Le Délit et la bouffe

Myriam Bourry-Shalabi – Éditrice Actualités

Les feuilles de vigne farcies de Baba

Depuis mon plus jeune âge, j’ai des souvenirs de ma grand-mère et de mon père assis·es à la table de la cuisine pendant des heures, en train de méticuleusement farcir et rouler des feuilles de vigne. Tout commence avec la farce. Pour les carnivores, on mélange du riz avec du bœuf haché et des épices de son choix (persil, poudre d’oignon et d’ail). Pour les paresseux·ses, je suggère d’errer dans un marché moyen-oriental afin d’acheter du kofta, un mélange déjà préparé. Des lentilles vertes avec des épices zaatar peuvent substituer la farce traditionnelle. Ensuite, on coupe les tiges de la feuille de vigne, on farcit le centre de la feuille avec le mélange de son choix et on s’assure de bien rouler le tout « comme une couche pour bébé bien serrée », comme dirait mon père. Finalement, on ajoute de la sauce tomate par dessus et on met au four pour une heure afin de laisser cuire la feuille farcie dans la sauce. À déguster avec ses doigts !

3/4 de tasse de riz

250 g de bœuf haché

Persil

2 c. à soupe de poudre d’oignon

2 c. à soupe de poudre d’ail

1 pot de feuilles de vigne

2 tasses de sauce tomate

Mélanger le riz avec la viande, le persil, la poudre d’oignon et d’ail. Couper les tiges de la feuille de vigne. Farcir le centre de la feuille avec le mélange et rouler le tout. Ajouter de la sauce tomate par-dessus. Faire cuire 45 minutes à une heure à 375°F.

Marco Antonio Hauwert Rueda – Éditeur Philosophie

Pinchos espagnols à la Marco

En honneur à mon pays d’origine, l’Espagne, dont les odeurs et les saveurs me manquent tellement dans le climat glacial de Montréal, j’ai choisi de présenter ma version personnelle des traditionnels pinchos espagnols. Les pinchos contiennent généralement autour de trois ingrédients principaux que l’on traverse d’un pique. L’on sert habituellement plusieurs plats de pinchos différents lors d’un repas pour pouvoir les partager avec ses proches. Les recettes peuvent être extrêmement variées et personnalisables. L’on peut avoir un pincho « méditerranéen », avec un cube d’avocat, un cube de fromage feta et une tomate cerise (à aligner avec de l’huile d’olive et du sel). L’on peut avoir un pincho au poulet, avec du poivron rouge, de l’oignon et un peu de citron. L’on peut avoir un pincho plus traditionnel, avec un anchois, un morceau de fromage de chèvre et une olive, le tout sur un morceau de pain. Les possibilités sont infinies !

1 cuisse de poulet

1 poivron rouge

1 oignon

3 ou 4 gousses d’ail

Vos épices de poulet préférées

Une baguette

Couper l’oignon, le poivron rouge et les gousses en tout petits morceaux. Cuire l’oignon, le poivron rouge et les gousses d’ail dans une poêle avec de l’huile d’olive. Couper la cuisse de poulet en cubes. Ajouter les cubes de poulet à la poêle. Ajouter les épices. Couper la baguette en tranches, couper les tranches en deux. Mettre un morceau de poulet recouvert de légumes sur chaque demi-tranche de baguette. Traverser d’un pique !

Philippe Bédard-Gagnon – Rédacteur en chef

Les galettes aux bananes de Mme Saint-Pierre

Ce n’est pas le genre de recette qui rallongera votre espérance de vie, mais c’est celle qui la rendra digne d’être vécue. Ma grand-mère la tient d’une certaine Mme Saint-Pierre, la mère d’une de ses amies d’enfance. À ce jour, nous n’avons pas trouvé mieux ! Il s’agit d’une recette toute simple de galettes aux bananes pour laquelle j’ai seulement remplacé l’œuf par une alternative végétale, soit un mélange de graines de lin et d’eau. Ces galettes permettent de valoriser des bananes très mûres ou congelées. Simples et abordables, elles requièrent peu de temps de préparation et de cuisson ; Mme Saint-Pierre était une enseignante qui devait nourrir ses sept enfants. Conserver les galettes dans un endroit frais et sec, les réfrigérer pour plus de longévité. Elles resteront moelleuses et bien grasses !

1 tasse de bananes pilées

3/4 de tasse de graisse végétale fondue

1 1/2 tasse de farine

1 tasse de sucre

1 3/4 tasse de gruau ou de gruau rapide

1/4 c. à thé de muscade

1 c. à thé de poudre à pâte

3/4 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de sel

Œuf végétal : 1 c. à soupe de graines de lin moulues et 3 c. à soupe d’eau

Dans un petit bol, mélanger les graines de lin moulues avec l’eau. Laisser reposer pendant 5 minutes en mélangeant de temps à autre. Dans un grand bol, combiner les ingrédients secs. Incorporer les ingrédients mouillés et l’œuf végétal dans le grand bol à l’aide d’un mélangeur électrique. Sur une plaque de cuisson non graissée, transférer l’entièreté du mélange en formant de petits disques espacés. Mettre au four pendant au moins 20 minutes à 350°F. Sortir du four et laisser refroidir pendant 5 minutes avant de se servir. Les manger telles quelles ou avec un verre de lait végétal.

