et modifier votre inscription sur cette liste en consultant le site internet Élections Québec, en les appelant ou en communiquant avec le ou la directeur·rice de scrutin de votre circonscription.

Pour qui voter ?

Le vote est un choix personnel ! Personne n’a le droit de vous forcer à voter. Vous pouvez vous informer quant aux différentes positions au travers de différents médias, dont ici-même dans les pages de votre journal étudiant.

Dans la même édition