Une motion en faveur des boycotts, désinvestissements et sanctions (BDS) envers Israël à l’AÉUM

Le président de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) Jemark Earle a sommé le conseil judiciaire de répondre à la question suivante :

« Serait-il possible qu’un service adopte une position favorable au BDS [Boycott, Désinvestissement, Sanction, ndlr] bien que l’Association dans son ensemble (ou son équipe dirigeante) ne puisse pas le faire ? » Avis d’audience du conseil judiciaire

L’Union pour la valorisation du genre (Union for Gender Empowerment) et les Étudiant·e·s de McGill en solidarité pour les droits humains palestiniens (McGill Students in Solidarity for Palestinian Human Rights) interviendront durant cette audience à l’issue de laquelle l’AÉUM recevra sa réponse.

Une séance de consultation se tiendra ce vendredi 19 février à 17h30 par téléconférence Zoom. Celle-ci est ouverte au public mais toute personne désirant y assister doit confirmer sa présence par courriel au moins cinq heures avant l’audience.

Le mouvement BDS et l’AÉUM

Boycott, Désinvestissement, Sanction est un mouvement propalestinien fondé en 2005 qui s’oppose à « l’occupation des territoires palestiniens, aux discriminations subies par les Palestinien·ne·s en Israël et à la négation du droit des réfugié·e·s palestinien·ne·s à retourner chez eux·elles ».

En 2016, à la suite de la défaite par référendum d’une motion visant à ce que l’AÉUM adopte une position en faveur du BDS, le conseil judiciaire avait déclaré toute motion « similaire à la motion concernant le soutien au mouvement BDS, qui imposerait à l’AÉUM d’adopter un programme contre une nation en particulier, inconstitutionnelle ».

→ Voir aussi : La motion de l’AÉUM en soutien à BDS déclarée « anticonstitutionnelle »

L’audience de vendredi statuera sur l’application de la décision aux services de l’association étudiante.

Articles en lien