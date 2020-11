Deux lueurs d’espoir pour le monde littéraire

Le mois de novembre nous réserve un Salon du livre en ligne et le lancement du Prix littéraire des collégiens.

Alors que le milieu artistique se trouve en période d’immobilité, les amateur·rice·s de littérature seront heureux·ses d’apprendre que deux événements littéraires du mois de novembre ont tout de même lieu, bien qu’ils soient adaptés à la situation de confinement : le dévoilement des cinq œuvres du Prix littéraire des collégiens 2021 et le Salon du livre de Montréal 2020.

Un prix littéraire (presque) inchangé

C’est vendredi le 6 novembre qu’ont été dévoilées les cinq œuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens 2021. Le lancement s’est déroulé partiellement en direct et a inclus des vidéos des auteur·rice·s dont les œuvres ont été sélectionnées, qui ont partagé leur reconnaissance et leur fébrilité.

Les cinq livres du Prix littéraire des collégiens 2021 sont : Tireur embusqué de Jean-Pierre Gorkynian, Une joie sans remède de Mélissa Grégoire, Ténèbre de Paul Kawczak, Chasse à l’homme de Sophie Létourneau et Le mammouth de Pierre Samson.

Les délibérations pour déterminer l’œuvre gagnante ainsi que son dévoilement se dérouleront à Québec en avril 2021.

Un Salon du livre transposé aux écrans

Alors que ses milliers de visiteur·euse·s auraient pu s’inquiéter de ne pas avoir l’occasion cette année de découvrir les livres d’ici et de rencontrer leurs auteurs et autrices, le Salon du livre de Montréal aura bien lieu du jeudi 12 au dimanche 15 novembre. Pour adapter l’expérience du Salon du livre à la situation de pandémie, de nombreux événements seront disponibles en ligne (souvent en direct), et les visiteur·euse·s pourront rencontrer leurs auteur·rice·s favori·te·s à travers leurs écrans.

Le processus de rencontre se déroulera comme suit : les visiteur·euse·s pourront trouver leur auteur·rice·s préféré·e·s sur le site Internet du Salon, sélectionner une plage horaire qui leur convient et choisir entre une rencontre de 25 minutes en groupe de cinq personnes ou une rencontre de cinq minutes seul·e avec l’auteur·rice.

Le processus d’inscription ainsi que toutes les informations sont disponibles sur le site Internet du Salon du livre de Montréal 2020.