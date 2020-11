Dans le cadre du concours de poésie Délit et la poésie, en partenariat avec la librairie Zone Libre, l’équipe du Délit est particulièrement fière de vous présenter les trois poèmes retenus cette semaine sur le thème de la résilience. Les autrices et l’auteur publié·e·s cette semaine sont, sans plus attendre, Rachel Lamoureux, Maya Gauvreau et Éliot Forget !

***

Rachel Lamoureux

Douceur atavique dans l’œil



les lunettes noires, pour faire jolie et énigmatique, la vision

qui ne porte pas au loin, qui s’embrouille, pas de lignes entre les objets

sans limites, un monde de masses concomitantes faisant pression les unes

sur les autres, entassées, pesantes, des choses à nommer, à perdre, à oublier

pas de sens, de centre, de thème, de problématique, juste

la fatigue d’être et de dire, l’envie de s’élever, échouer, ne pas

savoir par où commencer, choisir un point dans l’horizon, en faire le centre,

la focale, une photo pour plus tard, un souvenir pour hier, une note pour laisser

des traces d’un chemin qui repasse sur lui-même, qui s’entortille autour d’un fil

rouge qu’il faudra couper ou enrouler autour de son cou, les lunettes noires pour

cacher ses larmes, pour faire profond pour faire grave, et ces lignes qui demeurent

s’enfoncent toute une vie sur le nez, le poids de la légèreté sur les plis d’un visage

qui tombe en pièces, les paupières d’en bas qui s’affaissent et les lignes d’un sourire

qui se creusent, à trop s’exprimer, rire d’un rien de tout, la vie s’use,

en est-il de même de la parole, on

se fait donner une peau et un langage, on les manie comme on peut,

ça fatigue,



______________________ça fatigue, _

______________________________________________ça parle

_ ___________de quoi ?

***

Maya Gauvreau

Être-pièce



J’ai l’impression

Que l’attente fait du bien

Mes membres se détachent

Vont se cacher

Dans les recoins de la lenteur

La solitude

Porte mon corps

Jusqu’au lac qui dégèle

Entre deux vides

Je suis couchée sur le brouillard

Par moments

Cette brume se dissipe

Et délicatement me dépose

Sur le plancher de ma chambre

Alors

Tous mes membres

Humectés par le souvenir

De cette bruine élévatrice

Se retrouvent assoiffés

Ma peau sèche

Longe les murs

Arrache le plafond

Mes doigts saignent

À force de grafigner le sol

Mes fenêtres

Imperturbables

Témoins de la crise

Créent une embrasure,

Face à mon saccage

Elles m’offrent le Dehors

Du haut de mon 2e étage

De ma rue passante

De mes trottoirs vides

De ma façade de brique

Si je ne peux sortir

Je deviens édifice

Et je ressens

Dans mes pores-mortier

Le silence

Du Dehors

Je souhaiterais

Être daltonienne

Ne voir

Que des nuances de blanc

De noir

De gris

De rouge

Je me sentirais mieux

Si la vue que la vitre m’offrait

Était à l’image de ma chambre

Ravagée.

C’est dans ces instants,

Bouillonnements incontrôlés,

Que je m’allonge

Sur mon plancher détruit

Que je ferme les yeux

Jusqu’au lendemain.

***

Éliot Forget

À partir de demain



11 aout*

à partir de demain

plus de repas silencieux

où les visages décollés

tombent avec un grand splash

dans la sauce à spag

les taches sur la nappe

deviendront des continents

à la dérive

qui feront naufrage

au lave-vaisselle

14 aout*

à partir de demain

d’un instant à l’autre

il y a moi

qui s’entend commencer

à exister

qui déboule

dans la trame narrative

d’un été raconté

par la pluie sur les feuilles de peuplier

placé tout juste avant

l’élément déclencheur

18 aout*

à partir de demain

la forêt qui se construit à l’aube

en amoncellements de bruits

de feuilles sèches qui froissent

de brindilles qui craquent

de tracés agiles d’écureuils

qui se répondent en échos

viendra baignée de naissance

la lisière du monde connu

viendra nouée en baluchon

les quatre coins d’horizon fripé

pour le grand voyage

d’une vallée de résilience et d’eau

veinée de ruisseau

pour la marche organique

d’un instant à l’orée du temps

où brame la puissance d’un matin

19 aout*

à partir de demain

tu seras resté quelque part

au pied des amélanchiers

à bout de regard de prairie et de baies

je te regarderai au coin de moi

naitre au fond du froid

sous un hiver exténué

je te regarderai naitre par les yeux

comme une partie complète

de tout ce qui te reste

20 aout*

à partir de demain

au réveil boréal

nos ferrailles d’oubli et de sous-bois

cent ans d’hiver à froid

sur nos sommeils raqués

on se lève

en étincelle

debout

dos à dos

neuf pas

on tire

25 aout*

à partir de demain

le bord de route

sera mon lieu de naissance

et je recoudrai

mon existence empaillée

avec de longs points de suture

point tillée

d’asphalte

point final

27 aout*

à partir de demain

je me perdrai sur la terre

je ne saurai plus quoi faire

ici

à la fine pointe de la technologie

je feuillète des lieux

plis l’horizon

pour ne pas perdre la page

14 septembre

à partir de demain

à l’ambre tombé

il y aura l’heure des fenêtres ouvertes

des ombres qui s’enroulent

à l’air assoupi

du miel doré de l’après-midi

***

Vous avez jusqu’au 27 novembre pour participer au concours. Pour tous les détails, rendez-vous sur l’évènement Facebook. De nombreux recueils de poésie sont à gagner !

Dans la même édition