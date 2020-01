Manifestation contre la guerre

Un rassemblement s’est tenu à Montréal pour dénoncer un possible conflit en Iran.

Image par Parker Le Bras-Brown

Ce samedi 25 janvier se tenait à Montréal un rassemblement contre la guerre en Iran. À l’appel de différentes organisations – Ligue internationale de lutte des peuples (ILPS) au Canada, Artistes pour la Paix, Bien Vivre Ensemble, Échec à la Guerre, Iranian Canadian Congress (ICC) – la manifestation a débuté à la place Norman-Bethune et a fait halte devant le consulat des États-Unis. Dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, marqué par l’assassinat en début janvier du général iranien Qassem Soleimani et par l’écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines à Téhéran, le rassemblement s’inscrivait dans un appel mondial à la manifestation.

Si le rassemblement s’opposait aux interventions étrangères, en particulier américaines, dans la région, il ne se voulait pas pour autant en appui au régime iranien actuel. Au Délit, Nimâ Machouf, porte-parole du Comité de soutien à la lutte du peuple iranien, explique : « Il est certain que nous sommes contre la menace de guerre impérialiste, mais en tant qu’Iraniens, nous faisons face à deux guerres : une guerre qui pourrait venir de l’extérieur, mais aussi une guerre qui est en train de tuer la population, perpétrée par le gouvernement iranien à travers l’absence de libertés et de démocratie. »

Les manifestants souhaitaient également que le Canada joue un rôle différent dans ce dossier. « Le Canada peut manifester sa position pacifiste en faisant pression sur le gouvernement américain et en soulevant la question des droits humains à chaque fois qu’il y a une relation avec l’Iran » développe Nimâ Machouf. Pour Fernand, venu manifester, et dénonçant le gouvernement américain comme « les vrais fauteurs de trouble », « le Canada devrait être un facteur pour la paix dans le monde plutôt qu’un facteur de guerre en étant membre de l’OTAN ». Sur Facebook, les organisateurs dénonçaient également « les déclarations timides et complaisantes [du Canada] face aux États-Unis», à la suite du retrait des États-Unis de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA).