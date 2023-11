Désacraliser la guerre

Le 14 novembre dernier, des dizaines de milliers d’américains se sont réunis à Washington DC pour soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas, et pour s’opposer aux appels au cessez-le-feu. Ce rassemblement a réuni des figures politiques américaines des deux côtés, du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, au porte-parole des républicains au Congrès, Mike Johnson. Au cours du rassemblement, ce dernier a pris la parole : « Ces appels pour un cessez-le-feu sont outrageux (tdlr). » La foule avait répondu à son discours en criant : « Pas de cessez-le-feu ! »

Alors que la réponse militaire israélienne aux attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre dernier a tué plus de 12 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé palestinien, et détruit ou endommagé près de la moitié de la ville de Gaza, les discours sur une potentielle évolution vers la paix peinent à s’imposer dans les débats politiques aux États-Unis et en Europe.

Le Délit s’est interrogé sur l’évolution des conceptions de la paix dans le cadre du conflit qui oppose Israël au Hamas. Pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec un ancien professeur d’études religieuses de McGill, Norman Cornett.

Le Délit (LD) : Comment comprendre ce rejet du cessez-le-feu par une partie de la population en Israël et aux États-Unis ? La paix n’est-elle plus un idéal ?

Norman Cornett (NC) : Quand Mike Johnson a dit qu’un cessez-le-feu était un outrage, ça revenait à dire : « On appuie la guerre. » C’est s’afficher comme des belliqueux et dire que cette guerre est juste. Peut-on parler d’une guerre juste ? N’y a‑t-il pas là une contradiction ?

Cette approche est dangereusement binaire. C’est soit Israël, soit Palestine. Vous êtes soit pour nous, soit contre nous. Quand on regarde ce qui se passe depuis le début de ce conflit, ceux et celles qui prônent un cessez-le-feu, ou plus, la paix, sont décriés et réduits au silence. C’est comme si la paix revenait à céder au terrorisme, céder au Hamas. La paix, pour ces personnes, c’est la trahison des pauvres innocents et innocentes morts lors des attaques du 7 octobre 2023. Donc, il n’y a pas de marge de manœuvre. Il n’existe aucune zone grise. Comment peut-on arriver à une solution quand tout est noir ou blanc, vrai ou faux, bon ou mauvais ? Pour arriver au bout de ce conflit Israël-Hamas, il faut des compromis.

Pour moi, cette approche binaire revient à jumeler la guerre et la sainteté ou la guerre et le sacré. Pour les colons juifs en Israël, il ne s’agit pas d’un simple conflit géopolitique, de même, les combattants du Hamas sont engagés jusqu’à la mort dans une guerre sainte. Pour ces derniers, il s’agit de combattre jusqu’à sa destruction, il s’agit d’éradiquer Israël. Des deux côtés, les extrêmes ont sacralisé les enjeux. Ce phénomène est loin d’être unique à une religion. Dans les religions monothéistes, il y a cette idée centrale qu’on peut marier une cause sacrée avec le militarisme. Évidemment, on pense aux croisades du Moyen Age. C’était la guerre sainte. Il fallait se réapproprier la Terre sainte, Jérusalem, peu importe les pertes en vies humaines, peu importe les coûts. Sitôt qu’une religion vient sacraliser un conflit militaire, on se trouve dans une impasse. Donc, pour arriver à une solution et à la paix, il faut désacraliser.

LD : Vous parlez d’une guerre sacralisée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?

NC : Un cessez-le-feu de quatre jours a été déclaré, mais le cabinet israélien et le premier ministre Netanyahou ont dit : « Nous, on va continuer la guerre. » Au sein du cabinet israélien, plusieurs ministres affiliés à des mouvements d’extrême droite ont dit vouloir une nouvelle Nakba [exode de 800 000 Palestiniens après la défaite des pays arabes face à Israël en 1948, ndlr]. Ça veut dire : « On va se battre, on va les chasser du territoire. » Au début, on croyait que c’était pour répliquer à l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Maintenant, on nous dit qu’après, il nous faut gérer Gaza. Rappelons que jusqu’en 2007, Israël occupait Gaza et avait des kibboutz, avant qu’Ariel Sharon les obligent à quitter Gaza, tout en maintenant un contrôle complet. Netanyahou dit maintenant : « On va assurer la sécurité d’Israël, peu importe l’issue du conflit. »

Aussi longtemps qu’on a recours aux solutions uniquement militaires, on est pris dans ce cercle vicieux. À quand des pourparlers sur une solution à deux États, avec un État palestinien viable et des frontières contiguës ? Sans solution politique, on est pris dans un engrenage de guerre éternelle, où le but n’est pas de chercher une solution autre que de les massacrer.

