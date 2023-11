Un monde bâti par les hommes, pour les hommes

Selon Statistiques Canada, « Au début des années 1950, environ un quart des femmes de 25 à 54 ans étaient actives dans le monde du travail, tandis que presque tous les hommes du même groupe d’âge étaient actifs au cours de la même période. »

Cette observation met en contexte la disparité des genres dans les milieux bureaucratiques comme la finance. L’histoire relatée par la culture médiatique ne se souvient pas des femmes occupant des postes de cadre – mais met plutôt de l’avant celles étant secrétaires. Bien qu’aujourd’hui beaucoup croient ces disparités disparues, les expériences féminines singulières montrent bien souvent le contraire. La situation des femmes dans le monde du travail s’est améliorée ces dernières années, c’est certain, mais elle est encore loin d’être optimale. Pour mieux comprendre les difficultés auxquelles les femmes font face aujourd’hui dans des milieux professionnels majoritairement masculins, j’ai interrogé Marine*, une analyste de marché boursier, fraîchement diplômée de cinq années d’études dans le domaine. Elle nous partage son expérience dans un fonds de placement au Québec, un milieu dominé par une écrasante majorité d’hommes. Dans son équipe d’analyse de marché boursier composée de quinze personnes, les femmes ne sont que trois. Nous parlons notamment de son rapport à la compétition en finance, son syndrome de l’imposteur, et ses aspirations pour le futur.

Anouchka Debionne (AD) : As-tu l’impression qu’il y a moins de femmes dans le milieu de la finance car celles-ci sont peu représentées dans les médias et autres ?

Marine (M) : Oui. En grandissant, je n’ai pas vu de femmes occuper de grands postes de cadres à la télévision. Les médias sont un miroir de la réalité, et les ambitions de chacun s’inspirent grandement de ce à quoi nous sommes exposés. Les représentations masculines stéréotypées des personnages occupant de hauts postes dans le monde de la finance dans les séries, films et livres peuvent impacter l’ambition de certaines. Le Loup de Wall Street en est un bon exemple : c’est l’histoire d’un homme qui a réussi à gagner toutes les gloires – titres, réputation, argent – en étant un as du marché boursier. Cette quête du succès s’accompagne d’une pression, compétition et obsession pour la finance que je peux observer chez une majorité d’hommes dans mon industrie, mais pas chez les femmes. Les femmes, elles, se sentent moins à leur place puisqu’elles ont l’impression d’être dans des milieux inventés par l’homme et pour l’homme. Si le monde de la finance était d’inspiration plus féminine, il ne serait sûrement pas autant empreint de cet esprit compétitif parfois déraisonné. Je veux simplement donner le meilleur de moi-même, et c’est en discutant avec mes collègues femmes que je me suis aperçue que c’est un sentiment partagé.

AD : Qu’est-ce qui, en tant que femme, te fait parfois sentir en marge de tes collègues hommes ?

M : Je pense qu’on diverge sur la place que prend la compétition dans notre travail. Je suis carriériste, mais le titre et le salaire ne sont pas ce qui vont me faire rester dans la finance. Mon ambition est axée sur le rendement, bien sûr, mais aussi sur les impacts des investissements que je supervise. Je suis intéressée par la géopolitique qui influence les chiffres. La simple compétition pour avoir les meilleurs chiffres ne me motive pas.



« Si le monde de la finance était d’inspiration plus féminine, il ne serait sûrement pas autant empreint de cet esprit compétitif parfois déraisonné » Marine*

Je me rends aussi compte de la différence que prend ce travail dans ma vie quand je me compare à mes collègues. Lors des pauses dîner, une séparation des tables va naturellement se former entre les femmes et les hommes. Ils continuent à parler de finance entre leurs bouchées alors que nous n’hésitons pas à quitter cet univers le temps d’une heure pour souffler et apprendre à mieux se connaître. Si les hommes ont souvent tendance à se définir par leur travail, personnellement, mon travail ne me définit pas. Je n’en suis pas moins passionnée pour autant, mais la compétition et la quête du plus ne me motivent pas.

AD : Souffres-tu parfois du syndrôme de l’imposteur, et si oui, as-tu l’impression qu’il soit lié à ton identité de femme ?

M : C’est important pour moi d’être stimulée au travail, et c’est ce qui m’a conduit à poursuivre une carrière en finance. L’intensité de mes collègues et de certains amis hommes dans le milieu m’ont fait douter de ma place. C’est après avoir discuté avec mes collègues femmes que j’ai pu relativiser : elles me disaient aussi que leur métier ne les définissait pas et qu’elles avaient des aspirations et d’autres projets la fin de semaine par exemple. Le syndrome de l’imposteur est probablement accentué par les différences physiologiques que l’on a avec les hommes, qui peuvent jouer en notre défaveur et nous empêcher d’être nous-mêmes. Par exemple, il faut faire attention à ce que notre voix ne soit pas trop aiguë, si on veut se faire entendre. Il faut qu’on se montre plus ferme que l’on a l’habitude de l’être. On ne peut pas juste être sensible, être sympa, rigoler, parler d’autre chose que la finance parce que ce sera reçu comme n’étant pas vraiment à ses affaires, trop sensible. Incarner un personnage dans son quotidien alimente l’impression de ne pas être assez. Cela demande de l’énergie. À l’inverse, un homme se sentirait naturellement à sa place, il n’hésiterait pas à plus participer et communiquer, ce qui jouerait en sa faveur.

Je pense que l’insécurité vient du manque de représentation. C’est prometteur de voir que de plus en plus de femmes s’affirment dans leur travail, et cela aidera les jeunes filles qui veulent se lancer en finance à moins de se remettre en question.

« Si les hommes ont souvent tendance à se définir par leur travail, personnellement, mon travail ne me définit pas » Marine *

AD : Qu’est-ce qui t’as aidé à t’intégrer ?

M : Il y a un soutien entre les femmes dans ce milieu sans lequel je serai probablement déjà partie ! J’ai eu pour mentore une femme, et cela a grandement facilité mon intégration dans le milieu : elle expliquait d’une façon qui me convenait et je pouvais lui partager mes questions sans gêne.

Mon entreprise offre aussi parfois des conférences pour les femmes, qui nous invite à examiner nos doutes comme des signes du syndrome de l’imposteur et à apprendre à les surmonter. Il m’est arrivé qu’une conférencière m’inspire à demander plus de retours sur ma performance à mon employeur, et à lui partager que j’aspirais à avoir le poste que j’occupe maintenant.

*Nom fictif

