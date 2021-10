McGill annule tous ses échanges internationaux pour la session d’hiver 2022

Les échanges internationaux prévus pour la session d’hiver 2022 n’auront pas lieu pour les étudiant·e·s de McGill, a annoncé le premier vice-principal exécutif adjoint (études et vie étudiante) Fabrice Labeau dans un courriel envoyé le mercredi 5 octobre dernier. L’administration se dit préoccupée par la situation sanitaire internationale et par la sécurité et le bien-être de ses étudiant·e·s. Il sera également impossible de suivre des cours de l’université d’accueil en ligne, McGill jugeant que cette option « n’offre tout simplement pas le genre d’expérience internationale et d’enrichissement culturel » souhaitée pour sa communauté étudiante.

Le courriel déclare que la décision ne sera pas sujette à changement indépendamment de l’évolution de la situation sanitaire, en raison de la planification importante requise pour les programmes d’échanges.

Plus de détails à venir.

