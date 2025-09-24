Van Horne, de l’entrepôt à l’hôtel

Montréal, le lundi 15 septembre 2025. Dans une salle de spectacle mise à disposition par la Ville, des urbanistes de l’arrondissement Mont-Royal, des promoteurs immobiliers et des citoyens sont réunis pour découvrir les nouveaux plans de réaménagement de l’ancien entrepôt Van Horne. Bâti en 1924, l’édifice trace la frontière entre le Mile End et Rosemont–La Petite-Patrie, avec sa silhouette massive et son château d’eau bien connu des Montréalais. Le réaménagement de l’entrepôt Van Horne, classé site prioritaire par Héritage Montréal, est l’objet d’une consultation continue entre la Ville de Montréal et ses citoyens.

Consultations citoyennes

Propriété du groupe Rester Management depuis 2019, l’édifice Van Horne a été utilisé comme simple entrepôt à documents depuis la fin de son usage industriel dans les années 1990. Le promoteur propose aujourd’hui de transformer l’immeuble de sept étages en un complexe à usages mixtes : chambres d’hôtel « style Plateau Mont-Royal », espaces pour artistes et commerces au rez-de-chaussée.

La première proposition de réaménagement de l’entrepôt en complexe hôtelier, dévoilée en 2022, avait suscité de nombreuses réactions. Un sondage mené cette année-là révélait que 74 % des 10 732 répondants étaient défavorables à l’idée d’un hôtel sans espace culturel ou communautaire. Depuis, les plans ont été revus. Le nouveau projet réservera désormais un quart de la surface à des ateliers d’artistes, qui seront gérés par l’organisme Ateliers Belleville. Le reste de l’espace se divisera entre un hôtel de 120 chambres (50 % du bâtiment) et un rez-de-chaussée dédié à des commerces. L’objectif de Rester Management est de proposer une alternative aux locations de courte durée dans le Mile End, qui pèsent sur le marché du logement, tout en assurant la viabilité économique du projet.

Risques d’embourgeoisement

Lors de la période de questions qui a suivi la présentation du projet de construction, des citoyens ont exprimé leur crainte qu’une rénovation de ce bâtiment augmente les taxes d’habitation des logements du quartier. Celles-ci sont déterminées en fonction de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un quartier. Cette augmentation inciterait les propriétaires à augmenter leurs loyers. D’autres citoyens ont également relevé que la présence de commerces au rez-de-chaussée risquait de dénaturer la spontanéité du quartier, qui bénéficie d’un skatepark et d’un parc, tous deux résultant d’initiatives citoyennes. La promesse d’espace créatif a été pointée du doigt par des citoyens et par les représentants des Ateliers Belleville, qui ont rappelé lors de la consultation que l’enveloppe de la Ville consacrée au soutien des espaces créatifs est vide, freinant leur mission d’offre de loyers abordables.

Jusqu’au 16 octobre, une nouvelle étape s’amorce pour la consultation citoyenne de l’entrepôt Van Horne. Les citoyens sont appelés par l’Office de consultation publique de la ville à donner leur opinion sur les usages prévus par les plans, l’impact sur le patrimoine et l’identité du quartier, et l’insertion urbaine du bâtiment. Une nouvelle occasion pour les habitants de s’impliquer dans l’avenir de leur quartier.

Dans la même édition