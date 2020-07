Qu’est-ce que Frosh 2020?

Image par Capture d'écran Zoom

Frosh a toujours été un important pilier de l’expérience mcgilloise, accueillant les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s et les présentant à leurs camarades dans des événements sociaux. Comme notre vie courante, Frosh 2020 a été chamboulé par la COVID-19. Malgré les défis que cette pandémie nous impose, nous voulons vous assurer que les étudiant‧e‧s vivront une expérience aussi incroyable à Frosh que ceux et celles des années précédentes. Cette année, Frosh se déroulera à distance. Bien que la transition vers un environnement en ligne s’avère parfois difficile, notre équipe s’efforce de franchir cet obstacle et de créer une expérience de qualité pour tous les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s à McGill.

Frosh, tel que nous le connaissons à McGill, a d’abord été conçu en tant qu’activité « en personne ». Cela signifie que de nombreux événements organisés durant les Frosh antérieurs seraient soit désagréables, soit impossibles dans un environnement numérique. C’est pourquoi, en tant que coordinateur‧rice‧s, nous avons choisi de remplacer certaines activités, comme le traditionnel « Beach Day ». Nous travaillons ardemment pour en créer et en organiser de nouvelles qui prennent en compte la réalité des étudiant‧e‧s, en planifiant des activités engageantes dans un environnement virtuel. Malgré ce passage d’un Frosh en personne à un Frosh virtuel, notre vision reste la même : permettre aux nouveaux‧elles étudiant‧e‧s de profiter le plus possible de leur expérience.

Nous sommes conscientes qu’il s’agit d’une situation nouvelle pour tout le monde — y compris pour nous, les coordinateur‧rice‧s qui sommes responsables de la conception et de l’accessibilité de Frosh. Nous apprécions les idées et les commentaires qui nous aident à offrir aux nouveaux‧elles étudiant‧e‧s la meilleure expérience possible et nous vous encourageons à envoyer vos suggestions et vos préoccupations. Frosh 2020 sera conçu avec soin pour faire face à notre réalité actuelle et les coordinateur‧rice‧s feront preuve d’innovation pour s’assurer que l’événement cette année soit aussi agréable que par le passé.

Notre équipe de coordinateur‧rice‧s envisage le passage à un Frosh virtuel comme une occasion de mettre à l’avant les valeurs et les principes qui guident notre travail. Nous croyons fermement à l’influence positive des étudiant‧e‧s d‘années supérieures, qui enrichissent et facilitent l’adaptation des nouveaux‧elles étudiant‧e‧s vers l’université. Puisque la cohorte entrante n’aura pas la chance de rencontrer ses pairs en personne et de développer son sens de la communauté aussi facilement que lors des autres années, Frosh 2020 sera essentiel pour aider les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s à tisser des liens, à favoriser des relations sociales et à interagir avec les étudiant‧e‧s qui étaient à leur place l’année passée. La première année d’un‧e étudiant‧e à l’université représente une importante transition, rendue plus difficile par la situation actuelle. Par conséquent, nous élaborons un programme de Frosh qui contribuera à réduire l’angoisse des étudiant‧e‧s en transition vers leur première année universitaire et qui les aidera à s’épanouir à McGill. Durant Frosh 2020, les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s développeront des amitiés avec leurs pairs et avec des étudiant‧e‧s d’années supérieures. La nouvelle cohorte prendra également connaissance des ressources et du soutien à sa disposition sur le campus, en plus de découvrir les différentes opportunités pour s’impliquer dans la vie étudiante. Les étudiant‧e‧s d’années supérieures partageront leurs endroits préférés près du campus et à Montréal ainsi que des conseils pour la réussite scolaire à McGill. Comme toujours, nous nous efforçons de faire en sorte que Frosh soit un environnement sécuritaire et inclusif pour tous les étudiant‧e‧s et, par conséquent, nous collaborons avec le personnel, les professeur‧e‧s et l’administration mcgilloise pour créer et mettre en œuvre une gamme d’activités qui aideront les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s à se familiariser avec le monde des plateformes sociales et d’apprentissage en ligne.

Beaucoup de travail est encore à faire au cours des mois à venir pour concrétiser notre vision et nous vous remercions pour vos commentaires et votre soutien alors que nous continuons à planifier Frosh. En attendant, nous souhaitons rappeler à la communauté les valeurs de Frosh et notre engagement indéfectible envers la santé, la sécurité et le bien-être des nouveaux‧elles étudiant‧e‧s. Leur réussite et leur participation nous importent. Nous, les coordinateur‧rice‧s de Frosh, sommes déterminé‧e‧s à faire de cette transition vers le virtuel une expérience incroyable pour les nouveaux‧elles étudiant‧e‧s. À la communauté mcgilloise, merci de votre confiance et de votre soutien ; aux nouveaux‧elles étudiant‧e‧s, nous avons hâte de vous voir à Frosh 2020!