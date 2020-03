Page spéciale COVID-19

Le Délit propose une page spéciale avec l’actualité du coronavirus.

Image par Paul Lowry

ACTUALITÉ EN CONTINU

Vendredi 13 mars – matin

Fermeture des écoles

Après un jeudi de préoccupations croissantes, le premier ministre du Québec, François Legault, annonce, le vendredi 13 mars, que les écoles, cégeps, et universités seront fermés pour deux semaines. La réouverture est actuellement prévue au 30 mars 2020.

Tous les déplacements étudiants à l’extérieur du Canada à des fins de stages, d’échanges étudiants, de programmes de mobilité internationale, de compétitions ainsi que colloques ne sont plus autorisés jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, à compter du 12 mars, tous les établissements d’enseignement sont dans l’obligation de surseoir à l’accueil d’étudiants provenant de pays étrangers et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Jeudi 12 mars – soir

Annulation des cours vendredi

L’Université McGill envoie un courriel à tout·e·s ses étudiant·e·s pour annuler les cours du vendredi 13 mars, dans l’espoir de pouvoir évaluer la situation au Québec plus en profondeur. Par ailleurs, l’Université annule, jusqu’au dimanche 15 mars, « tous les événements prévus sur ses campus et susceptibles d’attirer plus de 250 personnes ».

« Les autres activités des campus se poursuivront normalement le vendredi 13 mars », peut-on lire sur le courriel. Les employé·e·s de l’Université sont invité·e·s à travailler à domicile si l’un des critères suivants s’applique à eux‧elles :

Ils·elles présentent actuellement des symptômes de rhume ou des symptômes pseudogrippaux, qu’ils·elles reviennent de voyage ou non ;

Ils·elles sont revenu·e·s d’un voyage à l’étranger le 12 mars ou après cette date ;

Leur supérieur·e estime qu’ils·elles peuvent s’acquitter de leurs fonctions à la maison.

Jeudi 12 mars – après-midi

Premier cas confirmé au CUSM

« Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) annonce un premier cas de COVID-19 confirmé dans l’un de ses sites », selon le site Internet du CUSM. Un jeune adulte est en isolement.

La personne revient à Montréal d’un voyage en Europe. Elle s’est présentée à l’urgence avec des symptômes des voies respiratoires, et les résultats du test effectué se sont avérés être positifs pour la COVID-19.

« Tous‧tes les médecins, infirmier‧ère‧s et autres employé‧e‧s du CUSM qui auraient pu être en contact avec la personne ont été contacté‧e‧s. Comme toutes les précautions appropriées ont été prises, il n’a pas été demandé à ces membres du personnel de rester chez eux‧elles. »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Direction de la santé publique du Québec ont immédiatement été informés. Une enquête sur les voyages et les déplacements de cette personne avant son retour au Canada, ainsi qu’à Montréal, est entamée.

RISQUES ET DIRECTIVES

Les risques du virus

Le risque de contagion demeure « faible » au Canada, selon le premier ministre Justin Trudeau. Au Québec, 17 cas de coronavirus ont été confirmés, selon Radio-Canada.

Alors que la fermeture des établissements scolaires, notamment des garderies, peut préoccuper certains parents, le directeur de la Santé publique québécoise, Horacio Arruda, assure que la raison « n’est pas parce que les enfants sont à risque de maladies plus importantes ». Il rappelle qu’aucun cas de mortalité d’enfant liée au COVID-19 n’a été recensée jusqu’à présent, « même pas [en] Chine », où le nombre de cas est le plus grand.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) assure aussi que le virus ne semble pas affecter les plus jeunes. « **Les personnes plus âgées ou celles avec des conditions médicales préexistantes (pression sanguine haute, maladie du cœur, maladie du poumon, cancer ou diabète) semblent développer des conditions graves plus souvent que d’autres** », peut-on lire sur leur site Internet.

Pour une liste de questions-réponses communes, l’OMS propose le site https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Gestes à éviter

L’OMS et les gouvernements mondiaux donnent les gestes à éviter pour minimiser le risque de contagion.

Fumer : le COVID-19 affecte le système respiratoire, et fumer peut représenter un fardeau pour un système respiratoire qui combat le virus. Prendre des antibiotiques : Les antibiotiques ne marchent pas sur les virus, ils n’agissent que sur les infections bactériales. Le COVID-19 est causé par un virus, d’où l’inefficacité des antibiotiques. Porter plusieurs masques sanitaires : L’OMS ne conseille les masques que pour les personnes qui présentent des symptômes (notamment la toux) ou qui accompagnent quelqu’un qui est susceptible d’avoir le virus. Il y a une pénurie mondiale de masques sanitaires. Il est conseillé à toute autre personne de limiter l’usage de masques et de se laver les mains fréquemment. Poignées de main : Serrer la main d’autrui est la façon la plus facile de transmettre le virus. Donner des câlins — malheureusement — est aussi à éviter.

Pour des alternatives aux poignées de main, voir https://www.youtube.com/watch?v=l2-Yui6PdWI&authuser=0

Pour une conférence de presse comique du premier ministre néerlandais, Mark Rutte, voir https://youtu.be/z9NTZp08yLo

Le Délit **continuera de renouveler l’actualité étudiante concernant le coronavirus.**