Quand on parle du conflit Israël-Hamas, c’est un euphémisme ; les deux belligérants sont engagés dans une guerre totale, une guerre où tous les moyens sont mobilisés et justifiés, et où il n’y pas de distinction entre civils et combattants. Il faut garder en tête que quand Netanyahou et les généraux israéliens nous parlent d’attaques précises, de bombardements ciblés, la réalité est toute autre. On est dans la guerre totale. Qui plus est, ce qui est pratiqué actuellement, c’est ce qu’on appelle la politique de la terre brûlée. On ne laisse rien. C’est exactement ce qu’Israël a fait en 2007 quand les colons ont quitté Gaza. Toutes les infrastructures qui étaient en place ont été rasées, pour ne plus rien laisser à la population sur place. Qu’est-ce qui se passe actuellement ? La même politique de la terre brûlée. Qu’est-ce qui reste des infrastructures ? Que ce soient les aqueducs, les hôpitaux, les centres d’accueil, presque tout a été détruit.

LD : Alors comment parler de paix ?

NC : Il faut démystifier, car la sacralisation du militarisme écarte la paix comme valeur fondamentale. Tant et aussi longtemps que la guerre reste plus grande que nature, qu’aucun compromis n’est permis, il n’y a pas de paix. Et je tiens encore comme spécialiste en sciences des religions, à souligner l’importance de la paix dans les religions monothéistes, en politique et en géopolitique. Chez les juifs, pour se saluer, on dit « Shalom », ce qui veut dire « la paix ». Et quand on salue quelqu’un, en tant que musulman, on dit « As-salaamu alaikum » : « que la paix soit sur vous. » Donc en philosophie et en théologie, on parle de hiérarchie des valeurs. Or, au sommet de cette hiérarchie, dans chacune des religions monothéistes, c’est la paix. Au point qu’elle a infusé la langue et même les liturgies. C’est là-dessus qu’il faut insister.

Il y a des idéaux vers lesquels on peut tendre, des rêves que l’on peut chercher à réaliser. La paix est l’un d’entre eux. Un excellent exemple ici, c’est Nelson Mandela, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Retournons dans l’Histoire. Nelson Mandela est jeune, en Afrique du Sud, dans une société avec l’apartheid, et il se joint au Parti Africain en tant que marxiste où il prend les armes. Ça, on l’oublie bien souvent. Il a embrassé le militarisme pour atteindre son but : la fin de l’apartheid. Mais qu’est-ce qui est arrivé alors qu’il était emprisonné pendant plus de 20 ans sur l’île Robben ? Il a réfléchi, et il y a eu un changement de cap chez lui. Son message, ce n’était plus la lutte armée pour en finir avec l’apartheid, mais c’était la résistance non violente. Or, vous le savez, l’Afrique du Sud en ce moment a appuyé haut et fort les Palestiniens dans le conflit présent, étant donné qu’ils se sont vus dans cette tentative de se libérer et ils sont conscients de l’héritage de Nelson Mandela et du modèle de son évolution politique.

Depuis le début de ce conflit, le récit qu’il faut suivre de près, c’est celui d’une perspective fataliste, portée par une partie de la classe politique et de la population, que la guerre est inévitable et qu’elle fait partie intégrante de la condition humaine, plus spécifiquement de l’histoire humaine. La question existentielle se pose, est-ce qu’on peut céder à un tel fatalisme ? Non, mais où doit-on chercher la paix ?

Aujourd’hui, Biden est hautement critiqué sur la scène internationale, mais aussi domestique. Parce qu’au lieu d’être un médiateur, il affiche un soutien inconditionnel à Israël dans son offensive. Dans quelle mesure peut-il contribuer à des négociations sur la paix ? On assiste peut-être à la fin de la « Pax Americana » des États-Unis comme gendarme du monde. Mais qui a créé l’onde de choc sur la scène diplomatique internationale en mars dernier, en actant le rapprochement de l’Iran Chi’ite, et de l’Arabie Saoudite Sunnite ? Il s’agit de la Chine. Nous sommes peut-être au seuil d’un nouvel ordre mondial établi par la Chine, qui vient inaugurer au 21e siècle un autre modus vivendi sur les conflits : la « Pax Sinae ». Finalement, c’est peut-être la Chine qui pèsera sur le processus de paix au Moyen-Orient.

