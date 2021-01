Lire la ville, marcher la poésie

L’art ne se limite pas aux murs des musées et des galeries. Il foisonne également dans les ruelles, les toits et autres endroits visibles ou secrets de la ville. Depuis une cinquantaine d’années, Montréal est devenue un musée vivant de couleurs, de murales et de sculptures. Si l’art de rue et les graffitis étaient plutôt stigmatisés et réservés au coin des ruelles isolées, ils sont de plus en plus reconnus aujourd’hui comme une nouvelle forme d’art à part entière. Au centre-ville, chaque intersection ressemble à un monde entièrement nouveau, où locaux, locales, visiteurs et visiteuses peuvent apprécier l’art urbain entre leurs occupations quotidiennes sans trop d’efforts.

L’essor de l’art de rue relève en grande partie des subventions de la Ville de Montréal et du gouvernement québécois. Chaque année, suite aux appels de projets, des contributions financières sont octroyées à des artistes locaux ou internationaux pour la réalisation de murales ou pour l’installation de sculptures publiques. D’ailleurs, depuis 1961, le gouvernement du Québec exige que les projets de bâtiments publics consacrent 1% de leur budget à des initiatives artistiques. Ces installations se retrouvent ainsi éparpillées dans toute la ville. Le boulevard Saint-Laurent reste néanmoins l’endroit le plus réputé pour ses gigantesques murales et vibrantes couleurs.

L’asymétrie des peaux

Enfants nous allions dans la même direction

Le même visage en Rorschach de brique

Je suis le genre de personne qui perd sa légèreté en courant

Le genre de personne qui compte

Tes morceaux d’armure perdus au vent

Qui constate la pesanteur héréditaire d’une robe

Je suis le genre de personne

Qui te laisse une longueur d’avance

Dans une course figée sur la matière des murs

Dans la lourdeur du temps des pas

La fragilité du balcon de notre enfance

Sache que la vitesse est une notion

Que mes pieds ne comprennent pas

Et que les fenêtres sont perdues

Lorsqu’elles miroitent ta peau

Enfants nous allions dans la même direction

Mais posséder le ciel

Ne permet pas la symétrie

-François Céré

La chambre

Accroupis

Entre les lèvres blanches de nos bois

Et l’infrarouge des squelettes de promenades

Je suis la routine des lits trop étroits

Le battement des pieds sur le métal chaud

En langue de balcon

Il faudrait savoir

Si le pouce frétillant au creux de ma main

Résistera au poids de la neige

Il faudrait savoir

Si le secret du café

Des flèches qui transpercent les maisons les chiens

Se trouve dans l’équivalence des pas

-François Céré

Se réapproprier la rue

Si l’art de rue vise à l’embellissement des lieux, à la prévention des graffitis et à l’enrichissement du patrimoine artistique, il contribue également à une démocratisation de l’art visuel et performatif. Celui-ci n’est plus réservé aux détenteurs de billets ou aux critiques : au contraire, des œuvres esthétiques ou engagées parsèment la ville pour qui veut bien les regarder. En ce sens, l’art urbain favorise une accessibilité plus équitable de l’art, et célèbre une diversité de styles et de sensations. Il mobilise également des artistes issu·e·s de communautés parfois marginalisées qui prennent part à l’amélioration du milieu de vie de ces communautés, ce qui permet à la population de mieux façonner leur quartier à leur guise et de cultiver un sentiment d’appartenance envers celui-ci. Certain·e·s artistes, provenant de communautés racisées ou autochtones, par exemple, peuvent faire rayonner leur culture et leur art dans l’espace urbain.

« Ces projets de murales visent à favoriser l’accessibilité à la culture et à susciter l’engagement culturel et citoyen. Ils cherchent à positionner la culture comme vecteur de liens sociaux et contribuent ainsi au développement des communautés locales, notamment à la construction identitaire et au développement » Ville de Montréal

En favorisant une émancipation des voix artistiques minoritaires, l’art de rue permet également à ces mêmes voix une certaine pérennité dans l’espace urbain et dans la mémoire collective. Il rend possible l’augmentation artistique du paysage urbain, mais il augmente aussi, par les phénomènes esthétiques qu’il porte à nos yeux, notre propre rapport à l’art. Il n’est pas rare que l’art mural se greffe à notre routine et à nos souvenirs. Pour un poète, la phénoménologie artistique que propose l’art de rue peut jouer un rôle primordial dans son processus d’inspiration, en ce sens que le poète écrit en fonction d’expériences et de phénomènes sensoriels vécus. La déambulation dans les rues augmentées par l’art foisonnant permet d’activer cette inspiration en « forçant » ces expériences esthétiques et ces phénomènes sensoriels sur notre conscience.

L’inspiration activée par la rue

Tout ce qui constitue l’inspiration créatrice – occasionnée par la recherche active des phénomènes qui agissent sur nous et déclenchent des stimulus, des chaînes de liens causaux ou encore une réactualisation de notre mémoire sensorielle et émotive – pourrait être considéré comme des mécanismes actifs d’inspirations phénoménologiques. La déambulation poétique permet ces mécanismes, car le fait de se déplacer activement dans le monde permet ce rapport aux expériences phénoménologiques nouvelles ou, du moins, leur possibilité. C’est cette combinaison entre la conscience et ce qui lui est extérieur, mais qui agit sur elle, qui me semble particulièrement féconde lorsque l’on parle de création poétique en lien avec un espace urbain augmenté. La déambulation agirait comme un anti-immobilisme en regard de l’inspiration standard.

Lorsque l’on traite de création, l’on parle souvent d’un primat accordé à l’activité dite intellectuelle ; c’est-à-dire l’homme seul avec sa conscience. Cependant, quand l’on analyse ce qui permet la création, l’on observe que c’est bien souvent les connaissances acquises par le biais de nos sens qui forment cette activité intellectuelle et, plus particulièrement, le sens de la vision. C’est le principe même de l’imagination qui dépend, à sa source, de cette aptitude sensorielle. La déambulation dans l’espace, où l’art de rue foisonne et nous bombarde de ses phénomènes visuels, semble être un excellent moyen pour une population de retrouver une part d’inspiration et de se réapproprier le sublime.

insularité des gratte-ciels

les passants oublient qu’il y a

un fleuve dans leurs veines

je pars à ta recherche

vêtue d’asphalte avec les autres

offertes sous les roues les corps

où l’hiver ne demande qu’à mourir

j’étale mon sang sur la brique

le trop-plein de ciel que tu léchais

sur ma peau faute d’horizon

la ville m’embrasse

je rêve son érosion

les côtes infirmes en incendie

et si je brûle

tu viendras me noyer

-Florence Lavoie

la nuit je fume avec des inconnus

je m’offre aux ruelles

rejoins les chairs endormies

j’oublie les fenêtres trop petites

montréal qui hurle

mes offrandes infertiles

je remplace la verdure

avec du béton armé

coincé entre deux briques

en filigrane d’un poumon

pour que tu me regardes je

peins une murale

avec les couleurs de mes poignets

je me vide

pour te voir arriver trop tard

-Florence Lavoie

Montréal participe chaque année à deux festivals dédiés à l’art de rue. Le premier est Under Pressure, un festival annuel de graffitis. Le second est le Festival Mural, l’un des plus grands festivals d’art de rue au monde. Plusieurs ressources numériques visant la promotion de l’art urbain montréalais sont à votre disposition. Cliquez ici pour explorer Montréal et ses murales grâce à des parcours personnalisés ou commentés.

