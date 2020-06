McGill devrait-elle diminuer ses frais de scolarité?

Les demandes des étudiant·e·s et les déclarations de l’Université diffèrent.

C’est maintenant officiel, le semestre d’Automne 2020 à l’Université McGill sera

essentiellement tenu en ligne. Les étudiant·e·s pourront désormais assister aux cours et faire

leurs examens depuis n’importe quel endroit au monde, que ce soit dans une résidence

universitaire à Montréal ou à la maison avec sa chère famille à Berlin, et cela… en payant les

mêmes frais de scolarité qu’à l’habitude? En effet, l’Université a annoncé que les frais de

scolarité ne seront pas diminués pour l’année scolaire 2020-2021. Suite à cette annonce, des

milliers d’internautes ont exprimé leur révolte sur les réseaux sociaux, des sites internet et

même sur des chaînes de télévision nationales. La question doit donc se poser sérieusement :

McGill devrait-elle réduire ses frais de scolarité le semestre prochain?

« Nous n’avons pas payé pour des cours en ligne »

Les arguments en faveur d’une réduction des frais sont bien connus des étudiant·e·s

concerné·e·s. De nombreux·ses étudiant·e·s ont tout simplement le sentiment que l’expérience

universitaire perd une grande partie de sa valeur si les cours sont tenus à distance. « Je ne

sais pas vous, exprime une étudiante anonyme*, mais personnellement je ne suis pas en train

d’étudier pour avoir mon nom sur un papier. Je suis venue à McGill pour les connaissances et

le contact avec des professeurs brillants et des étudiants inspirants. Clairement on n’aura rien

de cela à distance. » De nombreux·ses étudiant·e·s craignent en effet de perdre l’aspect social

de l’éducation universitaire, considéré comme essentiel à la formation de l’individu·e en tant

qu’humain·e.

Par ailleurs, la qualité des cours qui seront délivrés en ligne est elle-même remise en

question. « Malheureusement, affirme une internaute sur Facebook suivant actuellement des

cours pour la session d’Été 2020*, je suis en train de payer la totalité des frais de scolarité pour

2 x 10 minutes de cours vidéo par semaine (alors que c’est supposé être 12 heures de cours

par semaine) sans aucune explication des concepts. Donc, en gros, on me donne 15 heures de

lectures à faire sans aucun moyen pour que je puisse comprendre ces lectures, car je n’ai pas

vraiment de “cours” ». Le fait qu’il est beaucoup plus difficile de se concentrer pendant les

cours en ligne est aussi souvent mentionné. Certain·e·s trouvent que l’attitude d’apprentissage

adoptée dans les cours en ligne est plus passive et que l’étudiant·e est donc beaucoup moins

engagé·e dans ses cours et retient moins d’informations.

Marco-Antonio Hauwert Rueda

La situation est d’autant plus extrême pour les étudiant·e·s internationaux·ales qui

pourraient potentiellement assister à des cours à des heures folles à cause de la différence

horaire. Et ce, tout en payant des frais de scolarité bien supérieurs à ceux des étudiant·e·s

québécois·ses et canadien·ne·s. Les frais de scolarité pour la Faculté des arts, par exemple, qui

représentent moins de 5000 $ pour les Québécois·es, seront de plus de 21 000 $ par an pour

les étudiant·e·s internationaux·ales l’année prochaine. L’augmentation annuelle des frais pour

ces dernier·ère·s (7,7 % en 2019-2020) est d’ailleurs beaucoup plus importante que celle des

autres étudiant·e·s (2,3 % en 2019-2020). Alors que l’augmentation annuelle des frais pour les

Québécois·es et Canadien·ne·s s’adapte aux taux d’inflation des économies québécoise et

canadienne, celle des internationaux·ales est dérégulée, ce qui veut dire qu’elle ne suit pas de

directives gouvernementales et peut donc être modelée par l’Université elle-même. De plus,

contrairement aux étudiant·e·s canadien·ne·s, les étudiant·e·s de l’étranger n’ont pas la

possibilité de réduire la quantité de cours qu’ils suivent, leur visa requérant qu’il·elle·s suivent au moins quatre cours (soit 12 crédits) par semestre. Les internationaux·ales se voient donc

happé·e·s dans cette situation sans possibilité d’en sortir.

C’est donc surtout la qualité de l’enseignement mcgillois, la qualité de la vie étudiante et

la situation des étudiant·e·s internationaux·ales (qui dans certains cas ne pourront même pas

être sur le même continent que McGill) qui justifieraient une baisse des frais de scolarité. Mais

face à ces plaintes se dresse une réalité économique qui peut s’avérer décevante.

Contraintes budgétaires incontournables

En effet, nombreux sont ceux·celles qui expliquent sur les réseaux qu’on « ne paie pas

pour le style d’éducation, on paie pour les crédits. On paie pour le nom de McGill* ». Même si

cette explication peut paraître un peu frivole, la réalité économique sous-jacente mérite d’être

examinée.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les frais de scolarité représentent autour de 39 % des

revenus de l’Université (chiffres de 2018-2019), et aucune institution — que ce soit une

université, une entreprise, ou même un État, sauf en empruntant massivement — ne peut se

permettre de renoncer à 40 % de ses revenus. McGill n’est d’ailleurs pas exactement dans une

situation économique exceptionnelle, sa dette s’accumulant année après année. Son

budget 2019-2020 court un déficit de quelque 8,7 millions de dollars, et ce, sans compter le

déficit accumulé dans le passé.

