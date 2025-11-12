Tout ce qu’il faut savoir sur Wicked : Pour de bon

La parole « I have been changed for good » circule sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la deuxième partie du film mythique Wicked sorti en 2024. Basé sur la comédie musicale du même nom, Wicked : Pour de bon reprend l’histoire de Glinda (Ariana Grande) et Elphaba (Cynthia Erivo) au pays d’Oz. Certaines personnes chanceuses auront l’opportunité de voir le film en avant-première le 17 novembre lors d’un événement organisé par Amazon Prime, avant sa sortie en salles le 21 novembre au Canada.

La première partie de Wicked a connu un succès international, générant plus de 756,4 millions au box-office. Il s’agit du meilleur démarrage pour un film adapté d’une comédie musicale, dépassant Dans les bois (Into the Woods) de Rob Marshall, qui n’avait rapporté que 31 millions de dollars en comparaison. La première partie de Wicked a également reçu plus de 210 nominations dans diverses cérémonies de récompenses, notamment aux Oscars, aux Golden Globes et aux Grammy Awards.

On a vu plusieurs costumes du duo magique de Glinda et Elphaba cette année pour l’Halloween. Target, LEGO, Dunkin Donuts et plusieurs autres compagnies ont fait un partenariat avec le film. Il existe plus d’une dizaine d’ensembles LEGO de Wicked, et Dunkin Donuts vient tout juste d’annoncer de nouvelles boissons thématiques, comme le Wicked Pink Refresher ou le Wicked Green Matcha. Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent que l’adaptation cinématographique de Wicked est devenue un réel phénomène culturel, comme Barbie et Oppenheimer.

À quelques semaines de la sortie, à quoi peut-on s’attendre de Wicked : Pour de bon ? Voici les réponses aux questions qui font parler le web !

Est-ce que Fiyero et Glinda se marient ?

Dans la première partie, on découvre la relation naissante entre les deux personnages. Glinda se confie à Elphaba avant la fameuse scène de la chanson « Popular » que Fiyero et elle se marieront, mais qu’il ne le sait pas encore. Ceux qui ont vu la bande-annonce remarqueront plusieurs plans de Glinda en robe de mariée. Le prince l’a‑t-elle demandée en mariage ? Dans la comédie musicale originale, Mme Morrible, directrice de l’université Shiz, annonce les fiançailles de Fiyero et Glinda afin de rallier le peuple d’Oz à sa cause. Cela dit, le prince ne veut pas marier la jeune femme. Alors, est-ce que le nouveau film modifie l’intrigue ? Fiyero se marie-t-il avec Glinda de plein gré ? Le fait-il pour oublier Elphaba ? Plusieurs admirateurs pensent qu’il s’agit d’une séquence non réelle, d’un rêve. Une chose est certaine : il faut voir le film pour confirmer cette théorie !

Le magicien d’Oz est-il réellement mauvais ?

On se rappelle, à la fin du premier film, la révélation est que le magicien d’Oz (Jeff Goldblum) est en fait un escroc qui ne sait pas lire le Livre des Ombres. L’homme utilise des inventions et des projections pour maintenir son autorité sur Oz, sans réels pouvoirs. Dans la même optique, il souhaite opprimer les animaux pour assurer son règne. Alors oui, même s’il paraît impuissant, il est une grande figure de manipulation. Dans la deuxième partie, Mme Morrible et lui vont poursuivre leur quête de pouvoir, tout en jetant le blâme sur Elphaba. Le magicien d’Oz sera-t-il démasqué ? Les admirateurs de la comédie musicale peuvent nous le dire, mais pas de divulgâcheurs !

Dorothée apparaît-elle dans la deuxième partie ?

Oui ! Dans la bande-annonce, on ne voit que des plans de dos ou de ses fameux souliers rouges, sans voir son visage. Sa petite apparition ne sert qu’à faire un lien avec l’histoire du film mythique le Magicien d’Oz, tout en gardant l’attention sur Glinda et Elphaba. Jon M. Chu, le réalisateur, révèle dans une entrevue avec People qu’il « ne voulait pas changer l’idée que le spectateur se fait de Dorothée. Après tout, il s’agit toujours du voyage d’Elphaba et de Glinda, et Dorothée n’est qu’un pion au milieu de tout cela (tdlr) ».



Wicked : Pour de bon sera en salle dans tous les cinémas du Canada dès le 21 novembre.

Dans la même édition