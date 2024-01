Lignes de fuite : Hiver à Montréal

Lac figé, coeur gelé

un pas

après l’autre

la glace craque sous mon poids je la sens se fissurer

petit

à petit

je ne sais pas pourquoi je marche sur ce lac gelé enfin

je sais

j’avais besoin de cette sensation

du froid qui prend possession de mon corps

je ne ressens plus rien

et en même temps je ressens tout

une intensité singulière

qui pénètre mes os

et me rappelle que je suis vivante

je suis maintenant au milieu de ce lac

et je ne sais quoi penser

mon esprit est vide

le paysage reflète cette absence

tout est blanc

silencieux

seul le sifflement du vent réveille mes oreilles

avant j’adorais l’hiver

je voyais la neige

recouvrir les arbres nus

je sentais le froid sec

qui rendait notre respiration visible et nos joues roses

et je t’aimais

maintenant je vois les feuilles mortes les arbres nus perdus

et le froid intense

il assèche mon visage et

engourdit mes oreilles et

tu me manques

je veux être un flocon

couler sous la glace

Jade Lê

Éditrice Culture

Mon premier hiver à Montréal

La tête dans les nuages, Mont Royal contemple sereinement,

La ville se draper de son long manteau blanc,

Le froid s’est installé en un souffle implacable,

L’hiver est arrivé, c’était inévitable.

Les arbres sont dénudés, frêles silhouettes gelées,

Les passants pressent le pas sur le trottoir glacé,

Le vent froid leur chuchote, tout bas des histoires tristes.

Les rues sont désertées et la mélancolie persiste,

Partout le ciel gris s’étend comme figé,

L’hiver semble durer toute une éternité.

Pourtant, au cœur de ce paysage gelé,

Sous les flocons, une féerie s’est éveillée,

Le monde s’est métamorphosé en un royaume givré

La ville est devenue une joyeuse réalité.

Les enfants rient et virevoltent sur le sol enneigé,

Les visages s’illuminent à chaque nouveau flocon tombé,

Les patineurs tourbillonnent sur la glace, gracieux,

Et les cafés deviennent des refuges chaleureux.

Montréal en hiver, un tableau féerique,

Contraste entre froid et joie, une scène magique.

Alexia Poupet

Contributrice

