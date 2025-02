Un rêve éveillé ?

A vez-vous déjà essayé de tenir un journal de rêve ? Cela consiste, chaque matin, au réveil, à retranscrire sur papier les aventures et péripéties mentales qui nous sont arrivées au cours de notre sommeil. C’est un véritable effort cognitif que de se remémorer les images qu’a produites notre esprit pendant la nuit et ainsi reformer le casse-tête de nos rêves. Il s’agit de reconstituer une histoire sans queue ni tête et de comprendre comment on est passé d’une traversée du désert à dos de chameau, à une salle d’examen face à une copie blanche avant de se réveiller en sursaut. Mais pour s’initier à cet exercice, encore faut-il se souvenir de ses rêves, ce qui n’est pas toujours chose facile.

Je me suis entretenue avec le professeur Roger Godbout, professeur émérite au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal, spécialiste du sommeil, afin de démystifier les rêves et de comprendre ce qu’ils révèlent sur notre santé mentale.

Théories des rêves

Selon le professeur, les rêves désignent « toute activité mentale qui a lieu pendant qu’on dort ». Aussi se distinguent-ils des rêveries et pensées floues que l’on peut avoir à l’état d’éveil. « Si tout le monde rêve, ce n’est pas tout le monde qui s’en rappelle », explique-t-il. En général, environ « un tiers des gens vont dire qu’ils rêvent fréquemment, un autre tiers qu’ils rêvent plus ou moins régulièrement, et un dernier tiers va déclarer ne jamais rêver ou très rarement ». Alors pourquoi certains se souviennent-ils mieux de leurs rêves que d’autres ?

Le professeur Roger Godbout explique qu’il existe deux écoles de pensée par rapport aux rêves. Selon la pensée freudienne, les rêves permettent de laisser passer les messages de notre inconscient vers le conscient à travers un filtre, qui masque nos pulsions inavouables en les déguisant sous la forme de symboles. Si certains se rappellent moins leurs rêves, c’est que les mécanismes de défense psychologique qui censurent les messages de l’inconscient sont très présents. Dans les années 1970, les psychiatres Allan Hobson et Robert McCarley ont développé une nouvelle théorie du rêve s’opposant à celle de Freud : le modèle d’activation-synthèse. Selon cette théorie, les rêves sont le produit du travail de synthèse opéré par notre cerveau, qui, particulièrement actif pendant la phase de sommeil paradoxal (Rapid Eye Movement (REM) Sleep), ravive des souvenirs, des émotions et des sensations et les intègre sous forme de récit de rêve qui se produit quatre ou cinq fois par nuit. Le cerveau est également capable de traiter les signaux extérieurs et les conjugue à nos souvenirs lointains ou récents pour en faire un récit. La phase de sommeil paradoxal la plus longue se produit au petit matin, c’est donc surtout de notre dernier rêve dont on se souviendra le mieux.

« Quand le rêve devient tellement émotif, tellement dangereux, surtout pour soi, l’instinct de survie fait en sorte qu’on se réveille » Roger Godbout, psychologue

Par ailleurs, « plus les rêves sont émotifs, plus on risque de se les rappeler », ajoute le professeur. Si l’on suit la logique de Freud, c’est parce que les émotions sont arrivées à un niveau plus acceptable et que l’on peut les laisser pénétrer le conscient. Cependant, « quand le rêve devient tellement émotif, tellement dangereux, surtout pour soi, l’instinct de survie fait en sorte qu’on se réveille », explique le professeur Godbout. C’est ce même instinct de survie qui nous empêche de ressentir de la douleur physique pendant un rêve.

Donner un sens

La mémoire onirique est comme un muscle que l’on peut renforcer en l’exerçant. À force de consigner nos souvenirs de rêve dans un journal le matin au réveil, on finit par se remémorer nos rêves de plus en plus précisément. « Au fur et à mesure qu’on le fait, les récits vont être de plus en plus longs », indique le professeur. Il est plus facile d’évoquer d’abord la fin du rêve, car plus frais à notre mémoire, d’après l’effet de récence. Par automatisme, notre prochain souvenir est le début du rêve ; c’est l’effet de primauté. « Après ça, il est plus facile de dérouler le récit, pas besoin d’être logique, pas besoin d’être séquentiel, pas besoin d’être exact », rassure le psychologue.

Lorsqu’on connaît le récit de son rêve, on peut commencer à interpréter ses symboles et comprendre ce qu’il révèle sur notre état de santé mentale et nos pensées profondes. À première vue, il est difficile de véritablement donner un sens à nos rêves. Ponctués de personnages et d’objets parfois farfelus, ils révélent une créativité et un pouvoir d’imagination dont on ne pensait même pas être doté. Selon le professeur, si un camion capable de parler ne nous étonne pas lorsqu’on rêve, c’est parce que la région cérébrale du jugement ne fonctionne pas pendant le sommeil paradoxal. Toutefois, les rêves sont aussi affectés par notre niveau d’anxiété : « Si je me couche en étant préoccupé par les contraintes que j’ai eues pendant la journée, je risque de faire des rêves qui ont un rapport à ça », explique-t-il.

Un cercle vicieux

La qualité du sommeil est, elle aussi, influencée par les rêves et la réciproque est vraie. « Si je fais des cauchemars, je ne dors pas bien, mais si je ne dors pas bien parce que je suis très préoccupé, je risque de faire des cauchemars », illustre le psychologue, mettant en évidence le cercle vicieux qui peut se répéter à l’infini. Parmi les facteurs qui peuvent affecter la qualité du sommeil et ainsi nos rêves, on retrouve les stimuli de l’environnement : « s’il fait froid ou que j’ai mal quelque part, mon rêve va être déplaisant », observe le professeur.

« 80% des émotions qu’on a dans nos rêves sont des émotions négatives » Roger Godbout, psychologue

Certains cauchemars peuvent être provoqués par une expérience traumatique qui nous hante ou des pensées qui nous angoissent. Pour mettre fin au cycle infernal et soulager son anxiété, il est parfois nécessaire de suivre une thérapie, qui vise à modifier le rêve afin qu’il aboutisse de façon plus agréable. Ainsi, corriger ses cauchemars peut permettre un meilleur sommeil et ultimement une meilleure santé physique et mentale. Mais a‑t-on vraiment un quelconque contrôle sur nos rêves ?

D’abord, le professeur rappelle que « 80% des émotions qu’on a dans nos rêves sont des émotions négatives ». Ainsi, « les rêves où ça va mal, c’est normal, c’est souvent comme ça » et il ne faut donc pas trop s’inquiéter, car de cette manière, « le rêve nous sert à faire face à l’adversité ». Cela ne nous empêche tout de même pas d’essayer de modifier nos rêves pour leur donner un meilleur contour. Bien qu’il n’y ait que 10% des gens qui font des rêves lucides, dans lesquels ils se rendent compte qu’ils sont en train de rêver, chacun peut travailler sur ses rêves après les avoir eus, en les reformulant de manière plus positive. Ainsi, si j’ai eu l’impression de tomber pendant mon rêve, je peux me dire plutôt que j’ai appris à voler. Changer le scénario d’un rêve, que ce soit par le dessin ou l’écriture, permet de mieux y être préparé lorsqu’il se reproduit et de ne plus le subir.

Enfin, le professeur rejette l’existence de rêves prémonitoires. Néanmoins, un rêve peut mettre en lumière des éléments essentiels à la solution d’un problème qui nous préoccupe, auxquels on n’avait pas pensé. Finalement, tenir un journal de rêve peut s’avérer une expérience agréable et utile.

Dans la même édition