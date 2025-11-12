Soutien à la Palestine : vers une nouvelle semaine de grève étudiante à partir du 17 novembre

Le soutien étudiant à la Palestine ne démord pas : depuis le début du mois d’octobre, plusieurs comptes Instagram – @divestmcgill, @shutitdownstrikes, @desinvestir4palestine… – appellent à une semaine de grève générale la semaine du 17 au 21 novembre. Leur objectif ? Pousser l’Université McGill à se désinvestir de toute activité reliée à Israël. Ces comptes affirment que l’Université investit près de 15 millions de dollars de ses dotations dans des entreprises d’armement et de défense (Airbus, Safran…) qui permettent à Israël de continuer sa guerre en Palestine. Ils considèrent avoir été « ignorés » par l’exécutif mcgillois, ajoutant que l’Université investit les frais de scolarité des étudiants dans une sécurité privée qui « opprime » les étudiants.

Cet appel à la grève diffère des précédentes, car il vient des associations départementales plutôt que de l’AÉUM. Depuis vendredi dernier et jusqu’à vendredi prochain, au moins 19 associations départementales (dont celles de philosophie, de géographie, d’histoire et de développement international) de McGill tiennent des assemblées générales au cours desquelles les membres étudiants de ces départements pourront choisir de faire grève ou non. Les représentants derrière les comptes Instagram appellent les étudiants en grève à manifester devant les salles de classe, à distribuer des tracts et à décourager les non-grévistes d’accéder aux cours.

Dans la même édition