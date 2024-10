Apprendre le ventre vide

Entre crise du logement, hausse du prix des aliments et des frais de scolarité, il devient de plus en plus difficile pour les étudiants de vivre décemment au Québec. À McGill, tout comme dans les cégeps et les autres universités de la province, cette pression financière a des répercussions significatives sur la qualité et la quantité des aliments que les étudiants peuvent se permettre d’acheter. Beaucoup d’entre eux se voient contraints de faire des choix difficiles entre payer leur loyer et subvenir à leurs besoins alimentaires. Cette réalité se traduit par une alimentation souvent insuffisante et déséquilibrée, nuisant non seulement à leur santé, mais aussi à leur capacité à se concentrer sur leurs études.

Les données collectées dans le Bilan-Faim des Banques alimentaires du Québec illustrent bien ce phénomène : alors que les étudiants de niveau post-secondaire représentaient 5,8% de leur clientèle en 2013, cette proportion a plus que doublé, atteignant 9,5 % en 2023.

Le 21 septembre, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante du Québec (UEQ) ont donné le coup d’envoi à une campagne de mobilisation ambitieuse, visant à « renverser le poids de la précarité étudiante » à travers la province. Cet appel à l’action met l’accent sur la question de l’insécurité alimentaire, un problème de plus en plus préoccupant pour de nombreux étudiants. Les deux associations espèrent inciter les décideurs à prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des étudiants et garantir un accès adéquat à la nourriture pour tous.

McGill – un désert alimentaire ?

Selon Lily, étudiante de deuxième année à McGill en environnement, il est difficile de se procurer un bon repas sain sur le campus : « La plupart des cafés et réfectoires vendent des plats très chers, et la nourriture n’y est pas très bonne, ni au niveau de la valeur nutritionnelle, ni au niveau du goût (tdlr). » Son amie Isabella, partageant ce constat, ajoute que les portions dans les cafés du campus sont souvent peu généreuses par rapport au prix demandé, rendant ainsi la recherche d’options abordables et saines sur le campus d’autant plus difficile pour les étudiants.

Par ailleurs, certains étudiants notent que les prix des aliments vendus dans les cafés et restaurants du campus sont souvent excessivement élevés par rapport à ceux du marché. Au café Redpath, dans le sous-sol du complexe Redpath-McLennan, les collations s’avèrent inaccessibles pour de nombreux étudiants. Par exemple, les barres Simply Protein sont affichées à 6,25 $, soit plus du double de leur prix habituel de 2,69 $ dans les magasins. Il en va de même pour les collations de la marque Clif, qui coûtent 4,05 $ au café Redpath et 3,09 $ en supermarché.

Plusieurs déplorent que l’administration de l’Université McGill n’agisse pas suffisamment pour améliorer la situation, notamment en ce qui concerne les forfaits repas et les options de restauration disponibles sur le campus. Les étudiants de première année habitant en résidence sont contraints par l’Université à acheter un forfait repas obligatoire, à hauteur de 6 300 $ pour l’année. Or, en raison des longues files d’attente dans les cafétérias, nombreux sont ceux qui n’ont d’autre choix que de se tourner vers des alternatives parfois coûteuses par manque de temps. Même si McGill essaie de combler les besoins alimentaires de tous, le forfait repas n’est pas accessible pour tous les étudiants, particulièrement ceux ayant des allergies ou des restrictions alimentaires.

Les associations étudiantes se mobilisent

De nombreuses associations étudiantes de McGill se mobilisent pour offrir des repas sains, équilibrés et bon marché aux étudiants du campus. Parmi elles, le Midnight Kitchen Collective est un organisme à but non lucratif, géré par des travailleurs et des bénévoles engagés qui se consacrent à améliorer l’accessibilité à la nourriture pour les étudiants. L’organisation œuvre sur le campus du centre-ville et parraine l’association Happy Belly, qui propose quant à elle des repas gratuits sur le campus MacDonald. Fondé en 2002, le collectif Midnight Kitchen a intégré les services de l’Association Étudiante de l’Université McGill (AÉUM) en 2003. Son fonctionnement repose en partie sur une cotisation étudiante par semestre, qui a considérablement augmenté, passant de 1,25 $ par étudiant en 2007 à 8 $ en 2023. Cette augmentation constitue une victoire significative pour l’association : grâce au financement supplémentaire, elle peut accroître son impact sur la communauté étudiante et diversifier ses services. Aujourd’hui, Midnight Kitchen propose une gamme d’initiatives, dont un programme de repas gratuits organisé une à deux fois par semaine, un service de restauration sans frais destiné aux associations alignées avec leur mission, ainsi qu’un jardin urbain communautaire au cœur du campus.

Leur service de repas gratuits, qui se déroule tous les mercredis et parfois les jeudis, rencontre un franc succès auprès des étudiants. Lily, une des étudiantes interrogées, confie qu’elle récupère son repas gratuit presque chaque semaine depuis qu’elle a découvert le programme. Cet engouement s’explique non seulement par la gratuité des repas, mais aussi par leur valeur nutritionnelle. Nat Alexander, coordonnatrice du collectif Midnight Kitchen, explique que l’association s’efforce de proposer des plats équilibrés, savoureux et riches en protéines. Les recettes sont exclusivement végétaliennes et sans noix, permettant ainsi à tous les étudiants de bénéficier d’alternatives nutritives et écoresponsables. De plus, l’association travaille uniquement avec des fournisseurs locaux, tels que Moisson Montréal, qui récupère les surplus de produits alimentaires dans les magasins et fermes de la région.

La communauté reste sur sa faim

Cet automne, l’association est en mesure d’offrir 250 repas à chaque service, un chiffre qui représente presque le double de l’année précédente. Malgré cette hausse significative, l’organisme ne parvient pas toujours à satisfaire la demande croissante sur le campus. Nat Alexander confie qu’il y a des journées où les bénévoles se retrouvent à racler les fonds de plats pour pouvoir nourrir tous les étudiants qui se présentent pour réclamer leur repas.

Le collectif Midnight Kitchen opère sans frais dans un local de l’AÉUM, mais ce n’est pas le cas de l’association équivalente du campus MacDonald, Happy Belly. Celle-ci est contrainte de louer un espace de cuisine, ce qui restreint la quantité de repas gratuits qu’elle peut offrir aux étudiants. Nat Alexander déplore le fait que l’Université McGill ne prenne pas en charge la responsabilité financière de l’association. Elle affirme : « L’Université McGill ne finance pas ces initiatives autant qu’elle le devrait, ou qu’elle le pourrait. Il est nécessaire d’exercer une plus forte pression sur l’administration, car la question du financement ne devrait pas incomber aux clubs et aux services étudiants. »

Son témoignage illustre non seulement l’importance du collectif Midnight Kitchen au sein de la communauté étudiante de McGill, mais aussi le besoin urgent de trouver une solution plus durable à l’insécurité alimentaire au Québec.

