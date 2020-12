Délier la poésie

Le concours de poésie Délit et la poésie termine sa première édition en force avec près d’une vingtaine de soumissions de la part de ses participants et participantes. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part au concours. La réponse poétique de chacune et de chacun d’entre vous a dépassé nos attentes ! Merci énormément à tous et à toutes pour vos contributions ! Le jury délibérera dans les prochains jours afin de vous transmettre l’identité de la personne gagnante du concours, en espérant que la prochaine édition du concours soit un aussi grand succès que cette année. Donc, sans plus attendre, pour la dernière édition du Délit cette session, voici les poèmes retenus pour clore cette première édition du concours signées de la main de Laura Doyle Péan, Alexandre Bellemare, Marilou LeBel Dupuis, Ariane Labrèche et Madeline Tessier. À la session prochaine !

***

Laura Doyle Péan

Des siècles avant ma naissance

avril dernier

j’ai reçu une visite pendant la nuit

je ne savais de qui ni pourquoi

l’être n’a pas laissé sa carte

et j’ai la mémoire courte

je me suis réveillé·e en pleurs

le souffle court

ai eu une pensée pour grand-mère

qui se battait alors encore pour le sien

étrange sentiment de déjà-vu

mes rêves sont des films en reprise à TVA

je n’ai plus fermé l’œil

le visiteur n’a pas laissé d’instructions

rien qu’une boule d’angoisse existentielle

matière brute poétique

ici n’est pas mon appartement

ici n’est pas mon lit

je ne suis que de passage

vous m’avez prise pour la mauvaise personne

je jalouse souvent la foi de mes sœurs

l’assurance de ceux qui savent

retracer leur lignée

dessiner ses branches millénaires

je ne connais pas mes ancêtres

je ne connais pas ma langue

je n’appartiens à aucune terre

j’ai été déraciné·e des siècles avant ma naissance

arraché·e de chez moi

connu vents connu marées

enfoui mes secrets dans les profondeurs de l’océan

aux côtés des trésors qu’ils nous ont volés

je me suis rebellé·e des siècles avant ma naissance

armes aux mains sous le soleil des Antilles

j’ai rallié mes sœurs mes frères mes cousin·e·s

affirmé comme Christophe

Je ne vous livrerai la ville

que lorsqu’elle sera en cendre

sur ces mêmes cendres

je combattrai

encore

et j’ai survécu

vaincu l’armée du petit homme

déclaré mon indépendance

sur cette terre que j’ai fait mienne

des siècles avant ma naissance

J’ai fui des années avant ma naissance

et je fuis encore aujourd’hui

repêcher cette sagesse

quelque part au creux de mes reins

sous mes ongles peut-être

dans les battements de mon cœur

suffit-il de prendre le temps

d’y penser bien fort

je ne me souviens que des sueurs froides

de l’ombre des arbres

du vent

je ne me souviens que du désir de fuir

de tout rebâtir ailleurs

d’une vie meilleure

je ne me souviens que du désir de retourner à la maison

d’appartenir à une terre

d’en prendre soin

je ne me souviens que du désir de dire

C’est assez.

