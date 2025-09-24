Vos prochaines sorties

Événements à venir sur le campus et à Montréal.

CONCOURS PERFORMATIVE MALE

Le 26 septembre, un concours de performative male (homme performatif ) aura lieu sur le campus de McGill. Les participants se disputeront le titre du costume et de l’attitude les plus proches d’un de ceux d’un performative male, terme né sur les réseaux sociaux.

Quand : Le 26 septembre, à 14h

Où : Lower field de McGill

COMPÉTITION DU CLUB DE LAITUE DE MCGILL

Ce vendredi 26 septembre, le Club de laitue de McGill (Lettuce Club McGill) organisera la 5e édition de son concours annuel. L’objectif est simple : ingérer une laitue – d’au moins 600 g – le plus rapidement possible. L’ouverture de la pesée des laitues aura lieu à 12h30, et le concours aura lieu à 13h.

Quand : Le 26 septembre, à 13h

Où : Lower field de McGill

THÉÂTRE RAP

La première de la pièce Mommy, le retour d’Olivier Choinière aura lieu le 25 septembre à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A). La pièce contient des chansons originales d’Eman (Alaclair Ensemble) et du lip sync pour créer une pièce de théâtre-rap en écho à la montée des discours réactionnaires.

Quand : Le 25 septembre, à 20h

Où : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

SEMAINES DE SENSIBILISATION AUX CULTURES AUTOCHTONES

Jusqu’au 30 septembre, plusieurs activités et tables rondes sont offertes par le Bureau des initiatives autochtones dans le cadre des Semaines de sensibilisation aux cultures autochtones. Cette année, le thème de l’événement souligne le 10e anniversaire du rapport final sur la Commission de réconciliation et vérité du Canada. Les activités sont sur inscription seulement.

Quand et où : Dès maintenant, jusqu’au 30 septembre, sur le campus

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTRÉAL

Du 24 au 28 septembre, l’espace POP, situé dans le Mile End, accueillera la 24e édition de son festival international de musique POP Montréal. Au programme : boutiques éphémères, concerts, lancement d’albums, défilés… Réservez vos places dès maintenant !

Quand : Du 24 au 28 septembre

Où : Espace POP

PARTIE DE CROSSE INTERUNI- VERSITAIRE

Le 30 septembre à 19h30, au stade Percival-Molson, les Redbirds de McGill affronteront les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa dans une partie de crosse. Il s’agit du Legacy Game, un événement annuel organisé par l’Université McGill et le Bureau des initiatives autochtones. La partie honore les racines autochtones du sport et promeut la réconciliation avec les communautés.

Quand : Le 30 septembre, à 19h30

Où : Stade Percival-Molson

