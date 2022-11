Le MTELUS fête ses cinq ans

Le 3 novembre dernier, TELUS offrait un spectacle d’anniversaire gratuit afin de célébrer les 5 ans d’existence du MTELUS, résultat de son partenariat avec L’Équipe Spectra. La salle de spectacle, située sur la rue Sainte-Catherine, affichait complet avec au programme les artistes Ariane Moffatt, Valaire, FouKi, Naomi, Les Louanges, Mike Clay et Marilyne Léonard. Le spectacle a permis d’amasser 10 000$ au profit de LOVE Québec, un organisme montréalais qui aide des jeunes à développer leur intelligence émotionnelle et surmonter leurs défis personnels.

Des prestations hautes en couleur

À la suite d’une prestation captivante de Marilyne Léonard en première partie, le spectacle a débuté avec Valaire, un groupe de musique aux influences électro-jazz-hip-hop-rock originaire de Sherbrooke. En plus de présenter ses compositions originales, Valaire a accompagné les artistes invité·e·s tout au long de la soirée. Mike Clay a interprété plusieurs succès de son groupe, Clay and Friends, tels que CNQDL et OMG.

Le chanteur est allé au plus près de ses fans en se laissant porter par la foule sur les airs de Bouge ton thang. Il a eu l’occasion de revenir sur scène plus tard dans la soirée aux côtés d’Ariane Moffatt pour chanter Sunshine. Entre chaque artiste, Luis Clavis (membre de Valaire et animateur improvisé) laissait le public survolté deviner le nom du·de la prochain·e invité·e à monter sur scène à l’aide de jeux de mots et de phrases inusitées. Parmis les invité·e·s, Les Louanges a interprété Chaussée et Pigeons, et FouKi, son single Ciel ainsi que Copilote et Gayé. Ces artistes ont eu l’occasion de présenter leurs chansons et d’enflammer la scène.

Toutes les générations présentes au MTELUS ont eu droit à un spectacle endiablé. Ariane Moffatt a ainsi réjoui ses fans en interprétant Point de mire, grand succès de son premier album solo Aquanaute sorti en 2002 et certifié disque de platine au Québec. Preuve que sa musique est indémodable : ce printemps, elle a lancé Aquanaute 2022 en compagnie de jeunes artistes qui revisitent son album mythique.

« Toutes les générations présentes au MTELUS ont eu droit à un spectacle endiablé »

Un anniversaire qui fait écho à son histoire

Le spectacle gratuit offert par Telus n’est pas une nouveauté pour l’établissement. Cinq ans plus tôt, un spectacle gratuit avait lieu, cette fois-ci pour inaugurer le tout nouveau MTELUS. L’établissement avait alors été complètement rénové afin de procurer une nouvelle acoustique et une nouvelle ambiance modernisée à ses spectateur·rice·s. Certains éléments emblématiques du « Métropolis » (ancien nom du MTELUS) ont toutefois été conservés et mis en valeur : les arches du hall d’entrée et de la scène, les moulures, les colonnes, l’architecture.

Cependant le Métropolis n’est pas le seul prédécesseur du MTELUS. Construit en 1884, le bâtiment sert de théâtre d’été dès l’année suivante, avant d’être rebaptisé le « Théâtre français » en 1893. Entre 1923 et 1981, le théatre est reconverti en cinéma puis de nouveau en théâtre avant de faire office de cinéma érotique. Après six ans de fermeture, le Métropolis voit le jour jusqu’à son acquisition par l’Équipe Spectra en 1997 qui, depuis lors, perpétue la mission artistique de l’établissement.

Pour connaître les prochains spectacles du MTELUS, visitez https://​mtelus​.com/fr.

Dans la même édition