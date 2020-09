Le cinéma québécois sur sa relance

L'événement « Relance du cinéma québécois » présentait 34 films d'ici à voir.

Le jeudi 3 septembre dernier, une vingtaine de cinéastes québécois·es se sont retrouvé·e·s à la Cinémathèque québécoise pour célébrer la réouverture des salles de cinéma ainsi que pour encourager l’industrie cinématographique d’ici. Malgré les règles de distanciation sociale dans les cinémas, la communauté cinématographique semble être enthousiaste à l’idée que le public puisse recommencer à vivre l’expérience de voir un film sur le grand écran.

Même si le visionnement des nouveaux films prend davantage place sur les plateformes en ligne, cet espoir est encourageant pour les cinémas, qui ont perdu beaucoup de revenus pendant les derniers mois. La réouverture des salles de cinéma est donc une occasion pour le public d’offrir son soutien aux artistes locaux en allant voir les films québécois à l’affiche au courant de l’année.

Voici une présentation des 34 films de cinéastes québécois·es annoncés pour la prochaine année et promus à l’événement.

JUKEBOX

Un documentaire de Guylaine Maroist et Éric Ruel s’intéressant à Dyonisos Pantis, un important producteur de musique populaire dans les années 1960.

Sortie : 4 septembre 2020

SLAXX

Un film de fiction de Elza Kephart où des jeans possédés causent un massacre dans un magasin de vêtements.

Sortie : 11 septembre 2020

LA DERNIÈRE PLONGÉE DE DAVE

Un documentaire de Jonah Malak sur des plongeurs allant récupérer un corps dans la cave de Boesmansgat.

Sortie : 11 septembre 2020

NADIA, BUTTERFLY

Un film de fiction de Pascal Plante mettant en vedette une nageuse olympique et sa quête d’identité vécue au travers de son ultime épreuve sportive.

Sortie : 18 septembre 2020

SŒURS : RÊVES ET VARIATIONS

Un documentaire de Catherine Legault mélangeant animation et performances pour s’intéresser à Tyr et Jasa, deux artistes montréalaises d’origine islandaise.

Sortie : 18 septembre 2020

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU

Un film de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette adapté du roman de Geneviève Pettersen où le personnage de Catherine vit son adolescence dans les années 1990.

Sortie : 25 septembre 2020

SOUTERRAIN

Un film de fiction de Sophie Dupuis, qui raconte un accident dans une mine et la mission de sauvetage qui s’ensuit.

Sortie : 9 octobre 2020

LA CONTEMPLATION DU MYSTÈRE

Un film de fiction de Albéric Aurtenèche racontant le récit initiatique d’Éloi, rentré aux terres des forêts laurentiennes dont il a hérité, mélangeant réel et irréel.

Sortie : 16 octobre 2020

MON ANNÉE SALINGER

Un film de fiction de Philippe Falardeau où une jeune aspirante écrivaine est embauchée comme assistante de l’agente littéraire de l’auteur J.D. Salinger.

Sortie : 23 octobre 2020

TRAVERSÉES

Un documentaire de Florence Pelletier et de Caroline Côté relatant l’expédition de trois femmes suivant la rivière Koroc au Nunavik, un passage emprunté par les Inuits depuis des millénaires.

Sortie : 30 octobre 2020

NULLE TRACE

Un film de fiction de Simon Lavoie dessinant le portrait d’un futur troublé, où une contrebandière et une jeune étrangère cheminent vers leur destin dans un décor forestier.

Sortie : 30 octobre 2020

CHAMPIONS

Un documentaire de Helgi Piccinin suivant un athlète autiste et une athlète atypique dans leur odyssée sportive jusqu’aux Olympiques spéciaux.

Sortie : Octobre 2020

JE M’APPELLE HUMAIN

Un documentaire de la réalisatrice abénakise Kim O’Bomsawin où Joséphine Bacon, une femme libre ayant consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres, revisite l’histoire.

Sortie : 6 novembre 2020

LES VIEUX CHUMS

Un film de fiction de Claude Gagnon où Pierrot, à la nouvelle de sa mort imminente, retourne à sa ville natale de Saint-Hyacinthe pour reconnecter avec les gens et les lieux qu’il aime.

Sortie : 6 novembre 2020

LA FACE CACHÉE DU BAKLAVA

Un film de fiction de Maryanne Zéhil racontant les difficultés du choc culturel et des changements vécus par une femme libanaise.

Sortie : 27 novembre 2020

LE MEILLEUR PAYS DU MONDE

Un film de fiction de Ky Nam Le Duc dans lequel, à la suite de l’élection d’un gouvernement d’extrême droite au Canada, un immigrant et deux réfugiés cohabitent durant une période de grande transformation.

