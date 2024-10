Incendie de batteries au lithium au port de Montréal

Le lundi 24 septembre 2024, aux alentours de 14h30, un incendie s’est déclaré au port de Montréal, touchant un conteneur d’environ 15 000 kilos de piles au lithium. Les flammes ont été maîtrisées et éteintes au cours de la journée du mardi. Communiquée par un appel au 911, l’information a mené à la sécurisation du périmètre s’étendant entre la rue Vimont, la rue Hochelaga, l’avenue Haig et le fleuve Saint-Laurent. Les habitants ont reçu la consigne de ne pas quitter leur domicile, de couper les systèmes de ventilation, et de fermer portes et fenêtres pour éviter une exposition à des fumées toxiques. Florence, une résidente du quartier de Hochelaga et étudiante montréalaise de 22 ans, témoigne : « J’ai été notifiée des consignes directement par une alerte sur mon cellulaire. C’était surprenant de voir qu’on n’est jamais à l’abri des accidents, peu importe où on vit. »

Bien qu’un pompier ait été transporté aux urgences pour une blessure au genou, l’incendie n’a compromis la santé physique d’aucune autre personne. Le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) a assuré qu’il n’y avait pas de danger immédiat concernant la qualité de l’air, bien que certains riverains aient ressenti des picotements à la gorge ou aux yeux. Cet incident met en lumière les défis multiples posés par le marché des batteries au lithium, qui connaît une demande croissante avec l’essor des technologies dites « propres ». Il soulève des questions sur la gestion de ces batteries, particulièrement dans des lieux de transit comme les ports, où cette demande accrue augmente le risque d’accidents. Une enquête est en cours au port de Montréal pour déterminer les causes précises de cet incendie.

Multiplication des risques

Avec 80% d’utilisation exclusive à la conception de batteries, le lithium-ion est essentiel pour assembler des appareils électroniques (téléphones cellulaires, ordinateurs portables…) mais aussi des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. La production mondiale a de ce fait connu un essor important au cours des dernières années. Au Canada, l’exploitation de ce métal, qui avait été limitée de 2014 à 2020 en raison de difficultés financières, a repris de plus belle en 2021 avec la croissance exponentielle générée par le marché des véhicules électriques. Elon Musk désignait à ce titre les batteries au lithium comme le « nouveau pétrole ». Avec environ 3,2 millions de tonnes de réserve d’oxyde de lithium, le Canada, dont les mines principales se situent au Québec, près de Val‑d’Or, et au Manitoba, dispose d’atouts qui lui permettront de se positionner comme un acteur clé sur le marché florissant de celui qu’on appelle « l’or blanc de l’économie verte ». Ces dernières années, le lithium est en effet devenu un matériau indispensable au déploiement d’alternatives aux voitures thermiques.

L’exploitation du lithium n’est pas exempte de risques. C’est un métal très réactif qui présente des dangers, et ce de manière accrue lorsqu’il est mal entreposé ou transporté. Lors de son utilisation dans une batterie, les ions de lithium se déplacent entre les électrodes, générant un courant électrique. Le danger survient lorsqu’une cellule entre en « emballement thermique », une réaction en chaîne au cours de laquelle la chaleur se développe extrêmement rapidement : une surcharge ou un défaut de fabrication sont autant de raisons qui peuvent engendrer ce phénomène. La moindre surchauffe ou défaillance interne peut ainsi entraîner une fuite thermique et provoquer un incendie, comme celui survenu au port de Montréal. La demande croissante amplifie de facto le risque d’accidents générés par l’utilisation de ce métal.

Incertitudes sur la sécurité des batteries

L’incident au port de Montréal n’est malheureusement pas un événement isolé. A moins de 600 km de là, la ville de New York a recensé 21 décès liés à des incendies de batteries au lithium entre les années 2021 et 2023, et plus d’une centaine d’accidents similaires durant cette seule année. Malgré les risques connus, les entreprises exploitantes subissent une pression du marché qui les incite à ajouter de l’énergie aux batteries, au risque de repousser les limites de sécurité. Les batteries produites pour les vélos électriques contiennent par exemple bien plus d’énergie que celles des téléphones cellulaires, ce qui les rend de fait particulièrement destructrices en cas d’incendie. À cela s’ajoutent des mauvaises conditions de stockage, l’absence de protocoles adaptés ou le vieillissement des batteries qui sont autant de facteurs qui aggravent l’incidence des incendies initiés par des batteries au lithium.

Si la récente reprise de l’exploitation du lithium au canada a renforcé son rôle stratégique dans la transition environnementale du pays, elle s’accompagne aussi d’enjeux de taille pour assurer la sécurité tout au long du cycle de vie des batteries (de la production à l’élimination). Dans ce cadre, l’incendie au port de Montréal ne s’inscrit que dans la continuité de la croissance du marché du lithium, et rappelle aux autorités l’urgence de revoir les normes et protocoles encadrant la manipulation des batteries. En d’autres termes, il s’agit d’investir davantage dans l’adaptation des infrastructures et l’implémentation des réglementations afin de prévenir de futurs accidents.

Lithion Technologies : recyclage innovant au Québec

Face à cette problématique, la province du Québec finance à hauteur de 2 millions de dollars l’entreprise Lithion Technologies. Celle-ci s’est donnée pour mission de créer la circularité des matériaux stratégiques au Québec et dans le monde. À travers sa filiale Recyclage Lithion, l’entreprise québécoise use d’un procédé innovant permettant de recycler les batteries au lithium et d’en récupérer 95 % des composants en produits de haute pureté (lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite). Ils sont ensuite utilisés pour fabriquer de nouvelles batteries aux ions de lithium.

Ouverte à Saint-Bruno en 2023, la première usine commerciale de Recyclage Lithion permet la réalisation de ce plan d’économie circulaire : elle assure le traitement mécanique des batteries, tandis qu’une seconde usine (ouverture prévue pour 2026) effectue le processus chimique de purification des métaux. Elle a également vocation à devenir un centre de formation et d’observation pour les futurs entrepreneurs dans le domaine du recyclage des batteries. L’entreprise prévoit le développement de 25 usines d’ici 2035, et des partenariats avec la Corée du Sud, les États-Unis et l’Europe sont déjà en cours.

L’incendie qui a pris place au port de Montréal lundi dernier nous rappelle les défis présents sur la route vers la transition énergétique. Si les technologies se développent rapidement, la politique doit aussi encadrer ces avancées, afin de s’assurer qu’elles ne nuisent pas à la sécurité et à l’environnement.

