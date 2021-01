Je décide de me poser un instant pour contempler le ciel. Là, sur un coin d’azur entre deux nuages, fleurissent des ébauches volatiles. Une nuée de papillons échappée d’un songe bouscule les vapeurs célestes pour dessiner les contours délicats d’une nébuleuse à rêves. Dans la douceur d’un imaginaire empreint d’innocence, illusions ambrées et cauchemars violacés sur éclats d’améthyste s’épanouissent dans l’écume veloutée des cieux. Les multiples facettes de ma songerie délicieuse se développent avec légèreté lorsque des milliers de battements d’ailes répandent les fantaisies d’une inspiration momentanée. Revenue de mon échappée délirante, je m’aperçois que j’avais, une fois de plus, la tête dans les nuages.

La toile est disponible dans la galerie Au Cadre du Village.