j’aurais aimé que le visiteur m’apporte la bravoure de mes ancêtres

me rappelle ce que c’est d’appartenir

je m’en veux de lui en vouloir

peut-être m’a-t-il dit tout ça

j’ai la mémoire courte

***

Alexandre Bellemare



J’en mets ici, puisque je peux pas en mettre ailleurs, & ta chute reste une chute même dos à nous-même, & tes agressions qui pleurnichent sans cesse m’ont coupé l’herbe en dessous des pieds du cœur, à partir du moment où tes corneilles se sont ankylosées et lui ont gratté la plaie jusqu’à saignement de silence désormais fleuve, un tas de paysage à jeter à la poubelle, & quand je contourne tes mots durs, j’y trouve de quoi abriter mes décès antérieurs, & dis-toi que je meurs trop souvent par le feu dernièrement, oui, la nature de cette lumière qu’est le feu & moi, où la chandelle brûle l’appartement du revers de son feu, où ma table de cuisine flambe, sous peu, dans les mots brûlants, & autour de la table s’asperge tranquille à mi-chemin de mon plancher en reste : le chemin. Celui où repose la table & certes juste est ce passage obligé vers mes natures mortes de cachette pudique. Embaume celle qui date de hier, comme pour chauffer le dehors de mon intérieur, que s’enivre mon passé, kyste d’idée confuse, quand tout brûle, j’éternise le moment, assume le fantasme pour le rendre réel, engendrée par une suite de synchronicité passé/présent. Les frondaisons alarmistes du corps s’émondent, sans guérir ce qui pleure par la poésie puisqu’en dessous d’improbables armures, je reste fictif dans le vivre d’aujourd’hui, pour des raisons étrangères à la logique du cœur achevé sans pitié & sans pour autant que perdure le contexte de nos villes respectives ; le palindrome ressassé. J’ai préféré tout brûler.

***

Marilou LeBel Dupuis

Résilience nom féminin mot de neuf lettres dix pardon mot que t’entends dans un bureau un salon après les confidences les catastrophes mot prononcé en réconfort et qui traduit I acknowledge what happened to you was shitty I’m glad you made it through mot que seulement certaines crowds utilisent la tienne une communauté de gens scarifiés par des traumas qui prennent des figures d’hommes de vautours aux masques d’humanité mot compensatoire mot mantra répété répété répété pour s’assurer que tu connaisses ta force que tu câlices pas toute là mais ultimement c’est plus fort que toi tu penses toujours à des bas résille quand tu l’entends.

***

Ariane Labrèche



La peur est accroupie

Sur les branches des sapins

Siffle dans les asclépiades

Je ne connais pas son nom

Sais-tu ce qu’il en coûte

De pousser entre des craques de béton

Une canopée de franchises

Le néon pour seules vitamines

Un #4 en trio pour emporter

C’est moi qui avale la bourrasque

L’ouragan des roues sur Taschereau

J’envie la luciole j’aimerais

Moi aussi brûler sur les phares des voitures

Les arbres n’ont pas de nom ils ne sont

Que des arbres

J’ai mis la forêt dans des pots

L’asphalte est mon mycélium

***

Madeline Tessier

Chers masculins

le soir…

votre fureur

pleuvait sur nos têtes

dehors

gisaient mes lèvres

façonnées en hématome

j’étais vide

j’étais pleine

j’étais ma mère, ma sœur

j’étais la fluidité

du sang qui coule

entre mes veines éclatées

des larmes sans nom

mais…

j’ai ouvert les yeux

regardé à l’intérieur

j’ai vu les ronces

glisser sur ma gorge

poreuse

la voix noyée dans la bile

les cris avalés

j’ai tendu les mains

senti vos visages

assoiffés

vos langues, vos bras en flèches

pointés sur moi

les yeux ouverts

j’ai mémorisé vos gestes

pour que rampe sur vos cous

la moiteur de ma vengeance

puis…

j’ai sculpté ma chair

dans le marbre froid

à l’image des déesses

j’ai recousu l’acier

sur ma peau

enfin…

sur une toile neuve

je récolte mes songes

rêve de roses

qui murmurent mon nom

je vis de la brise

repose sur des nuages

de soie

ma peau blanchie

pour respirer

je suis loin

de vos mots acides

des morsures

qu’infligent vos blâmes

seule

je fonds dans la douceur

le temps d’un regard

finalement…

vous lirez mes mots

lorsque je serai partie

lorsque je basculerai d’un côté

peu importe lequel

vieille de cœur ou de peau

vous lirez mes mots

les invoquerez dans vos prières

vous me ferez sainte

espérant l’envol de vos fautes

en rêve inutile

et

à l’ombre du tournant

je vaincrai

