&Juliet : quand la scène prend vie

Et si Juliette ne s’était pas enlevé la vie après la mort de Roméo ? Et si elle avait plutôt accordé une deuxième chance à l’amour ? Dire que cette comédie musicale n’est qu’une adaptation moderne de Roméo et Juliette ne rendrait pas justice à cette pièce. L’affirmation de la voix féminine et les revendications de l’identité de genre sont soulevées avec brio, sans oublier les chansons emblématiques du répertoire du célèbre producteur Max Martin !

En attendant impatiemment la venue de la tournée nord-américaine de &Juliet à la Place des Arts du 17 au 22 mars 2026, voici un avant-goût de la nouvelle production de Toronto, présentée au Théâtre Royal Alexandra.

La pièce est si populaire à Toronto qu’elle est prolongée jusqu’en juillet 2026 ! Deux membres de la troupe originale de Broadway font d’ailleurs leur retour dans cette production canadienne : Matt Raffy (iel/il) dans le rôle de May, meilleur·e ami·e de Juliette, et Brandon Antonio (il/lui) dans le rôle de François Dubois, le nouvel amoureux de la protagoniste.

En quoi la production de &Juliet à Toronto se différencie-t-elle des autres versions à travers le monde ? C’est très simple : la remarquable performance des acteurs. Ils dégagent une énergie contagieuse qui capte immédiatement l’attention du public. Autant dans l’interprétation scénique que dans la justesse de la voix, chaque acteur, peu importe son rôle, s’impose avec force dans cette comédie musicale.

Comment ne pas mentionner la voix puissante de Vanessa Sears, l’interprète de Juliette ? Dès son premier numéro, …Baby One More Time (oui, le classique de Britney Spears), elle offre une performance vocale mémorable. L’envolée de sa voix se distingue particulièrement dans la chanson Stronger (un deuxième classique de Britney Spears), où l’actrice déploie la souplesse de son registre. Vanessa Sears incarne une Juliette moderne, affirmée et profondément humaine, dont la présence scénique soutient l’ensemble de la production.

Julia McLellan, qui joue le rôle d’Anne Hathaway, la femme de Shakespeare, offre pareillement une interprétation marquante. À travers la pièce, elle récite plusieurs tirades à portée féministe, livrées avec une émotion sincère et bouleversante. Lorsqu’elle confronte Shakespeare en lui demandant « Are you a strong enough man to write a stronger woman ? » (« Es-tu un homme assez fort pour écrire une femme plus forte ? », tdlr), la réplique frappe le public de plein fouet. Par ailleurs, le numéro That’s the Way It Is est un moment où l’actrice brille, offrant sa propre interprétation émotive de la chanson de Céline Dion. Si Juliette porte l’intrigue, Anne Hathaway fait battre le cœur de la pièce.

Une performance qui se démarque particulièrement est celle de Matt Raffy. Interprétant May, meilleur·e ami·e de Juliette, l’artiste offre sa propre version du personnage, avec une présence scénique gracieuse et inspirante. Matt faisait partie de la troupe originale de Toronto en 2022 et celle de Broadway en 2023, membre de la troupe de danse et doublure de May. L’interprète relève avec brio le défi de jouer pleinement ce rôle secondaire sur scène aujourd’hui, en apportant une compréhension profonde de May, en plus d’une authenticité et d’une inclusivité qui transparaissent dans chacune de ses scènes. I’m not a girl (Britney Spears), chanson clé du personnage de May, est une ode à la communauté LGBTQ+, particulièrement aux personnes non binaires, que Matt livre avec émotion, justesse et puissance. L’interprète canadien est un véritable coup de cœur qui justifie le déplacement à Toronto !

En plus de la remarquable performance de la troupe, cette incroyable production de &Juliet séduit le public par les chorégraphies dynamiques, ses costumes à la fois modernes et historiques ainsi qu’à l’intégration magnifique de la musique populaire dans l’histoire de Juliette. Tous ces éléments se remarquent notamment dans le medley des chansons Problem (Ariana Grande) et Can’t Feel My Face (The Weeknd), un numéro mémorable et puissant.

La pièce &Juliet sera à l’affiche dans les prochaines semaines à la Place des Arts, prête à séduire le public québécois. Plongez dans l’univers captivant de cette comédie musicale dès maintenant : l’album est disponible sur toutes les plateformes de musique !

Dans la même édition