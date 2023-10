Le test de Bechdel : à double tranchant

Gravité, un film d’Alfonso Cuarón sorti en 2013, met en scène Sandra Bullock dans le rôle de Ryan Stone, docteure et experte en ingénierie médicale. Son personnage est un bon exemple d’un premier rôle féminin fort, placé au centre de l’histoire, en tant que personne complète et non définie par ses relations avec d’autres personnages. Pourtant, ce film ne passe pas le fameux test de Bechdel, considéré par plusieurs comme la référence pour évaluer la place des personnages féminins dans un film. Le test ne serait-il donc pas applicable pour tous les films ? En fait, le problème principal avec ce test est qu’il s’agit d’un outil quantitatif et non qualitatif, de sorte qu’il ne peut pas être utilisé comme seule mesure des valeurs féministes d’un film.

L’origine du test de Bechdel

Ce test a été officiellement créé en 1985 par Alison Bechdel, une dessinatrice américaine, mais c’est à Liz Wallace qu’elle attribue l’idée. Ce test a pris forme dans la bande dessinée intitulée Dykes to watch out for. Dans une planche intitulée « La règle », deux personnages (deux femmes) veulent aller voir un film au cinéma. Une des deux explique à l’autre que pour qu’elle puisse voir un film, ce dernier doit respecter trois critères, ce qu’elle appelle sa « règle », dont les exigences sont les suivante : « [Le film] doit comporter au moins deux femmes, [qui] se parlent et [qui doivent parler] d’autre chose que d’un homme. » Liz Wallace s’est inspirée de l’essai Une Chambre à Soi de Virginia Woolf, dans lequel l’autrice fait la déclaration suivante : « Toutes ces relations entre femmes, […] sont trop simples… Il était étrange de penser que toutes les grandes femmes de fiction étaient, jusqu’à l’époque de Jane Austen, non seulement vues par l’autre sexe, mais vues uniquement par rapport à l’autre sexe. (tdlr) »

Depuis la publication de « La règle », le test a été adopté et popularisé par le public. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, il est utilisé comme manière « d’évaluer une œuvre de fiction (comme un film) sur la base de l’inclusion et de la représentation de personnages féminins ». Certains cinémas suédois utilisent même maintenant des autocollants « Approuvé par le test Bechdel-Wallace » pour identifier les films qui respectent ces critères.

À utiliser avec parcimonie

Le test de Bechdel ne porte pas sur la complexité des personnages féminins, mais plutôt sur la représentation des femmes à l’écran. Il s’agit d’un test quantitatif utilisé à tort comme un test qualitatif ; c’est pourquoi il ne devrait pas servir de référence pour déterminer si un film est en accord avec la pensée féministe ou non. La confusion dans l’interprétation du test est née de ses différentes applications, conduisant à l’idée fausse que si un film ne comporte pas deux personnages féminins qui portent un nom et qui parlent entre elles d’autre chose que d’un homme, il n’est pas féministe. Ou, de la même façon, que s’il contient tous ces éléments, il est automatiquement féministe. Un épisode de la série télévisée Rick et Morty a parodié la règle de Wallace afin de montrer que son respect n’est pas automatiquement synonyme de féminisme. Dans l’épisode, deux personnages féminins, une mère et une fille, parlent d’une manière qui semble forcée de sujets stéréotypés, tels que le thé et les menstruations, pour les ridiculiser. Même si l’épisode de Rick et Morty réussi le test, les femmes du scénario ne sont pas du tout représentées comme complexes et les personnages ne sont pas recherchés, approfondis, ce qui est l’essence même de la représentation féminine. Cet exemple, ainsi que bien d’autres, montre que le critère du sujet de conversation est trop binaire. Encore une fois, la femme est d’une certaine manière définie à travers et en relation avec l’homme. Une conversation entre femmes peut être féministe même si le sujet en est un homme. Il est donc important de se pencher sur le contexte du film, et non pas seulement sur un vague sujet de conversation.

Le féminisme est l’affaire de tous

Le féminisme est la défense et la promotion des droits des femmes, visant à l’égalité des sexes. Tout le monde doit y participer pour qu’il y ait un impact concret, et tout le monde peut bénéficier de ses avancées, entre autres parce que les hommes sont eux aussi touchés par les stéréotypes de genre. Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, le féminisme n’est donc pas seulement l’affaire des femmes. Syed Ali Fathima, du département de recherche en anglais de l’American College de Madurai, explique une mauvaise interprétation très répandue du terme : « La peur du mot en “F” est réelle. Dans une société ancrée dans un système supporté par des valeurs patriarcales, les mots “féminisme” et “féministe” peuvent avoir une connotation négative. Cela est dû à la perception populaire selon laquelle les féministes sont une espèce qui déteste les hommes. » Finalement, le test de Bechdel ne peut indiquer si un film présente une vision féministe ou pas, car les problèmes de représentation ne sont pas liés au manque de personnages féminins, et les relations hommes/femmes doivent toujours être exploitées par les réalisateurs. Elles doivent néanmoins être réinventées. Il est du devoir des réalisateurs de questionner leur regard sur ces personnages féminins, car c’est plutôt la manière dont elles sont filmées qui devrait être revisitée.

La représentation des femmes dans les médias

Le test de Bechdel n’est pas la solution aux enjeux féministes dans le monde du cinéma et de la télévision. Il a néanmoins engagé une conversation nécessaire sur la représentation des femmes dans les médias, pour que les personnages féminins soient plus complexes, pour que leur psychologie, leurs émotions, leur bagage culturel et leur relation au monde soient exploités avec justesse par les réalisateurs. Le monde du cinéma doit avant tout apprendre à s’interroger sur sa façon de représenter ce qu’il croit connaître.

De la même façon, la critique et l’audience doivent former leur esprit critique, remettre en question les théories critiques passées et réfléchir à l’impact des préjugés entretenus. L’effet CSI : Les Experts, qui désigne l’augmentation soudaine du nombre de personnes s’orientant vers des professions liées aux enquêtes criminelles, depuis la diffusion de la série télévisée populaire éponyme, montre l’impact des médias sur la réalité humaine. Un phénomène similaire a été observé avec la sortie du film Rebelle (Brave) de Disney et Pixar, qui a engendré une augmentation impressionnante de la pratique du tir à l’arc par les jeunes filles.

Chaque jour, les films et les séries télévisées façonnent la manière dont la société regarde les femmes et comment ces dernières construisent leur image d’elles-mêmes. Il est donc important que les personnages féminins à l’écran soient façonnés par des regards qui se questionnent et qui cherchent à composer des personnages entiers pouvant inspirer les spectatrices, ce que le test de Bechdel ne permet ni de mesurer, ni d’encourager.

