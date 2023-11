Ruines de nos Corps Bleuâtres

I

né·e incandescent·e je ne reconnais pas mon visage (asymétrie alarmante), mes larmes et

ma chair

en feu il fait noir

pour comprendre mon corps ma peine devient demi-lunes

enfoncées dans ma peau

(une douleur presque sensuelle) si seulement risquer

disparaître dans la nébulosité de toutes les pièces que je hante n’était pas aussi brutal

mon existence ne serait que futile.

II

la gravité de ton corps appuyé contre mon lit je te regarde

bleu matin ouvre ses yeux

sans défense une immobilité charnelle presque impossible tout coopère c’est un langage irréel

éveil maladroit un retour

à la naïveté mythique

possible seulement entre l’aube et l’inexistence continuons de nier l’absolu qu’est la collision irréparable de nos corps bleuâtres et fatigués

III

regarde

(pas les plaies sur tes avant-bras

pas les cernes sur ton visage

l’état de ta chambre en désarroi

tu portes le même pyjama, tu ne comptes plus les jours

tu ne fais que dormir, ou rêver, ou les deux en même temps

tu fixes le vide, parce que tout te fait pleurer)

le soleil se lève. la lumière pénètre les rideaux. la chaleur se pose sur ta peau

et reste. tu souris.

IV

lorsque apaiser

le trou noir interne

nécessite une mutilation

visible un cri silence de honte habiter un corps c’est emplir

un pays entier toujours

fragmenté par les collisions du cœur os cèdent contre les murs étroits

de leurs regards

V

avancer en contresens

petite fille que j’étais

enterrée au fond de mon néant perdue dans mon corps de ruine

vouloir changer de peau

rêver de cicatrices sous ma poitrine pour mieux habiter cette coquille pardonner une faute de naissance rendre précieuse mon impermanence… trop tard pour tant de tendresse

