Photoreportage

Nouveau rassemblement en solidarité à la Première Nation Wet’suwet’en à Montréal.

Ce lundi 10 février à 15h30, un rassemblement s’est tenu en solidarité à la Première Nation Wet’suwet’en devant les bureaux de circonscription du premier ministre canadien Justin Trudeau. Organisée par la Indigenous Student Alliance, la manifestation faisait suite au raid de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à l’arrestation de six protecteurs de la terre sur leur territoire le 6 février. « Les actions de Trudeau et du gouvernement Canadien sont en violation des lois Wet’suwet’en, canadiennes et internationales » résumait la Indigenous Student Alliance sur Facebook.

En présence d’Alex Allard-Gray, administrateur des Relations communautaires au sein du Programme autochtone des professions de la santé de McGill et de Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, le rassemblement insistait sur le lien entre protection de l’environnement et respect des communautés indigènes. Des chants, des interventions des personnes présentes et des slogans tels que ‘‘get off this land, it’s not for profit’’ (« dégagez de ces terres, elles ne sont pas pour le profit » en français) ont rythmé l’évènement.