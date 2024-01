Alors que l’hiver s’installe lentement dans la métropole québécoise, et que le froid lancinant commence à se faire sentir, Le Délit te livre quelques conseils pour survivre à l’hibernation montréalaise. Si la tentation de rester chez soi au chaud peut être forte, si la motivation pour sortir avec des amis baisse, ou si tu ne sais pas trop où aller la fin de semaine, cet article est pour toi ! Tu peux aussi découvrir notre sélection culturelle dans le calendrier qui se trouve ci-dessus. Pièces de théâtre, films, expositions ou même spectacles de danse, nous te partageons toutes ces sorties chaque mois. Tu peux aussi accéder à notre playlist du mois en numérisant le code QR !

Pour les sportifs et les sportives d’abord

Avec le gel et la neige, fini les petits footing quotidiens ou hebdomadaires, les bonnes résolutions pourront bien attendre l’été. Il va falloir se réinventer. Mais qui veut s’enterrer dans une salle de sport lugubre, aux lumières blanches d’hôpital, pour répéter invariablement les mêmes gestes, la musique à fond dans les oreilles ? Montréal l’hiver c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux sports, de nouvelles joies. Tout en haut du Mont-Royal, un petit loueur installe chaque hiver son stand de ski de fond. C’est l’opportunité pour tout le monde de s’initier, ou de réessayer un sport de glisse, et de parcourir les pentes du Mont-Royal à ski.

« Si la motivation pour sortir avec des amis baisse, ou si tu ne sais pas trop où aller la fin de semaine, cet article est pour toi ! »

Dès décembre, les patinoires font aussi leur apparition, Lac-aux-Castors pour les dates, parc La Fontaine avec la traditionnelle Banquise à la clé, Place des Arts, Vieux-Port, et même Jeanne Mance pour une initiation au hockey sur glace entre amis ; Montréal regorge de pépites. Look grano, mousqueton qui pend sur le sac, bonnet Arc’teryx, … et oui, Montréal c’est aussi l’escalade. On a tous un ami qui s’y est mis, qui nous propose à chaque fois de l’accompagner. Finalement pourquoi pas ? Il y en a pour tous les niveaux, de la V1 à la V13 ainsi que pour tous les styles, du grano qui en fait trop au pyjama, avec bien souvent un sauna à la clé. Les salles d’escalades sont à tous points de la ville, Café Bloc dans le centre, Bloc Shop dans Mile End, Allez Up sur le Plateau et à Atwater, vous pouvez trouver toutes les localisations sur Internet.

Et pour sortir ?

Bon, on a compris, Montréal l’hiver, c’est pas la fin du sport, mais que faire pour un après-midi ou une soirée détente ? Si vous souhaitez réviser mais que vous ne voulez plus mettre les pieds dans les bibliothèques McLennan ou Redpath, le Plateau regorge de petits cafés où vous pourrez travailler et vous détendre dans un environnement plus chaleureux. Le Santropol, à 15 minutes à pied de l’Université offre une ambiance sympa ; le Céramique café, plus haut sur Saint-Denis, est l’occasion de s’initier à la poterie, et de prendre une pause avec les

études. Pour les amoureux des animaux, le Café Chato à Verdun, ou encore le Café Chat L’Heureux sur l’Avenue Duluth vous permettent même d’apprécier votre boisson chaude en compagnie d’adorables chats. Et le soir alors ?

De nombreux bars offrent des Jam Sessions des soirées de performances musicales ouvertes à tous, comme le Turbo Haüs dans le Plateau, que ce soit pour jouer d’un instrument ou simplement en profiter. L’hiver à Montréal c’est aussi l’occasion de découvrir du divertissement en salle dans les théâtres et les cinémas. Grâce à notre calendrier culturel mensuel que vous pouvez retrouver sur nos éditions papier et en ligne, vous pourrez découvrir ce qui se joue, et avoir quelques idées de sorties.

Articles en lien