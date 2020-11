Enki le renard, gardien de la culture

Le jeu vidéo éducatif Enki et la Galerie des mystères est destiné aux enfants de 6 à 8 ans. En les plongeant dans une expérience numérique immersive, le jeu leur apprend diverses leçons en lien avec la culture. Le joueur fait la connaissance d’Enki, un petit renard fantôme qui s’autoproclame esprit-gardien d’une galerie d’art mystérieuse.

Enki est le fruit du travail de l’entreprise MOMENTA, Biennale de l’image, un studio spécialisé dans les expériences interactives. Il fait suite à La Galerie des mystères (2018), un jeu vidéo qui s’adressait, à l’époque, aux enfants de 9 à 12 ans. Le premier jeu avait rejoint 13 000 personnes depuis sa mise en ligne et avait facilité la transmission, chez les jeunes enfants, du concept de l’importance de la culture dans la vie de tout un chacun.

Le jeu permet non seulement de voir les œuvres d’art sur les murs virtuels de la galerie, mais demande également à l’enfant un exercice d’interprétation de l’œuvre

Le jeu interactif virtuel permet de recréer le contexte d’une visite en galerie d’art. L’enfant est poussé, à distance et par le biais d’une charmante trame narrative, à collaborer avec le personnage attachant d’Enki.

L’enfant est guidé à travers une galerie d’art où de nombreuses œuvres d’artistes québécois sont exposées. Le jeu permet non seulement de voir les œuvres d’art sur les murs virtuels de la galerie, mais demande également à l’enfant un exercice d’interprétation de l’œuvre. Cette collaboration rend le processus plus amusant pour l’enfant tout en l’initiant à l’analyse d’images, à la lecture et en affutant son sens de l’observation. Le jeu permet aussi de stimuler l’imagination de l’enfant en le faisant participer à une création numérique.

Il agit comme un contrepouvoir à une situation trouble

Outre ces objectifs pédagogiques, le jeu offre une alternative efficace aux parents et aux écoles qui, en raison de la pandémie actuelle, ne peuvent plus visiter de galeries d’art et de musées. Offert gratuitement en français et en anglais, le jeu constitue donc une magnifique activité d’appréciation d’œuvres d’art en contexte familial ou scolaire pour les enfants. Il agit comme un contrepouvoir à une situation trouble.

Pour jouer au jeu ou encore le recommander à quelqu’un, voici les liens vers les versions française et anglaise.