Virage Vert

Qui dit Nouvel An, dit nouvelles résolutions, et ce même pour Le Délit ! Ce semestre, votre journal francophone lance une nouvelle section : Environnement. Tout aussi engagée que sa prédécesseure Au Féminin, elle servira de tribune aux arguments des étudiants en faveur de la protection de l’environnement. Devenu un sujet omniprésent dans nos vies, de plus en plus au cœur des débats et des inquiétudes, il nous a semblé impératif de lui accorder une place particulière au sein du journal. Cette nouvelle section aura la tâche colossale de s’emparer d’un sujet complexe et parfois délicat, avec pour objectif de rendre les défis et les enjeux plus accessibles et moins effrayants qu’ils ne paraissent. C’est pourquoi nous serons deux à nous y consacrer. En tant que citoyennes dédiées à la cause environnementale, nous considérons nos rôles de journalistes comme une opportunité précieuse de donner à l’écologie un écho d’une plus grande ampleur, et nous comptons bien la saisir.

L’union fait la force

« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre », a dit Betty Reese (mère de l’actrice américaine Reese Witherspoon) sur le ton de l’humour. C’est dans cet esprit que nous lançons la section Environnement (sans le caractère énervant du moustique, bien sûr). Peu importe l’ampleur de notre influence, nous disposons tous·tes d’un certain libre arbitre, et nos choix ont un impact sur nos vies et celles des autres. Lorsque des obstacles se présentent, il est trop facile de laisser place au pessimisme et de refuser d’agir. Aujourd’hui, l’écologie est un enjeu majeur auquel fait face l’humanité. De toutes parts, les médias, les scientifiques et les activistes nous assomment de chiffres et d’informations alarmants sur le réchauffement climatique : fonte des glaces, hausse du niveau des océans, sécheresses… Pour autant, ce n’est pas une raison de se laisser abattre et d’accepter la fin, que beaucoup jugent inévitable. Si la crise environnementale peut parfois sembler insurmontable, il ne faut pourtant pas oublier que partout dans le monde, des individus s’activent à trouver des solutions. Chaque jour de nouvelles découvertes sont faites, de nouvelles résolutions écologiques sont décidées, de nouvelles prises de conscience ont lieu. Si à chaque instant, des personnes changent d’avis et se décident d’agir, alors pourquoi n’en feriez-vous pas partie ?

« Au sein de notre section, nous avons pour ambition d’être l’une des étincelles qui déclenchent la flamme ardente vous motivant au quotidien à agir pour la planète »

S’engager, c’est faire un choix personnel, pour son propre bien et celui d’autrui. C’est décider selon ses propres termes comment on veut agir et quel engagement on veut fournir à une cause. Le simple pouvoir de se résoudre, du jour au lendemain, à faire des efforts individuels pour limiter le réchauffement de la planète est un espoir prometteur pour répondre aux défis de demain. Comme il ne suffit que d’une seule poussée pour faire tomber en cascade tous les dominos, une simple prise de conscience a des effets positifs instantanés. Au sein de notre section, nous avons pour ambition d’être l’une des étincelles qui déclenchent la flamme ardente vous motivant au quotidien à agir pour la planète. À l’image de notre optimisme et en accord avec la capacité des êtres humains à se mobiliser face à un défi important, nous voulons adopter une perspective active plutôt que passive face aux dangers imminents.

