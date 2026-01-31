McGill fait ses preuves aux Jeux de la science politique

Du 8 au 12 janvier, les Jeux de la science politique (JDSP) se sont déroulés à l’Université Laval, à Québec. Cette compétition francophone oppose des universités canadiennes et leur permet de démontrer leur savoir-faire et leur expertise dans le domaine de la politique. McGill était de la partie et la délégation a affronté neuf autres universités pendant la fin de semaine. Pour cette quinzième édition des Jeux, une épreuve de marketing politique a été ajoutée aux huit épreuves académiques déjà connues : quiz, relations gouvernementales, négociations, journalisme politique, gestion de crise, politique active, coopération internationale et cas académique. Le traditionnel défi sportif était représenté cette année par le pickleball. En plus de la compétition académique et sportive, les délégations étaient évaluées aux Jeux et durant leur préparation sur des critères d’écoresponsabilité, de dynamique sociale et de qualité du français.

Des Jeux en préparation depuis l’automne

Les JDSP représentent bien plus que quatre jours de compétition. Les délégations se préparent pour les Jeux depuis le début de la session d’automne et la fin de semaine à Québec n’est que le point culminant de nombreuses semaines de travail. Tout au long du semestre, les représentants de chaque épreuve ont développé leurs habiletés à l’aide des co-chefs et mentors de la délégation. L’innovation est de mise lors de la préparation, puisque les sujets et crises autour desquels les délégués doivent travailler changent à chaque édition des Jeux. Comme le résume Loriane Chagnon, qui participait à l’épreuve de marketing politique pour la délégation de McGill, les Jeux sont une expérience exigeante et très gratifiante : « Ça m’a vraiment fait sortir de ma zone de confort, mais j’ai adoré l’expérience. »

La délégation de McGill peut se féliciter de ses accomplissements aux Jeux : elle s’est hissée au cinquième rang du classement final derrière l’UQAM, l’UdeS et ULaval à égalité avec l’UdeM en première position. L’Université McGill s’est particulièrement démarquée dans les épreuves de gestion de crise et de relations gouvernementales en décrochant la première place. Les délégués de l’épreuve de quiz ont aussi offert une belle performance qui leur a permis de se classer en troisième position. En plus de ces distinctions dans les épreuves académiques, la délégation de McGill a mérité la troisième place dans l’épreuve d’écoresponsabilité.

Une compétition qui donne lieu à de belles rencontres

Les participants ont régulièrement pris part à des défis sociaux durant leur préparation, qui leur permettaient de socialiser au-delà de leurs épreuves. Les Jeux ont ainsi été pour plusieurs délégués une occasion de former des liens étroits avec les membres de leur cohorte et d’agrandir leur réseau social au sein de leur programme d’étude, comme l’explique Laurie Ruel, déléguée de cas académique pour McGill : « On a pu développer de grandes amitiés, […] ça devient une petite famille. » Les valeurs de compétition saine et de coopération qui animent les Jeux donnent aussi lieu à des amitiés entre délégués de différentes universités. Bref, les Jeux permettent aux délégués de faire de belles rencontres autant durant la compétition que dans les mois qui la précèdent.

Ils offrent aussi maintes occasions aux participants de rencontrer des professionnels établis du milieu politique. Ces experts sont sur le campus toute la fin de semaine en tant que juges des épreuves académiques et leur présence constante permet à de nombreux participants de s’informer sur des opportunités professionnelles et d’acquérir de nouveaux contacts dans leur domaine d’avenir, notamment lors de la soirée de réseautage organisée durant les Jeux.

Une expérience mémorable

Les Jeux de la science politique ont certainement été un événement marquant pour tous les participants. Grâce aux Jeux, les délégués ont pu développer de nouvelles habiletés et acquérir des connaissances dans un contexte extrascolaire. Les JDSP ont aussi permis aux participants de faire de belles rencontres durant leur préparation et lors de la compétition. Les Jeux de la science politique ont été une réussite, et ce peu importe la position au classement final.

