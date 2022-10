ARCHIVE : Marche contre les violences faites aux femmes

Cette semaine, Le Délit réfléchit au thème de la rébellion. En fouillant dans les archives du journal, nous avons noté l’omniprésence des manifestions étudiantes locales dans les pages du Délit. Cet article publié pour la première fois dans Le Délit le 20 octobre 1992, rapporte une manifestation contre la violence faite aux femmes et organisée par les étudiant·e·s de McGill et de Concordia. Trente ans plus tard, même si notre regard a changé, cet enjeu est toujours d’actualité.

Note : Cet article fait usage de language qui n’est plus endossé par Le Délit aujourd’hui.

