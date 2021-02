L’explosion du déclencheur

Quand je reprends la caméra, les doigts fébriles, c’est toujours avec un sentiment d’urgence. Il y a cette nécessité de mettre en images ces scènes que je ne m’explique jamais complètement (ces hantises qui ont poussé). Dans la délicatesse pour ne pas les brusquer – mais dans la fulgurance, avant qu’elles ne m’échappent. Il y a aussi quelque chose de réconfortant dans l’idée de revenir là – là où les mots trébuchent mais où les images font sens. Quelque chose arrive enfin à se dénouer devant mes yeux.

Il y a quelque temps, j’ai lu L’heure de l’étoile de Clarice Lispector et depuis, je songe sans cesse aux (explosions) de son personnage Maccabée. (Explosions), toujours en parenthèses dans le livre, causées par l’irruption de ce qui transcende son quotidien, et force un temps d’arrêt.

C’est peut-être ça que je ressens moi aussi, quand j’appuie sur le déclencheur.

(Et alors les hantises prennent vie, explosent en couleurs).

- Héloïse Huynh

Galerie Cygneau.

Le Délit Des Figurants

Ils ont dit qu’il ne fallait pas

J’ai repris mes yeux dans les fougères

désentortillé mes genoux, décoloré mes tympans

à en démembrer le souffle

Pour atteindre les galaxies

dans la boîte sur la grande étagère

où derrière leurs dents, peut-être.

Ils ont dit :

« Il n’y a que les fous qui aiment les miettes de musique

la confiture de forêt

et les clochettes des rivières »

Quand mon visage a coulé de mon visage,

j’ai dit :

« On va dire. »

Ensemble, nous marchons dans nos souliers vides

- Marianne Collette

Je vous napperai de zeste



Je tourne autour d’une fontaine chaque jour pour vous rencontrer et vous offrir cette tarte au citron sans meringue. Trempez‑y un doigt, je ne vous retiens pas.



S’il-vous-plaît enterrez-moi avec mon pantalon blanc, mon gilet bleu en mesh et mon chandail jaune phosphorescent. S’il fallait que je sois morte maintenant, je m’enroulerais de ma tenue de star, et puis je serais une star née enterrée.



Si je meurs tout de suite, je n’ai pas appris à coudre, ni à retenir mon souffle dans ma tombe. Si on meurt avant d’avoir découvert le nom du groupe underground qu’on a pas pu former, on doit – il n’y a pas le choix – retenir un petit souffle même en étant mort·e, un souffle qui rit, et déjà il s’est essoufflé, qui rit pourtant de sa maigreur et qui se ménage pour la prochaine fois, la vie d’après je veux dire, pour qu’on se rappelle minimalement dans cette vie-là on a pas de nom, et qu’on a jamais appris à se fabriquer un costume bleu blanc jaune.



Finalement je ne veux pas qu’on me mette sous terre.



Je veux qu’on me lance contre une foule lors d’un concert punk.

En attendant je me languis des pans de tissus à draper sur un corps autre que le mien. Je l’appelle comme je me happe à un fjord, je crie immergée. L’art de la subtilité me fuit comme le corps que j’espère, et en attendant mon tour j’offre de la tarte au citron sans meringue aux sans visages.



Je tourne autour d’une fontaine et lorsqu’iels trempent un doigt dans la crème, je dis : je te napperai de zeste. Certain·e·s tombent sur le coup, alors qu’iels n’ont encore rien dit sur leurs derniers vœux, et, c’est encore plus grave, lorsque qu’iels n’ont pas pu me dire comme la dernière note était délectable.



-Anna Lacroix

Des yeux dimanche

Ni elle, ni moi n’osions nous servir.

Nous nous sommes regardés

dans le blanc des œufs.

Jusqu’à ce que j’entende

le carré de sucre croquer ses dents

puis la coquille qui craque

et son liquide cru

qui coule sur le crêpe.

J’ai fait accueillir chez moi

l’ambiance d’un dimanche,

tous ses bruits ordinaires,

ont rasé mes nerfs.

Elle avale mes plumes, sans même les mâcher

avec l’air d’une vache

qui tète son propre lait.

une tâche noire gâche la pâleur de son ongle.

Des miettes de sucre

sur ses empreintes moites

ramassées

collent à la cuillère.

Qu’elle parte.

Elle tousse et sa bouche

en plumeau dépoussière les blancs.

Elle s’étouffe

enfin.

Je la regarde faire.

Sa tête dans l’assiette.

Le blanc de ses yeux

reflète mes dents

déchiqueter.



-Alexandre Gontier

