Derniers jours d’été à McGill !

Le Délit vous emmène en promenade photographique sur le campus.
Toscane Ralaimongo | Le Délit
Toscane Ralaimongo | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit
Elie Nguyen | Le Délit

