Concours : La vengeance est un plat qui ne se mange pas

Vous trouverez ici les trois gagnant·e·s du quatrième concours de création du Délit, organisé en collaboration avec la Comission des affaires francophones à l’occasion de la Francofête. Les participant·e·s devaient traiter de l’un des deux thèmes suivants dans leur oeuvre : « Vengeance – les nappes saignent de cire de bougie » et « Je déteste ».

350 FAHRENHEIT

Anaël Bisson – Première place

Dîner aux chandelles Dans notre appartement enflammé Ce soir, mon sang te sert de cire mes auriculaires de cigarettes mes cuisses de pièce de résistance mes cils d’assaisonnement Ce soir, tu me mangeras toute crue Je te noircirai l’intérieur Je décaperai le papier peint de tes poumons Je peindrai ton dos de morsures Tu ne seras que décombres

On appellera ça un lundi soir

Une lampée de cyanure Une gorgée de vin Une croquée de fruit à peine mûr Tu fais semblant d’avoir faim Pendant que notre cabane flambe Tu fais semblant de ne pas entendre les miaulements du chat qui fond sous le canapé Tu fais semblant de ne pas sentir Notre attachement qui s’embrase Notre tendresse en combustion

On mélangera notre bain moussant à leurs tisons Et on se noiera dedans

Je déguste mais j’ai les nerfs à vif Ton front coule dans l’assiette Et nos bagues sur nos fourchettes J’ai vraiment cru qu’elles resteraient de la couleur de la vingtaine et des baisers de matin Mais ce soir elles ne sont plus que rouille vert-de-gris et fausses promesses

On les portera jusqu’à ce que le métal touche l’os

Assieds en tailleur sous le restant de table à manger On se regarde dans les yeux Les tiens sont secs Et mes larmes à moi n’éteindront rien Je te demande qui va quitter en premier Tu me dis que tu te plais bien ici Je te crache au visage Ça part en fumée Je te réponds qu’il y a plus à voir dans ce monde Que nos cendres entremêlées Tu hausses les épaules Te couches sur le dos Fais des anges dedans Sors la langue Les attrapes Ce n’est qu’une haine saisonnière On ne prend même plus la peine de faire semblant de vouloir se dire au revoir

Nous autres, on s’hait et on fait l’amour dans l’âtre

Nous autres, on s’hait et on fera l’amour au sommet de la cheminée . Imaginaire défectueux Célia Pétrissans – Deuxième place

.

Dictionnaire d’une tragédie

Agathe Nolla – Troisième place

Bougie (nom féminin)

Appareil d’éclairage formé d’une mèche tressée enveloppée de paraffine qui décore les messes de Noël, les repas de famille, ou les cercueils des maris. Durant la cérémonie d’enterrement, elle dépose deux petites bougies blanches, de part et d’autre de la croix sculptée qui emprisonne celui qu’elle avait aimé. Elles se consomment et brûlent toute la grâce et la candeur de la jeune veuve.

Cire (nom féminin)

Matière molle, jaunâtre, produite par les abeilles, colorée dans la production de chandelles carmin, par exemple, qui ornementent la table du diner. En proposant du pain rompu au siège vide du commensal, sa maladresse bouscule la chandelle dont la cire gicle, formant deux perles luisantes qui se raidissent.

Nappe (nom féminin)

Pièce de linge dont on recouvre la table pendant les repas. Rarement lavée, elle est sacrifiée pour préserver la virginité du bois, et souvent, devient un palimpseste d’émotions vomies, crachées, puis avalées. Ce soir-là, elle ne mange pas. Le menton collé au torse, des larmes se ruent contre les cils inférieurs et forment une cascade dédoublée à débit léger qui imprègne la nappe de deux flaques salées où gisent les gouttes de cire sèche.

Saigner (verbe intransitif)

Perdre du sang (sens propre) ; être le siège d’une vive souffrance (sens figuré) ; action nécessaire pour somatiser un décès (sens actuel). Brusquement, elle saisit la chandelle carmin et fait répandre son sérum brûlant le long de son avant-bras gauche, puis droit, avant de recouvrir sa poitrine. Elle fixe les sillons carmin sous lesquels son cœur palpite encore. Martyr, la bouche entre-ouverte, son regard dérive vers le plafond, hypnotisée par l’éclat du lustre, pour y trouver Dieu.

Vengeance (nom féminin)

Action de se venger ; dédommagement moral de l’offensée, elle, par punition de l’offenseur, Dieu. « Nous n’irons plus à l’église », pleure-t-elle. Elle souffle les bougies dont la fumée dessine des prochains schémas sournois.

