Broadway au Québec ?

Les comédies musicales à ne pas manquer en 2026.

Quoi de mieux que de prendre une pause de ses études en allant voir une comédie musicale ? La programmation de 2026 plaira à tous les publics : spectacles historiques, musique populaire, classiques de Broadway, il y en a pour tous les goûts !

Évangéline

Cette comédie musicale francophone est une épopée historique qui relate la déportation des Acadiens en 1755 vers la Nouvelle-Écosse. On suit l’histoire d’amour d’Évangéline (Maude Cyr-Deschênes) et de Gabriel (Olivier Dion) à travers une quête révolutionnaire. (Du 5 février au 2 août 2026 à la Place des Arts)

Star Wars d’icitte : la guerre des cônes

Créée par la troupe montréalaise Les productions de l’Épopée, cette parodie musicale francophone suit les trois premiers films de Star Wars, les prequels, avec une touche d’humour et plusieurs références québécoises, comme le circuit de course Gilles-Villeneuve. (6 et 7 février 2026 au Théâtre La Comédie de Montréal)

Falsettos

Ayant présenté Cabaret l’an passé, le Contact Theatre revient en force avec une comédie musicale qui suit l’histoire d’un homme juif et queer dans les années 70 à New York. Cette troupe indépendante et anglophone de Montréal est à surveiller ! (Du 7 au 15 mars 2026 au Centre Segal )

&Juliet

Cette comédie musicale anglophone réinvente le récit de Roméo et Juliette en ajoutant de la musique pop de Max Martin, des personnages queer, des chorégraphies incroyables et une ré-écriture féministe. Shakespeare n’en croirait pas ses yeux ! (Du 17 au 22 mars 2026 à la Place des Arts)

Un violon sur le toit

Cette adaptation musicale lie la direction artistique de Marie-Ève Labrie, la musique de l’Orchestre de chambre Sérénade et les danseurs de l’Académie du Ballet Métropolitain. Classique de Broadway datant de 1964, plusieurs connaissent ce spectacle par le film du même nom de Norman Jewison (1971). (28 et 29 mars 2026 à la Place des Arts)

Grow

Cette nouvelle comédie musicale canadienne développée par le même producteur que Come From Away suit Hannah et Ruth, deux sœurs âgées de dix-neuf ans. Celles-ci quittent leur petite communauté pour créer le meilleur cannabis au monde. (Du 24 mai au 14 juin 2026 au Centre Segal)

Moulin Rouge

Le film iconique de Baz Luhrmann (2001) reprend vie dans cette comédie musicale anglophone où costumes éblouissants et décors grandioses sont au rendez-vous. Ayant gagné plus de dix Tony Awards, il est impossible de ne pas tomber sous le charme de cette belle histoire d’amour entre un poète et une danseuse ! (Du 9 au 14 juin 2026 à la Place des Arts)

Titanique

Cette parodie musicale a tout pour séduire les admirateurs du film de James Cameron : références populaires, humour queer et chansons de Céline Dion, cette dernière étant même interprétée par Véronique Claveau ! Le spectacle est traduit en français pour la première fois depuis sa création. (Du 6 au 27 juin 2026 au Studio-Cabaret)

Les Misérables

Qui ne connaît pas la fameuse histoire de Jean Valjean écrite par Victor Hugo ? Un succès dans plus de 53 pays, ce spectacle arrive au Québec avec une traduction française. Le rôle de Fantine sera joué par Klara Martel-Laroche. (Du 20 juin au 5 juillet 2026 au Théâtre St-Denis)

Disney’s The Lion King

Plus de 120 millions de personnes à travers le monde ont déjà vu cette comédie musicale anglophone où toute la savane prend vie grâce à des costumes, maquillages et décors remarquables. « J’ai tellement hâte d’être roi ! » (Du 19 août au 6 septembre 2026 à la Place des Arts)

En plus de cette belle programmation, il existe plusieurs comédies musicales jouées par des troupes amatrices qui méritent d’être encouragées. En voici quelques-unes !

Seigneur ! Des anneaux ? (spectacle francophone produit par l’Épopée imaginaire et la troupe étudiante collégiale du Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal).

Natasha, Pierre and The Great Comet of 1812 (spectacle anglophone produit par la société théâtrale des étudiants en arts de l’Université Mcgill).

Alice par coeur (spectacle francophone produit par la troupe de comédies musicales de l’Université de Montréal).

Promenons-nous dans les bois (spectacle francophone produit par le Théâtre Musical Haute-Yamaska, Granby).

Blonde & Légale (spectacle francophone produit par la troupe Révatorium, Québec).

The Prom (spectacle francophone produit par les Productions de la 42e Rue, Trois-Rivières).

Ces recommandations vous diverti- ront pour les mois à venir !