Si encore ses dépenses diminuaient de 40 %, alors McGill pourrait se permettre

d’éliminer (ou de diminuer) ses frais de scolarité, mais le futur numérique semble justement

présager une tendance inverse. D’un côté, les dépenses de l’Université ne semblent pas

pouvoir diminuer. En effet, la tenue des cours en ligne ne fera pas diminuer le nombre

d’enseignant·e·s et d’assistant·e·s enseignant·e·s. Ceux·celles-ci coûteront autant que

d’habitude à l’Université (ou même plus si le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s continue

d’augmenter). De plus, il est possible que la mise en place d’une (éventuelle) plateforme en

ligne d’enseignement, ainsi qu’une formation des professeur·e·s en matière d’enseignement

numérique (nécessaire vu le manque d’aise de certain·e·s avec les nouvelles technologies…),

produisent des coûts additionnels.

En plus d’une potentielle augmentation des coûts, les revenus de McGill semblent aussi

être compromis le semestre prochain. Toutes les recettes liées aux services mcgillois — vente

d’habits et de matériel à la librairie Le James, revenus des cafés universitaires — risquent de

s’effondrer si une partie du corps étudiant n’est pas à Montréal le semestre prochain. De plus, si la transition au numérique et la pandémie de coronavirus découragent certain·e·s étudiant·e·s internationaux·ales d’aller étudier à McGill, alors les revenus de l’Université seront réellement en danger.

Une diminution des frais de scolarité n’est donc pas envisageable économiquement du

point de vue du budget de McGill.

Peut-on trouver un juste milieu?

Si les comptes de l’Université McGill sont en effet en difficulté, cela n’efface tout de

même pas la réalité économique d’innombrables étudiant·e·s à cause des effets dévastateurs

du coronavirus. Le taux de chômage augmente exponentiellement : alors qu’il était de 5,6 % en

février au Canada, le chômage a atteint 7,8 % en mars et 13 % en avril (et il serait de 17,8 % si

nous ne comptions pas les mesures d’urgence prises). L’économie canadienne est d’ailleurs

récemment officiellement entrée en récession. La situation semble encore plus préoccupante

aux États-Unis (d’où viennent de nombreux·euses étudiant·e·s mcgillois·es). Il est donc à

prévoir qu’énormément d’étudiant·e·s ne pourront pas se permettre les frais de scolarité

habituels de l’Université. Alors, que devrait faire McGill?

Marco-Antonio Hauwert Rueda

Si une diminution des frais de scolarité semble impossible, l’Université se doit quand

même de trouver des alternatives.

Tout d’abord, l’Université devrait multiplier les bourses d’études pour les étudiant·e·s en

difficulté. Ceci lui permettrait de maintenir les revenus générés par les élèves qui peuvent

toujours se permettre les frais de scolarité habituels, tout en s’assurant que les plus démuni·e·s

ne soient pas défavorisé·e·s. Certes, l’augmentation des bourses coûte cher à l’Université dans

des temps où les revenus se font rares. Il faudrait certainement que les gouvernements

(provincial et fédéral) et les donateur·rice·s se montrent particulièrement généreux·euses. Mais,

même si l’argent manque, McGill se doit d’assurer un accès équitable à son éducation si elle

veut continuer à se prétendre une leader nationale et internationale. Aucun·e étudiant·e ne

devrait devoir renoncer à McGill pour des raisons uniquement économiques. La dette, dans ces

temps, est un prix qui se doit d’être payé par l’Université.

De plus, l’Université pourrait éliminer plusieurs frais qui n’auraient aucun sens pour ces

étudiant·e·s qui ne seront même pas à Montréal. Il est difficile de voir pourquoi un·e étudiant·e

international·e restant à Berlin devrait payer des frais d’installations sportives (aux alentours de

150 $ dollars) ou l’assurance santé internationale (plus de 1 150 $), par exemple.

Désormais, les dommages liés à l’épidémie de coronavirus s’avèrent inévitables, et la

responsabilité reviendra à l’Université de faire en sorte que ces dommages ne soient pas

endurés par les élèves qui sont déjà dans une position fragile. Ce n’est qu’à travers des

réductions de frais ciblées, notamment pour les étudiant·e·s les plus démuni·e·s, que McGill

pourra continuer à assurer une éducation juste et équitable sans compromettre son futur. Il y a

certainement une grande partie de vérité dans la revendication : « nous n’avons pas payé pour

des cours en ligne ; cela est injuste ». Mais nous vivons dans des temps exceptionnels, et des

concessions devront être faites par tout le monde, que ce soit par l’Université, les

gouvernements, les enseignant·e·s ou les étudiant·e·s. Finalement, même si la consolation qui

suit peut paraître futile, soit-il mentionné que toutes ces mesures, aussi ennuyantes

soient-elles, ne seront que temporaires.