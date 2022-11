Grèves des stages à l’UQAM

Il y a quelques semaines, Le Délit publiait un article sur la grève des étudiant·e·s en éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cette grève, ainsi que la réponse de l’UQAM, est maintenant l’élément déclencheur d’un mouvement d’une plus grande ampleur : une grève générale illimitée dans au moins trois facultés de l’Université.

Remettre le feu aux poudres

Les étudiant·e·s de la Faculté d’éducation de l’UQAM étaient en grève depuis la mi-octobre pour protester contre leurs conditions de stages, en particulier leur absence de salarisation. Après cinqs semaines de grève, le 16 novembre dernier, les étudiant·e·s ont obtenu des gains importants au sein de l’Université, notamment la signature par la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM (FSE) de 30 engagements, dont celui de créer un nouveau poste au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) exclusivement dédié à répondre aux situations de harcèlement durant les stages. Les étudiant·e·s en éducation sont donc retourné·e·s en classe et ont repris leurs stages. Cependant, à la grande surprise des étudiant·e·s, plusieurs cours et stages ont été marqués comme abandonnés ou échoués, informait un communiqué de l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’Éducation de l’UQAM (ADEESE-UQAM) le 21 novembre dernier. Ces mesures imposées aux étudiant·e·s grévistes ont été adoptées par le conseil d’administration de l’UQAM le 18 novembre dernier. Il s’agirait de « mesures jamais vues à la suite de grèves étudiantes à l’UQAM », selon l’ADEESE-UQAM. « Les solutions proposées par l’UQAM à la suite de grèves de plus longue durée n’ont jamais impliqué des annulations de cours, des échecs et des reprises. Si ces modalités-là permettaient de maintenir la qualité de la formation et les exigences de validation de session en 2009, en 2012, en 2015 ou en 2019, elles devraient le permettre pour 2022 aussi », note Clémentine Roulet, étudiante en enseignement secondaire à l’UQAM, citée dans le communiqué acheminé aux médias. L’association étudiante soutient que ce seraient jusqu’à 750 étudiant·e·s qui pourraient être affecté·e·s par ces mesures qui mettraient en péril la session pour certain·e·s et l’obtention du brevet d’enseignement pour d’autres. Ce chiffre a été démenti par l’Université, qui estime que moins de 50 étudiant·e·s seraient touché·e·s.

«[Cesont] des mesures jamais vues à la suite de grèves étudiantes à l’UQAM. » ADEESE-UQAM

Une vague de solidarité

Malgré le fait que les étudiant·e·s de l’ADEESE n’aient pas voté pour retourner en grève, entre autres en raison d’une peur de représailles plus importantes, les associations étudiantes de plusieurs facultés de l’UQAM ont convoqué des assemblées générales extraordinaires pour voter sur la tenue d’une grève générale illimitée. En date du 26 novembre 2022, trois associations, soit celles de la Faculté d’arts, de la Faculté de sciences humaines et de la Faculté de sciences politiques et de droit avaient voté oui.

Cette réponse de la part de l’UQAM soulève des inquiétudes chez les membres du corps étudiant, qui craignent que ces sanctions contre les élèves impactent leur capacité à faire valoir leurs revendications au sein de l’Université. Pour l’ADEESE, cette réponse témoigne de manière « claire et directe » de l’intention de l’Université de faire en sorte « que la répression des étudiant·e·s en éducation [serve] d’exemple pour empêcher la tenue de prochaines grèves ». « Chaque fois qu’il y a un mouvement de grève étudiante », dit Simon, étudiant au baccalauréat en histoire et membre de la Riposte socialiste de l’UQAM, « il y a toujours des gens qui se demandent, légitimement : “Mais qu’est-ce qui va arriver à ma session ? Qu’est-ce qui va arriver à mes années de scolarité ? etc.” Puis, nous, on leur répond que [l’échec d’une session complète] n’est jamais arrivé parce qu’on [s’est toujours tenu] debout, et on a réussi à empêcher que des gens se voient infliger des mentions d’abandon. »

Dans la même édition