Sortie : Novembre 2020

MARIA CHAPDELAINE

Un film de fiction de Sébastien Pilote (faisant l’adaptation du roman de Louis Hémon) où la jeune femme Maria vivant dans le Québec rural des années 1910 se voit offrir plusieurs destins.

Sortie : 11 décembre 2020

TANT QUE J’AI DU RESPIR DANS LE CORPS

Un documentaire de Steve Patry s’intéressant aux intervenants de rue qui rencontrent les âmes errantes et malades dans les rues de la métropole.

Sortie : Hiver 2021

ERRANCE SANS RETOUR

Un documentaire de Mélanie Carrier et Olivier Higgins explorant le camp de réfugiés rohingyas de Kutupalong ; le plus peuplé au monde.

Sortie : 22 janvier 2021

LES LIBRES

Un documentaire de Nicolas Lévesque suivant quatre détenus travaillant les six derniers mois de leur correction dans une usine de transformation de bois et s’intéressant au processus de réintégration dans la société.

Sortie : 12 février 2021

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA

Un film d’animation de Nicolas Lemay où Félix part à la recherche de son père en mer à l’aide du marin Tom et découvre une société secrète dans une cité souterraine.

Sortie : 26 février 2021

LE CLUB VINLAND

Un film de fiction de Benoit Pilon racontant l’histoire du frère Jean, un éducateur exceptionnel dans un collège de garçon de l’Est du Québec pendant les années 1940.

Sortie : Février 2021

NO ORDINARY MAN

Un documentaire de Aisling Chin-Yee et Chase Joynt examinant la vie du musicien Billy Tipton, une icône de la culture transgenre.

Sortie : Février 2021

LIVE STORY : CHRONIQUE D’UN COUPLE

Un film de fiction de Jean-Sébastien Lozeau dans lequel les réseaux sociaux viennent bouleverser le personnage d’Alex et sa conception de son couple.

Sortie : Février 2021

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI

Un film de fiction du réalisateur Éric Tessier, adapté de la pièce du même nom, racontant l’histoire d’un ancien professeur d’histoire perdant la mémoire et placé sous la garde d’une jeune femme. Cette rencontre le confronte à son passé.

Sortie : Mars 2021

TRÈS BELLE JOURNÉE

Un film de fiction de Patrice Laliberté où un coursier à vélo de colis anonymes voit l’arrivée d’une nouvelle voisine chambouler son quotidien rigide et solitaire.

Sortie : Mars 2021

AINSI SOIENT-ELLES

Un documentaire de Maxime Faure s’intéressant à des Sœurs Auxiliatrices et à leurs réflexions concernant leur vie de lutte pour les droits des femmes.

Sortie : Mars 2021

COMME UNE VAGUE

Un documentaire de Marie-Julie Dallaire rendant hommage à la musique, ces sons abstraits qui provoquent dans le cerveau « la même réaction que le chocolat, le sexe ou la drogue ».

Sortie : Hiver 2021

SAINT-NARCISSE

Un film de fiction de Bruce Labruce dans lequel un jeune homme retrouve sa mère dans un chalet isolé, où elle vit avec une mystérieuse jeune femme.

Sortie : Printemps 2021

COMME UNE MAISON EN FEU

Un film de fiction de Jesse Noah Klein racontant le retour à la maison d’une femme ayant abandonné son mari et sa petite fille deux ans plus tôt.

Sortie : Printemps 2021

LE GUIDE DE LA FAMILLE PARFAITE

Un film de fiction de Ricardo Trogi qui utilise l’humour pour se demander si nous vivons dans une société de surprotection parentale.

Sortie : Printemps 2021

LA PARFAITE VICTIME

Un documentaire de Monic Néron et Émilie Perreault s’intéressant aux « ratés » du système de justice en matière d’agression sexuelle. Les réalisatrices décortiquent des cas dans la foulée du mouvement #MoiAussi et se questionnent à savoir si le système de justice est adéquat.

Sortie : Printemps 2021

SAM

Un film de fiction de Yan England racontant l’histoire d’un athlète de haut niveau se trouvant au cœur d’un événement dramatique.

Sortie : Printemps 2021

LA RÉVISION (titre provisoire)

Un film de fiction de Catherine Therrien où un professeur de philosophie voit l’une de ses étudiantes mettre en pratique son enseignement. Ils s’embarquent alors dans un voyage qui bouscule leurs plus profondes convictions.

Sortie : Printemps 2021

