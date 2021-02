nous nous sommes baignées dans l’eau

je suis curieuse de l’intérieur du soleil où tu m’as mise je ne me trompe pas sur la chaleur des corps, les pays te regardent nous nous connaissons, lucides, arrivées comme une aile, sans chapeau ni maison (tu ris) puis ridicule : faire attention au rose qui peuple nos instants de chiennes libres et d’univers macabres nous sommes d’accord sur le néant pas d’ancêtre ou s’en foutre je perce le feuillage par habitude nous sommes seules à nous inventer, déçues d’être lentes tu résistes ou le paysage te résiste tu choisis le retard de la rivière il y aura de la pluie pour les autres des territoires sans nous c’est une question. je dois sortir de nos immenses, enfin, je sors des immenses. mon regard lorsque la route est prise (tu riais, je t’aime), promet aux verdures inquiétées un réel plein d’idéalement fleurs véritables attentive à la lumière des lacs je me rappellerai sans mentir.

