Ranimer mes paumes

ne me regardez pas

vos yeux brûlants

forment des crevasses sur ma peau

j’erre sans nom

derrière une douleur tracée

et si vous me touchez

je crains d’apprécier votre violence

vos empreintes sur ma peau

creuseront des frontières calcinées

ne vous rappelez pas

de mes côtes de mes mains

au risque de vous décevoir

avec une peau insuffisante

je tendrai l’autre cou

faiblesse des habitudes

la vulnérabilité tenaille davantage que la souffrance

elle je la connais

offrez-moi vos bras

vos armes insidieuses

pour me rendre la force

l’envie sous un brasier

je resterai au sol

je préfère l’asphalte froid

à vos baisers souillés

je lèverai la tête pour contempler les vôtres sous un feu de pleurs

ne me goûtez pas

saveur amère qui vous éteindra

et si vous vous brisez les os

en pensant aux miens qui craquent

ne glissez pas la nuque

à l’abîme de mon corps

avancez

je vous suivrai

sans doute

