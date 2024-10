Le 7 octobre à McGill : entre commémorations et revendications

Ce lundi 7 octobre a marqué un an depuis l’attaque du Hamas en Israël, qui a causé la mort de plus de 1 200 civils, et la prise en otage de 251 personnes. En réponse, le gouvernement israélien a engagé une opération militaire violente dans la bande de Gaza. Aujourd’hui, plus de 41 000 civils palestiniens sont morts dans le cadre de cette opération, la majorité lors de bombardements. Plusieurs cérémonies et manifestations se sont tenues le 7 octobre 2024, tant pro-israéliennes que pro-palestiniennes, autour du campus de McGill et ailleurs dans Montréal.

Mesures préventives

De nombreuses mesures préventives avaient été prises par la ville de Montréal pour s’assurer que la situation ne dérape pas. Sur Instagram, Valérie Plante, mairesse de Montréal, a déclaré qu’elle reconnaissait le droit des différentes personnes de manifester leurs opinions, mais que la police serait présente pour « désamorcer toute situation de tensions pouvant provoquer des dérapages ». La majorité de ces effectifs étaient composés d’agents du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), ainsi que de forces de la Sûreté du Québec (SQ). La rue Sherbrooke a notamment été fermée entre les rues Peel et University, au niveau du portail Roddick, et ce, pour une grande partie de la journée. Des mesures de sécurité ont également été prises sur le campus même : seulement deux entrées sont restées ouvertes, l’entrée sur le campus a été limitée aux étudiants, au personnel, et aux visiteurs importants. La présentation de la carte étudiante de McGill était nécessaire pour entrer dans la plupart des bâtiments, et la grande majorité des cours du 7 octobre ont été tenus à distance.

« Les larmes aux yeux, elle a rappelé l’inhumanité avec laquelle les attaques ont été menées, provoquant une forte émotion dans l’assemblée »

Commémoration des victimes du 7 octobre

À 12h30, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour commémorer les victimes mortes dans les attaques du 7 octobre 2023 et pour appeler à la libération des otages gardés captifs par le Hamas. Un nombre important des participants à la vigile faisaient partie de la communauté juive montréalaise. Arborant des drapeaux d’Israël et des pancartes dénonçant l’atrocité des attaques du Hamas, les personnes présentes ont écouté des témoignages personnels relatant les événements du 7 octobre, et ont entonné des chants religieux, ainsi que l’hymne national d’Israël. Une étudiante a partagé le quotidien de ses amis en deuil, et de sa famille en Israël, qui doit régulièrement se réfugier dans des bunkers. Les larmes aux yeux, elle a rappelé l’inhumanité avec laquelle les attaques ont été menées, provoquant une forte émotion dans l’assemblée. Pour clore son discours, elle a déclaré : « Certaines choses ne doivent jamais être oubliées. Nous devons faire en sorte qu’une attaque comme celle du 7 octobre 2023 ne se reproduise plus jamais, nulle part et pour personne. C’est en tirant des leçons de cette journée que nous honorerons les personnes que nous avons perdues. Sinon, leur mort se fera dans la douleur. Continuez à vous battre. Luttez pour la vérité, pour l’humanité (tldr). » Plusieurs manifestants ont soutenu ce témoignage, dénonçant les médias canadiens, qui selon eux représentent Israël de manière négative « alors qu’en réalité, nous [les Israéliens, ndlr] ne faisons que défendre notre peuple et le peuple juif ». Par la suite, un rabbin est monté sur l’estrade, encourageant tout le monde à entonner des chants religieux. La vigile s’est déroulée dans une ambiance calme et marquée par l’émotion des participants. Cependant, nous avons aussi remarqué quelques regards inquiets ou hostiles, portés à l’égard des quelques contre-manifestants pro-palestiniens situés à une cinquantaine de mètres plus loin sur Sherbrooke.

Manifestation du collectif SPHR

Une manifestation organisée par les collectifs des Étudiants pour l’honneur et la résistance de la Palestine (Students for Palestinian Honour and Resistance, SPHR) a débuté peu de temps après la fin de la vigile commémorant les victimes des attaques du 7 octobre. Partant du campus de Concordia, une foule d’environ 1 000 manifestants s’est dirigée vers le campus de McGill, remontant à la course la rue Peel avant de descendre l’avenue du Docteur-Penfield, pour finalement aboutir sur la rue McTavish. Suivis par des agents du SPVM à vélo et à moto, certains manifestants couraient, alors que les organisateurs les avertissaient de rester en groupe et de ne pas se laisser disperser par le corps policier. La foule, bloquée par des agents du SPVM, s’est rassemblée devant les escaliers menant à la bibliothèque McLennan et a entonné divers slogans avec force, condamnant l’État d’Israël et l’Université McGill. Plusieurs manifestants portaient des keffiyeh pour cacher leurs visages, et certains revêtaient également des masques de ski, anticipant l’usage possible de gaz lacrymogènes pour disperser les foules.

Près de 20 minutes se sont écoulées sans que le groupe ne se déplace, lorsque les organisateurs l’ont soudainement redirigé dans une rue parallèle. Toujours en courant, les manifestants ont remonté la rue Peel, et se sont cette fois-ci rendus sur l’avenue des Pins, s’arrêtant devant le site de construction du futur Institut de recherche Sylvan Adams en sciences du sport. Devant la foule, l’un des intervenants a pris la parole et a dénoncé avec véhémence la volonté persistante de l’Université à utiliser des dons d’individus sionistes, faisant allusion au milliardaire et philanthrope controversé Sylvan Adams. Certains manifestants se sont ensuite emparés de barres de fer, et ont attaqué le site de construction lui-même. Certains se sont introduits dans le bâtiment, alors que d’autres se sont mis à casser des fenêtres.

Des manifestants, pris de panique, se sont éloignés de la foule, tandis que d’autres applaudissaient les gestes des vandales. Des agents de police ont rapidement chargé dans la cohue, s’interposant entre le bâtiment et les manifestants, de manière à les empêcher de le détruire davantage. Dans un chaos général, les forces de l’ordre ont lancé des bombes de gaz lacrymogène sur les manifestants, qui se sont immédiatement dispersés dans les ruelles environnantes. Plusieurs ont exprimé leur surprise et leur mécontentement face aux actes de vandalisme commis par un petit groupe, et l’abandon conséquent du caractère pacifique de la manifestation. Immédiatement après, une deuxième manifestation a débuté devant le portail Roddick en direction de la rue Parc, organisée par les l’Association des étudiants musulmans de l’Université McGill indépendamment de celle des collectifs SPHR.

Dans la même édition