La sortie

Je me sens comme du papier peint qu’on arrache

Dans une gare où les enfants s’effritent

Au vent des derniers trains

Des dernières lunes poudrées

Du silence de la marée

Dans la marée

Je me demande pourquoi je ne peux pas simplement

Manger une banane

Ou boire un café

Sans être jugé comme élitiste mâle cis privilégié hétéronormatif

Je me demande comment faire

Pour toucher tes côtes sans m’excuser

Je voudrais pouvoir chevaucher une baleine

Sans avoir honte ni peur

Que ce soit la dernière

Dormir sous le ciel échoué des baleines

Les étoiles les ventres qui tombent

Sur la plage qui échoue

Les gaz des soleils des estomacs

Des effets de serre

Qui nous retombent aux visages qui

Nous aspergent l’égo de sang qui

S’asphyxient les attentes

D’une dernière chevauchée

De notre dernière sortie

Nous sommes condamnés

Aux caniveaux douillets

Aux oreillers infinis de Xannax

Je ne sais plus comment couper un arbre

Je ne sais plus où couper

Plus personne ne sait

Je cours j’essaie

J’essaie de me rappeler

La caresse savonneuse de ma grand-mère

Je ne distingue plus les cheveux des feuilles tes doigts

Les salles d’attentes de psychologues

Nous allons partir

Nous nous sommes endormis dans cette gare

Où les enfants n’arrivent plus

Où les vieillards ne se lavent plus

Nous allons avoir besoin de silence

D’églises

Et d’une doublure

Pour qu’ils croient que nous sommes toujours là

Pour que personne ne s’inquiète

Pour réapprendre à toucher le visage de nos parents