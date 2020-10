La résilience des sentiers

Vous savez toute l’histoire

La plus petite des choses

Et quand vos yeux s’ébahissent

C’est pour penser ce qui vous manque

Le moment où nous le voyons

Nous retournons à la forêt

Elle aimait toutes les petites choses

Je veux que vous reconnaissiez

Qu’on nous a pillé la voix

Qu’il y a une déchirure sur notre sentier

Et si je suis un traitre

Tant mieux

Je t’aurais réveillée

De la même façon

Si tu avais été là

Je te retrouverai dans le jardin

Ton chemin était sous les arbres et les buissons

Et la nuit lente les oiseaux les chevaux sauvages

Personne ne nous voit dans ce jardin

Tu n’es plus à l’horizon de mes cils

Tu es dans la nuit à même la nuit

C’est un sentier de mémoire et non d’arbres

Qui guide ma main du chantier vers les champs

Où les fleurs coulent en cirque

Passé les arbres

Près des fruits à l’intérieur du fruit

Je prends ma propre main

Et la branche qui tient ma tête

Me tient droit

Le temps viendra où tu seras seule

Face à l’adversaire

Avec tes cercles de fumés

Tu entreras dans ta propre maison

Et toutes les petites choses

T’appartiendront



Ton chemin était sous les arbres et les buissons

Je l’ai choisi pour la suite du monde



Et si je suis un traitre

Tant mieux