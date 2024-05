Quand nature et humains ne font qu’un

Si vous cherchez une idée de sortie en famille ou de rendez-vous amoureux cet été à Montréal, l’exposition Nature vive au Palais des congrès n’attend plus que vous. Produite et distribuée par OASIS Studios Immersifs en collaboration avec National Geographic jusqu’au 1er septembre 2024, elle propose une expérience audiovisuelle immersive digne de la science-fiction. Elle mêle avec subtilité art et message politique pour sensibiliser à la biodiversité et à la nécessité d’agir pour sa conservation.

En pleine immersion

Sans doute avez-vous déjà eu l’impression d’étouffer au milieu du tumulte et de l’effervescence d’une grande ville comme Montréal. Assailli de toute part, que ce soit par les notifications du téléphone ou le stress causé par le travail, votre cerveau vous semble sur le point de déborder, si bien que votre seul désir n’est plus que de vouloir mettre tout sur pause. L’exposition Nature vive offre une parenthèse paisible et un parfait échappatoire à la cacophonie du quotidien.

Divisée en trois parties, l’exposition a la même structure qu’une dissertation articulée en trois paragraphes répondant à la question suivante : pourquoi faut-il agir pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes ? La première galerie, conçue par Katerine Giguère et Johnny Ranger, sert d’introduction, cherchant à capter l’attention du visiteur et à éveiller une fascination pour l’environnement auquel il appartient. Afin de mettre en avant la puissance et la magnificence de la nature, des images de National Geographic mettant en scène toutes sortes d’espèces et de paysages naturels, à la façon de documentaires animaliers, sont projetées sur les quatre murs.

Il s’agit d’une expérience immersive qui touche principalement à deux sens, à savoir la vue et l’ouïe.



Le deuxième tableau contraste drastiquement avec le premier et avance le principal argument de l’exposition : au sein du monde vivant, nous sommes tous interconnectés et ne faisons qu’un. L’artiste Alex Le Guillou utilise l’art numérique génératif pour illustrer les liens d’interdépendance dans la nature, en nous rappelant que nous provenons à l’origine d’une seule et même cellule. La troisième et dernière salle, réalisée par Émile Roy, conclut par une ouverture, en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux actuels au regard du réchauffement climatique et appelle au passage à l’acte. En s’appuyant sur des exemples concrets d’initiatives à travers le monde, l’exposition veut montrer que c’est par la collaboration humaine que le défi climatique pourra être relevé.

En pénétrant dans chaque salle, le visiteur est plongé dans un univers parallèle bien éloigné de la civilisation, du trafic et de l’urbanisme montréalais. La visite dure environ quatre-vingt minutes, le temps d’entrer dans une transe méditative. Il s’agit d’une expérience immersive qui touche principalement à deux sens, à savoir la vue et l’ouïe. Les mosaïques hypnotisantes de point et de traits en mouvement de l’art génératif sont accompagnées de musique et bruits ambiants de la nature qui ont le pouvoir de nous transporter au plus profond de votre âme, nous amenant à une introspection et une remise en question de notre mode de vie ne prenant pas toujours en compte la nature.

Changer sa vision du monde

S’il y a un message fort que l’on doit retenir de l’exposition, c’est la nécessité de concevoir le monde d’une autre manière. Plus précisément, il s’agit de repenser la relation que les humains et le monde social entretiennent avec la nature.

Assis au milieu d’une grande salle, entourés par des images de forêts luxuriantes, de montagnes triomphantes et d’océans aux profondeurs abyssales, on se sent tout petit. Cette mise en scène n’est pas due au hasard. Elle nous rappelle la place de l’Homme comme partie prenante de la nature et maillon d’une chaîne de vie complexe et non pas comme un simple observateur extérieur de celle-ci. L’Homme n’est qu’un animal parmi tant d’autres. Plutôt que de considérer l’environnement comme un réservoir d’où l’on peut puiser et exploiter les ressources à l’infini pour satisfaire nos besoins, nous devons nous rappeler que notre monde social dépend lui-même d’une biodiversité et d’écosystèmes sains.

Au milieu des images d’animaux, les auteurs de la première galerie ont inséré des yeux humains, soulignant l’appartenance de l’Homme à la biodiversité terrestre. « Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend, » murmure une voix par-dessus la musique ambiante. Face à cette interdépendance des êtres vivants, il est nécessaire de préserver chaque élément constitutif du vivant car si l’un est menacé, nous le devenons tous.

Cette idée d’interconnexion de toute chose provient des enseignements des peuples autochtones, qui dévouent une grande importance au respect de l’environnement et à l’équilibre de régénération de la nature. Changer notre vision du monde est crucial pour passer à l’action, car c’est cette dernière qui façonne notre manière d’agir. En considérant la Terre comme un habitat à préserver, nous agirons avec plus de responsabilité et pourrons vivre en harmonie avec elle.

À l’aide de ces chiffres impactant, les auteurs nous convainquent que tout espoir n’est pas perdu et que le meilleur remède à l’éco-anxiété est l’action.

Susciter une prise de conscience

L’exposition a le mérite d’inspirer et motiver ses visiteurs face à la menace du changement climatique. Elle met en avant de nombreuses initiatives à travers le monde en suivant le même modèle : problème environnemental, projet entrepris et résultat positif. Par exemple, le Billion Oyster Project, qui recycle des coquilles d’huîtres provenant de restaurants de New York, a permis de restaurer 122 millions d’huîtres, participant à la préservation de leur récifs. Ces dernières sont essentielles à l’écosystème marin, puisqu’elles contribuent à purifier l’eau et servent d’habitat à plus de 100 espèces.

À l’aide de ces chiffres impactant, les auteurs nous convainquent que tout espoir n’est pas perdu et que le meilleur remède à l’éco-anxiété est l’action. Mais sera-ce suffisant pour susciter une véritable prise de conscience auprès des visiteurs et un passage à l’acte ?

Si la troisième galerie de l’exposition est un appel à l’engagement pour l’environnement de tous, le message reste assez vague. Les auteurs mettent en avant la nécessité de faire des choix au quotidien pour réduire son impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes mais sans donner d’exemples d’actions concrètes à entreprendre. Ils donnent des pistes pour agir en invitant le visiteur à réfléchir à sa consommation d’électricité et à ses déplacements, ou encore à revoir son alimentation, ce qui reste imprécis. Si l’exposition les inspire à devenir donateurs à des associations protégeant la biodiversité ou à soutenir des projets d’envergure, ce sera déjà cela de gagné. Toutefois, il ne faut pas oublier que réduire son empreinte carbone à l’échelle individuelle ne doit pas être laissé de côté.

