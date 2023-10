Grand plongeon dans la mode

La fashion week est de retour, mais cette fois, le défilé de McGill débarque au bord d’une piscine olympique. Le 30 septembre, Circle of Fashion, le club de mode au sein de l’Université McGill à Montréal, s’est donné le défi de réaliser un défilé de mode au Centre sportif de Montréal. Manon Shida, qui a fondé le club l’année dernière, s’est inspirée du styliste français Jacquemus, qui avait lui-même réalisé son second défilé, intitulé Automne-Hiver 2013–2014, autour d’un bassin. L’équipe s’y est prise à l’avance, et après avoir contacté une grande quantité de piscines à Montréal, il a fallu quelques semaines pour recevoir une réponse positive et commencer l’organisation. L’équipe s’est chargée de trouver les créateurs de mode, le lieu de réception, et la manière d’animer l’événement. Le comité Circle of Fashion est constitué de passionnés de mode, qui aiment partager leur créativité au sein d’une communauté, en personne comme en ligne. Leur travail prend plusieurs formes. Les membres du comité écrivent des articles publiés sur leur site Internet et sur leur page Instagram. De plus, ils organisent des événements, tels que des ventes de vêtements ou des ateliers, afin de développer, par exemple, des compétences en photographie.

Il est temps de se jeter à l’eau

En avril dernier, Circle of Fashion présentait son tout premier défilé de mode, dans un musée. L’équipe a tenu à perpétuer cette tradition de choisir des endroits insolites pour son deuxième défilé. Le complexe sportif du Parc olympique de Montréal a ouvert ses portes à onze créateurs provenant de plusieurs universités et de divers milieux. Certains ont déjà fait de la mode et du design leur métier, tandis que pour d’autres, ce fut leur première expérience. Les bras chargés de morceaux de tissus, de rubans, et de chaussures, les créateurs conservaient une bonne humeur et les sourires étaient au rendez-vous. Les mannequins étaient principale- ment des étudiants de McGill. Il n’était donc pas nécessaire de faire partie du club, ni d’avoir de l’expérience pour participer, cela ne demandait que de la motivation et de l’enthousiasme.



Un pied devant l’autre et le regard droit



Le défilé était ouvert au public, aux passionnés de mode comme aux curieux. Les invités ont pris place sur des bancs autour du bassin. Chaque tenue, de la tête aux pieds, a été créée et pensée par les stylistes eux-mêmes, qui ont soigneusement sélectionné leurs mannequins des semaines auparavant. Pendant une heure et quart, le spectacle nous a fait voyager à travers les saisons et les époques. Maison Préfontaine a opté pour les chapeaux de cowboy, Rose Poer Clothing pour les vestes polaires colorées (afin de se préparer aux temps froids) et My Sweet Sweven nous a fait découvrir l’élégance des jupes tricotées. La créatrice Made To Be Mad a même fait attention aux détails en assortissant ses modèles avec des chaussettes orange et des chaussures noires pour toutes ! En d’autres termes, il y en avait pour tous les goûts. La soirée fut un réel succès, notamment grâce aux DJ qui ont rythmé le défilé et aux photographes qui ont immortalisé le moment. Vous pouvez d’ailleurs retrouver les photos sur le compte Instagram de Circle of Fashion. Tour à tour, les stylistes ont présenté leurs créations, accompagnées d’une liste de lecture qu’ils avaient eux-mêmes choisis, plongeant les spectateurs dans leur univers. L’originalité du spectacle se trouvait donc dans la diversité des pièces. Mais alors, parmi toutes ces créations, peut-on entrevoir quelle sera la prochaine tendance mode ? Selon ce qu’on a vu au défilé, les inspirations seront des chandails de toutes les couleurs, des ensembles, des chemises et des pantalons transparents pour tous les styles, avec beaucoup d’accessoires dans les cheveux ou sur la tête !

Le défilé ne s’est pas terminé avec les mannequins à l’eau, mais plutôt sous une pluie d’applaudissements félicitant le travail fourni par Circle of Fashion et les créateurs pour mettre sur pied ce projet. S’il fallait décrire en deux mots l’événement, ce serait créativité et plaisir. Bien que le prochain défilé ne soit pas encore planifié, restez aux aguets pour ne pas le rater !

Dans la même édition