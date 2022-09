La saison des élections

Cette semaine, Le Délit lance son dossier spécial sur les élections provinciales de l’automne 2022. Les sections Actualités et Société du journal collaborent pour trois éditions consécutives afin d’offrir à la population mcgilloise une couverture des élections qui cible les enjeux reliés aux réalités étudiantes.

Retour aux urnes

Comme tous·tes auront pu le constater, l’automne a ramené les pancartes électorales dans la province. Après quatre années de gouvernement caquiste, dont les deux dernières marquées par le rythme des vagues de la pandémie, les Québécois·es s’apprêtent à retourner aux urnes le 3 octobre prochain pour les élections provinciales. Cette année, cinq principaux partis s’affronteront pour des sièges à l’Assemblée nationale : la Coalition avenir Québec, le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur du Québec, le Parti québécois et Québec Solidaire.

S’informer pour mieux voter

À travers ce dossier, nous espérons offrir au lectorat du Délit un portrait général de la campagne électorale provinciale de l’automne 2022. En tant que journal étudiant, Le Délit a pour objectif de couvrir les enjeux de la campagne électorale à travers le prisme de la réalité étudiante. L’objectif de ce dossier est de fournir à la communauté mcgilloise des outils pour naviguer l’information présentée par les divers médias et ainsi permettre d’offrir l’information nécessaire à l’exercice de vote. À cette fin, Le Délit vous propose cette semaine de vulgariser le fonctionnement électoral, en rappel ou pour les premier·ère·s votant·e·s. Ensuite, nous proposons un calendrier électoral qui cible les moments-clés de la campagne. Le Délit offrira également dans les deux prochaines semaines des articles qui exploreront plus en profondeur certains enjeux de la campagne tels que la crise du logement, la crise climatique, la santé, l’éducation et l’identité. Finalement, notre dossier proposera des entrevues avec les candidat·e·s dans la circonscription Westmount – Saint-Louis, où l’Université McGill se situe.

