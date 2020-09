3. Caligraphie

Il faut pleurer en marge

Pas sur le cahier

Le père parle silence

Il ne faut pas dépasser

Il faut sourire dans les cabines à photo il le faut

Lorsque c’est permis crier battu

Mais le sourire cherche la poussière et l’écriture se mouille

Il ne faut pas dépasser le e du cahier

La petite queue du e dans les lignes tu dois être beau meilleur que lui. Le plus beau des beaux e regarde comme mon e est plus beau que le e des plus beaux enfants et ma force regarde ma force dans mes petits doigts les doigts qui font mal à force de e à force de mouiller dans les marges à force de rectifier ses faiblesses son enfance par la tienne.



Regarde ma force maintenant.



Après l’école les lettres se confondent aux craques aux cris

Les sourires se mouillent et le Petit Robert

Te donne la définition du mot famille



Les fenêtres les briques battent comme bâche au vent

Se gonflent et s’enflent de respirations les pas

Se resserrent les craques de trottoirs



Deviennent les plus belles craques de trottoirs

Tu veux t’y blottir miniature en hamac

Et tous les beaux enfants

Entendent le carambolage des ombres internées



Tu remportes un prix pour le meilleur sourire

Au concours de sourires des idiots du village

Ils se disent regarde comme il le cache mal regarde

Comme il ne sait pas être comme nous



Tu te caches dans l’élasticité du temps

L’élasticité des chambres des craques de trottoirs

Dans la durée des dessous de lit

Des doigts brisés

Du formidable silence de la poussière



Regarde comme les craques de trottoirs sont belles comme des craques de trottoirs regarde les fissures la fente tu veux être la fourmi dans la fente non tu veux chevaucher la fourmi dans la fente tu veux la couronner reine fourmi lui écrire une autobiographie de fourmi habiter avec elle simplement.



Fonder une famille.