Pour ce faire, la section Environnement aura pour but de permettre au plus grand nombre d’étudiant·e·s possible de mieux comprendre les enjeux complexes des changements climatiques. Que vous soyez peu ou pas informé·e·s sur la situation, ou que vous y soyez déjà totalement sensibilisé·e·s, Environnement aura quelque chose pour vous intéresser et vous aider à explorer le sujet. Nous allons présenter des informations accessibles, afin de permettre à tous·tes les étudiant·e·s de McGill de s’orienter parmi les nombreux débats, discussions, et opinions, et de former leur propre point de vue. Nous souhaitons, à travers Environnement, amener un maximum d’étudiant·e·s à réfléchir à leurs habitudes de vie et celles de leurs pairs, à discuter des manières de les adapter à une vision écologique, et à développer le réflexe de remettre en question leurs choix et leurs impacts sur l’environnement. Nous voulons encourager la discussion constructive, l’action utile, l’entraide, l’apprentissage et la motivation intrinsèque. Ce sont les aspects essentiels d’un engagement à combattre ce qui est indéniablement l’un des plus grands défis auquel fait face l’humanité actuellement. Nous avons l’ambition de faire un bout de chemin avec tous·tes les étudiant·e·s dans les idées et pratiques environnementales.

« Nous voulons encourager la discussion constructive, l’action utile, l’entraide, l’apprentissage et la motivation intrinsèque »

Trois sous-sections

La sous-section « Au quotidien » est directement consacrée aux étudiant·es de McGill. Elle se veut être un guide pratique pour savoir comment adopter des habitudes écologiques dans la vie de tous les jours. Est-il plus écologique d’acheter des aliments biologiques ou locaux ? Est-ce vraiment utile de réduire sa consommation de viande pour limiter le réchauffement climatique ? Toutes ces questions que vous vous posez peut-être au sujet de l’environnement pourront y être abordées. Nous mettrons également en avant-plan les initiatives écologiques mises en place sur le campus par des individus ou des comités, ainsi que plus largement celles à Montréal et au Québec.

Dans la sous-section « Bonnes Nouvelles », nous voulons mettre en lumière les avancées positives en ce qui concerne la situation climatique : les découvertes utiles à la recherche, les événements scientifiques, les nouvelles technologies comme pistes de solutions, etc. « Bonnes Nouvelles » regroupe des articles de journalisme scientifique de sujets variés dans la sphère des changements climatiques et de l’environnement, en accord avec la visée optimiste d’Environnement.

La sous-section « Réflexions » accueille des textes libres sur n’importe quel sujet en lien avec l’environnement. La remise en question constante des choix qu’on fait comme individu et des connaissances qu’on acquiert comme société par la recherche scientifique est importante pour évoluer. C’est essentiel afin de rester sur la meilleure voie possible en ce qui concerne la situation climatique. Dans « Réflexions », nous souhaitons entendre les points de vue, les introspections, les critiques constructives, bref, les réflexions des étudiant·e·s de McGill en ce qui a trait à l’environnement.

À vous de jouer

Environnement se veut être une section des plus collaboratives. Nous voulons entendre les idées, les conseils et les découvertes des étudiant·e·s, afin qu’un maximum de gens puisse en profiter. Chacun·e a son mot à dire sur le sujet de l’environnement. Peut-être êtes-vous passionné·e·s par les impacts du réchauffement des océans sur la biodiversité ? Peut-être êtes-vous un·e expert·e des techniques de magasinage en friperies ? Peut-être êtes-vous un·e foodie végétarien·ne qui connait plein de recettes et de bons restaurants ? Peut-être êtes-vous un·e citoyen·ne choqué·e par la gestion du recyclage à Montréal ? Peu importe votre angle d’intérêt pour l’environnement ou votre niveau d’engagement dans la cause climatique, nous voulons vous lire !

Environnement va avoir besoin de vous, les étudiant·e·s, pour remplir sa mission. Vous pouvez contribuer à la manière, la quantité et la fréquence qui vous plaît. Nous sommes aussi totalement ouvertes aux suggestions pour améliorer la section. N’hésitez pas à saisir cette opportunité de participer à votre façon à la lutte contre les changements climatiques et, qui sait, à vous découvrir une passion pour le journalisme !

Pour nous rejoindre pour toute question ou pour contribuer, écrivez un courriel à environnement@​delitfrancais.​com et restez à l’affût de nos publications dans le groupe Facebook Contribuer au Délit (dont le lien est disponible sur le site web du journal)!

Dans la même édition